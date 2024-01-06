«Интер» лишь на 90+3-й вышел вперёд с аутсайдером. А потом получил пенальти!

Чемпионат Италии не обратил внимание на новогодние праздники. В конце декабря «Интер» неожиданно сыграл вничью с «Дженоа» – это была только четвертая потеря очков в сезоне. А уже сегодня на очереди была «Верона» – привычный аутсайдер Серии А. Вряд ли кто-то ожидал, что в матче возможна интрига. «Ювентус» вовсю нагоняет «Интер», сейчас отставание всего два очка. Поэтому ещё раз дарить очки соперникам команде Симоне Индзаги было никак нельзя.

Вообще «Верона» будто бы заранее была обречена. Уж очень мощный соперник, который вдобавок ко всему в неплохой форме. Возможно, это позволило аутсайдеру расслабиться и сыграть хоть какое-то время в своё удовольствие. Дебют для гостей получился неплохим. Томаш Суслов уже в начале мог огорчить «Интер», когда влетел чуть ли не во вратарскую, но не очень удачно пробил. Ян Зоммер был надёжен. Некоторые игроки «Вероны» даже схватились за голову. Понимали, что подобные шансы соперник вряд ли предоставит в большом количестве.

Примерно к десятой минуте «Интер» пришёл в себя. А на 13-й забил. Лучший бомбардир Серии А Лаутаро Мартинес воспользовался передачей Мхитаряна и положил очень простой для себя мяч в ближний угол. Уже 16-й в чемпионате.

На этом история «Вероны» будто бы закончилась. В первые десять минут они ещё могли что-то сделать, но потом «Интер» забрал контроль и инициативу. Хотя ещё один момент у гостей был: Джурич на 26-й минуте выиграл верховую борьбу и направил мяч в сторону ворот «Интера». Но голкипер был на месте. Дальше хозяева продолжили контролировать ход встречи и уже почти не давали мяч сопернику. Но без опасных моментов. Хотя второй мяч точно помог бы укрепить уверенность.

После перерыва команда Индзаги забила второй мяч. Опять Мартинес откликнулся на передачу – теперь от Ачерби. Однако видеоассистенты пересмотрели эпизод и разглядели офсайд. Мяч отменили. Это словно расстроило «Интер» – к как следствие появилась расслабленность. Команда выглядела уже не так солидно. И слишком много позволяла сопернику. Но проблема в том, что он сам не знали, как пользоваться редкими возможностями. Поэтому, казалось, что всё идёт либо ко второму голу, либо к минимальной победе фаворита. Тем более кое-какие моменты хозяева создавали.

В середине второго тайма тренеры запустили замены. И на 74-й минуте одна из них сыграла. Но не у «Интера», а у соперника. Дуда прострелил с правого фланга на Анри, который направил мяч под перекладину.

Эконом-режим подвёл «Интер». Миланцы точно не ожидали, что соперник хоть раз, но соорудит хорошую атаку. Естественно, они тут же бросились отыгрываться. Однако Арнаутович и Мартинес били куда угодно, но не в пустую часть ворот. «Интеру» нужен был спаситель. И он нашёлся. Фраттези вышел на поле на 83-й минуте, а спустя десять – забил. С третьей попытки: сначала мяч попал в перекладину, потом отбил голкипер, и дальше шансов спасти у вратаря уже не было.

Но если вы думаете, что на этом всё, то ошибаетесь! Уже «Верона» понеслась спасать ничью. Дармиан нелепо сфолил в своей штрафной на Маньяни. К 11-метровой отметке подошёл Анри, но пробил в штангу. А после его партнёр уже не попал в пустые ворота на добивании. Просто чудесное спасение хозяев!

«Интер» набрал 48 очков и временно оторвался от «Ювентуса» на пять баллов. «Верона» же продолжает болтаться внизу таблицы.