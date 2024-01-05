Вы даже имя это вряд ли вспомните — Ламек Банда.

Не заиграл в России, а теперь разрывает в Италии. Легионер удачно уехал из Тулы в Серию А!

За звание лучшего ассистента чемпионата Италии борется целая группа футболистов топ-класса. По шесть результативных передач у Пауло Дибалы из «Ромы» и Маркуса Тюрама из «Интера», а за ними с пятью или четырьмя голевыми пасами идут такие блестящие игроки, как Оливье Жиру, Рафаэл Леау и Кристиан Пулишич из «Милана», Генрих Мхитарян и Федерико Димарко из «Интера», Филип Костич из «Ювентуса» и Джованни Ди Лоренцо из «Наполи». Тем удивительнее, что в эту компанию затесался футболист, не сумевший… заиграть в РПЛ! Шестое место делит со звёздами Ламек Банда из «Лечче». С передач экс-вингера тульского «Арсенала» забили в этом сезоне Серии А уже четыре гола.

Многие из вас наверняка и не вспомнят, что был такой игрок в российском футболе. Два молодых легионера из Замбии Банда и Кингз Кангва перешли в «Арсенал» летом 2019-го. Покупка каждого из них, по данным Transfermarkt, обошлась тульскому клубу в € 250 тыс. Тогда мало кто понял, зачем руководство «Арсенала» потратило полмиллиона на новичков из замбийского чемпионата. Наверное, не все поверили словам президента клуба Гурама Аджоева, объяснявшего, что в Тулу приехали два больших таланта:

«За Ламека Банду и Кингза Кангву говорят две вещи. Во-первых, у них было два предложения из ведущих клубов Швейцарии и Австрии, но они выбрали «Арсенал». Во-вторых, талант этих парней очевиден, уже сейчас они могут играть на высоком уровне».

Центрхав Кангва кое-какой след в РПЛ действительно оставил. Сыграл 48 матчей, набрал 5+8, забивал «Зениту» и «Краснодару». В результате летом 2022-го Кингза продали за € 1,5 млн в «Црвену Звезду», выступавшую в этом сезоне на групповом этапе Лиги чемпионов.

А вот прогресс Банды оказался не столь быстрым, как надеялись в «Арсенале». За год в тульской команде вингер сыграл всего 13 матчей (в основе – два) и отдал один голевой пас во встрече со «Спартаком». С сентября 2020-го замбийца стали отправлять по арендам. Первый сезон Ламек провёл в «Маккаби» из Нетании, а второй – в другом израильском клубе – «Маккаби» из Петах-Тиквы, который в июле 2022-го выкупил Банду за € 300 тыс.

Ламек Банда в «Лечче» Фото: Donato Fasano/Getty Images

Оказалось, что это было сделано только для того, чтобы ещё через месяц перепродать вингера в Италию. В августе 2022-го Банда перешёл в «Лечче» за € 2 млн. Перед этим Ламек дебютировал в сборной Замбии, за которую сыграл уже 11 матчей и забил три гола.

Первый сезон в Италии ушёл у Банды на адаптацию. Он 19 раз выходил в основе «Лечче» в Серии А и 17 раз – на замены. В августе 2022-го вингер сделал голевую передачу в матче с «Эмполи», а в ноябре впервые забил – «Сампдории». В июне 2023-го, в последнем туре Серии А, Ламек стал автором ещё одного гола в ворота «Болоньи».

«Лечче» с трудом спасся от вылета, а в межсезонье сменил главного тренера. Под руководством Роберто Д’Аверсы замбиец стал раскрываться. В нынешнем сезоне Банда получал место в основе во всех играх чемпионата Италии, кроме одного, когда был не готов после месячной паузы из-за травмы подколенного сухожилия и вышел на замену. У вингера 13 матчей, два забитых мяча и четыре результативные передачи в Серии А.

Уже во 2-м туре Банда создал как ассистент два гола в ворота «Фиорентины». Потом делал голевые пасы во встречах с «Ромой» и «Фрозиноне». Сам же забивал «Милану» и «Эмполи». Оказалось, что для игры на высоком уровне у Ламека есть и скорость, и дриблинг, и умение обострять и завершать. Вот так, например:

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По статистике в этом сезоне Серии А Банда – лучший игрок «Лечче» с большим отрывом по количеству успешных обводок (35, при 52% эффективности дриблинга). Он второй по ударам (34) и первый по попаданиям в створ (19). Третий по передачам под удар (20). Кроме того, Ламек лидирует по количеству выигранных единоборств (79).

Есть у Банды один голевой пас и в Кубке Италии.

«Когда игрок пользуется всеобщим доверием, он спокойнее выходит на поле, – объясняет Д’Аверса прогресс Банды, которого поначалу критиковали в Италии. – Ламек очень важный игрок, но ему нужно совершенствоваться. Делать на одно касание меньше. Он дополнительно тренируется, чтобы быть лучше. Иначе его уже не было бы в «Лечче».

На сегодняшний день Transfermarkt оценивает вингера «Лечче» уже в € 6 млн. Появлялась информация об интересе к Ламеку со стороны «Милана» и «Ромы». Банда, как, кстати, и Кангва, попал в заявку сборной Замбии на стартующий Кубок Африки.

Между тем в прошлом году Банда стал невольным участником скандала, который дошёл даже до президента ФИФА Джанни Инфантино. В матче «Лечче» с «Лацио» фанаты римлян оскорбляли Ламека и Самуэля Юмтити на почве расизма. В Италии обсуждали эту историю, руководство «Лацио» выступило с извинениями, а Инфантино сделал громкое заявление:

«В поддержку Самуэля Юмтити и Ламека Банды. Давайте громко скажем: «Нет расизму!» Пусть подавляющее большинство болельщиков, являющихся порядочными людьми, поднимется и заткнёт расистов раз и навсегда!»

Кажется, в России Ламека так не обижали.

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