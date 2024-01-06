«Челси» идёт за первым трофеем после Абрамовича? Но первый тайм в Кубке Англии — мрак

«Челси» в текущем сезоне не участвует в еврокубках, а в АПЛ команда вряд ли поборется за место в Лиге чемпионов. Реальная возможность порадовать болельщиков – Кубок Англии. В 1/32 финала гранду достался не самый сложный соперник – «Престон Норт Энд». Да ещё и встреча стала домашней. Классный шанс продвинуться дальше.

Тренер лондонцев Маурисио Почеттино выставил на игру смешанный состав. Основу в лице Дисаси, Фернандеса, Стерлинга и Кайседо разбавили Алфи Гилкрист, Армандо Броя и не всегда попадающий в старт Мало Гюсто. Хотя у «Челси» весь сезон большие проблемы с травмами, так что назвать объективно основной состав команды всё равно не получится.

Но первый тайм создал впечатление, что лондонцы играют в одном дивизионе с «Престоном». Гости часто душили «Челси» прессингом, хозяева безыдейно перекатывали мяч, почти не создав опасных моментов. Вспоминаются только хороший удар Стерлинга, который потащил голкипер Вудман, и неплохая попытка пробить головой от Коула Палмера.

У «Престона», кстати, возникла одна превосходная возможность отличиться: Милутин Осмаич пробил в левый угол ворот, оказавшись в штрафной, но Джордже Петрович совершил сейв. Вряд ли болельщики «Челси» довольны первый таймом. Создалось ощущение, что «Престон» способен на сенсацию.

А вот после перерыва «Челси» преобразился. Смелее, агрессивнее и активнее заиграли хозяева. Да и «Престон» не того уровня команда, что способна прессинговать и успешно обороняться против топ-клуба 90 минут. Первый гол пришёл на 58-й минуте. Михаил Мудрик отобрал мяч на чужой половине, отдал на Гюсто (номинальный правый защитник, игравший слева), который сделал подачу в штрафную, где Броя выпрыгнул и пробил головой точно в верхний угол. 1:0 – давление с «Челси» спало.

Армандо Броя Фото: Media/Getty Images

Расслабившись, лондонцы играли в удовольствие. Появилась ещё бо́льшая лёгкость, моменты посыпались один за другим, а ещё и Почеттино освежил игру заменами. Одна из них сработала через пять минут. После подачи углового вышедший на замену Тьяго Силва опередил в штрафной всех и послал мяч в ворота «Престона».

А ещё через пару минут хозяева забили ещё. Гости сфолили на Коуле Палмере, судья Томас Брамэлл назначил штрафной, с которого третий мяч в ворота отправил Стерлинг. По сути, «Челси» сделал результат за 10 минут. А дальше включил эконом-режим. Нет, лондонцы всё так же атаковали, но не так напористо, как на старте тайма. Вторыми 45 минутами Почеттино может быть доволен.

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Окончательный счёт в концовке установил Энцо Фернандес. «Челси» разыграл неплохую комбинацию в штрафной «Престона», мяч в итоге отскочил к аргентинцу, отправившему его в ворота гостей. Судья сначала не засчитал гол, но с помощью VAR изменил решение.

«Челси» оказался в 1/16 финала Кубка Англии. Шансы на трофей постепенно повышаются, тем более что на текущей стадии турнир точно покинет «Арсенал» или «Ливерпуль». У лондонцев есть шанс скрасить сезон и порадовать фанатов первым с 2021 года трофеем.