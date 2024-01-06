Брат Беллингема отдал 100% точных пасов за матч. Но и он не вытащил в большом дерби Англии

Кубок Англии на стадии 1/32 финала подарил одно из самых горячих и старейших дерби в британском футболе – «Ньюкасл» против «Сандерленда». Принципиальные соперники не встречались почти восемь лет, но теперь шестая команда Чемпионшипа и девятая команда АПЛ наконец-то нашли друга друга. И получилось действительно жарко: с фанатскими оскорблениями до матча и стычками игроков на поле.

После семи поражений в восьми последних матчах и унижения на «Энфилде» в первой игре 2024 года тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подвис. Появилась информация, что руководство клуба хочет поменять его на Мичела из «Жироны». А впереди через неделю встреча в чемпионате Англии с «Манчестер Сити», которая тоже не обещает «сорокам» очков.

Вполне естественно, что в этих обстоятельствах Хау сыграл в дерби фактически тем же составом, что и с «Ливерпулем» в АПЛ. В основу только вернулись Триппьер с Альмироном, на правый фланг которых и делал акцент «Ньюкасл» при развитии собственных атак. Гости начали игру с мощного давления, чтобы сразу показать, кто тут хозяин и команда более высокого уровня, владели мячом 70% времени. Вот только голевые моменты у «сорок» никак не получалось создавать. Высокая интенсивность была, единоборств и эмоций тоже хватало, а остроты – нет. Почти полтайма «Ньюкасл» с «Сандерлендом» отыграли без ворот.

Потом «Ньюкаслу» очень не понравились несколько судейских решений. В одном эпизоде вингер «чёрных котов» Кларк не получил даже жёлтую карточку, пойдя прямой ногой в борьбу за мяч с центрбеком Ботманом и попав ему по ноге. В другом «Ньюкаслу» не дали пенальти, когда центрфорвард Исак после проникающего паса Альмирона убегал один на один и оказался на газоне после единоборства с защитником. Впрочем, судя по повтору, оппоненты одинаково держали друг друга, а если фол и случился, то ещё до штрафной. В общем, рефери вряд ли был предвзят.

Тем не менее «Ньюкасл» сумел реализовать свой игровой перевес и забить до перерыва. Точнее, забил игрок «Сандерленда» Баллард, но он сотворил автогол. Команда Хау прорвала оборону хозяев простой стенкой на левом фланге, откуда Жоэлинтон простреливал во вратарскую. А Баллард, чувствовавший за спиной дыхание Исака, по-видимому, немного запаниковал. «Сандерленд» же в первом тайме ни разу не пробил в створ ворот «Ньюкасла».

А уже через минуту после начала второго тайма счёт стал 0:2. В этом дерби «Сандерленд» дарил голы «Ньюкаслу». Дичайший «привоз» от опорного полузащитника хозяев Эква! Молодой француз зачем-то стал обыгрывать в собственной штрафной Альмирона и потерял мяч. Парагваец здорово сыграл в отборе, а потом не пожадничал – сделал передачу находившемуся в лучшей позиции Исаку. Шведский центрфорвард забивал уже в пустые ворота.

В составе «Сандерленда» был игрок, за которым наверняка с особым вниманием следили скауты в матче с командой АПЛ – младший брат полузащитника «Реала» Джуда Беллингема. В этом сезоне у Джоба 4+1 в 25 матчах Чемпионшипа, с «Ньюкаслом» он действовал под нападающим.

Экс-игрок сборной Англии Пол Мерсон сказал накануне дерби: «Сейчас о нём немало говорят. Тем более Джоб и вправду обладает рядом качеств, которые присущи далеко не многим тинейджерам. Он вполне может пойти по стопам Джуда. Возможно, это тот самый случай, когда оба брата станут звёздами. Джуд уже считается одним из лучших в мире. Очередь за Джобом. «Сандерленд» может круто заработать».

Но и Беллингем-младший не спас «Сандерленд». 18-летний хавбек сделал 100% точных передач (20 из 20), тем не менее заметно «поднаелся», не отдал ни одного паса под удар и сам по воротам не бил. «Чёрные коты» провели несколько опасных атак, однажды попали в перекладину. Ещё запомнилась стычка Гордона из «Ньюкасла» с защитником «Сандерленда» с подходящей для того эпизода фамилией Хам. В целом же команда Хау спокойно довела дело до победы, а в итоге выиграла крупно – на 90-й минуте Исак реализовал пенальти.