Экс-звёзды футбола, которые ещё играют. Один забивал за «Баварию» в прошлом тысячелетии!

Сейчас всё больше футболистов не торопятся завершать карьеру. И выжимают из возможностей организма максимум. Кто-то ради дополнительного заработка. А некоторым это просто нравится.

В 2023-м карьеру завершили некоторые легенды. Самые крутые – Буффон и Ибрагимович. Но некоторые другие продолжают выступать, причём на приличном уровне.

Андрес Иньеста, 39 лет, «Эмирейтс» (ОАЭ)

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Летом 2023-го показалось, что Иньеста закончил. Заранее было известно, что испанец не продлит контракт с японским «Виссел Кобе». 39 лет. Почему бы не объявить о финише? Но ему этого показалось мало. Следующий выбор удивил – вместо популярной Саудовской Аравии он рванул в ОАЭ. В конце августа дебютировал за клуб «Эмирейтс» и очень быстро забил первый гол.

Главная проблема: его команда – аутсайдер. Да-да, с топ-звездой «Эмирейтс» занимает последнее место. У Иньесты 10 матчей и 2+1 по статистике. Не великие цифры, но и возраст даёт о себе знать. Сезон в ОАЭ он, скорее всего, закончит. А что будет дальше – не загадывает и сам футболист.

Нани, 37 лет, «Адана Демирспор» (Турция)

Тогда Сейчас

Ещё в 2022-м Нани поехал в Австралию заканчивать. Пара сезонов в «Мельбурне» должны были стать последними. Но португальцу наскучило там за год. Решил, что может ещё поиграть на высоком уровне. Поэтому погнал в «Адану», за которую не так давно выступал Артём Дзюба.

Да, команда болтается в середине таблицы. Но у Нани набежало 12 матчей. Не так уж и плохо. И уезжать из Турции он пока точно не собирается. Почему бы не поиграть ещё?

Хавьер Эрнандес (Чичарито), 35 лет (без клуба)

Тогда Сейчас

Лучший бомбардир в составе сборной Мексики не собирается заканчивать с футболом. Последние три года он отыграл в США, но в конце 2023-го покинул «Гэлакси». Казалось, это может стать финалом его карьеры. Но нет. Marca сообщила, что мужчина подпишет контракт с мексиканской «Гвадалахарой», где и начиналась его карьера. Чичарито вернётся на родину спустя 14 лет, откуда в далёком 2010-м перешёл в «МЮ». Видимо, это станет красивым финишем для лучшего бомбардира в истории сборной Мексики.

Лукаш Подольски, 38 лет, «Гурник» (Польша)

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А этот парень вообще не собирается заканчивать с футболом. Хотя ожидалось, что в 2017-м он поехал в Японию прощаться с любимой игрой. Но нет – вернулся: сначала Турция, потом – Польша. С 2021-го он выступает за «Гурник», а контракт игрока рассчитан и вовсе до лета 2025 года.

Со статистикой у Лукаша всё неплохо – 2+2 в 15 матчах. В феврале у него запустится вторая часть сезона. И нет предпосылок, что Подольски не отработает контракт до конца.

Фелипе Мело, 40 лет, «Флуминенсе» (Бразилия)

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В Италии он умудрился поиграть за «Интер», «Ювентус», «Фиорентину», но ещё в далеком 2017-м вернулся на родину. С 2022-го Мело – защитник «Флуминенсе», так что делился опытом с новичком «Зенита» Нино.

Вообще, он до сих пор круто выглядит и держит себя в форме. Да, во второй части сезона играл не так много, но всё равно помогал команде. Его контракт действует ещё год – до декабря 2024-го. И Мело его наверняка отработает.

Роке Санта Крус, 42 года, «Либертад» (Парагвай)

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Да-да, тот самый Санта Крус, который играл ещё на ЧМ-2002. А в 1999-м дебютировал за «Баварию». Он так стар, что забивал ещё в прошлом веке. Причём на топ-уровне. Потом в карьере были «Ман Сити», «Малага», «Бетис». В 2017-м казалось, что он закончил. Но нет. Всего лишь взял паузу на пару лет. В 2021-м вернулся в чемпионат Парагвая, где выступает до сих пор.

Совсем скоро в стране начнётся новый сезон. И Санта Крус не намерен его пропускать. Если со здоровьем всё будет в порядке, болельщики точно не раз увидят его в основном составе.

Хосе Рейна, 40 лет, «Вильярреал» (Испания)

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Если вы не следите за чемпионатом Испании, то вряд ли в курсе, что лысый кипер ещё в деле. Хотя «Ливерпуль», где он и стал суперзвездой, Хосе покинул девять лет назад. С тех пор – «Бавария», «Милан» и в 2022-м Рейна осел в родной Испании.

В Ла Лиге в этом сезоне он не играл, зато шесть раз выскочил в Лиге Европы. Пока кипер не торопится с финишем карьеры, а в «Вильярреале» его всё устраивает. Не исключено, что задержится ещё на пару лет.

Санти Касорла, 38 лет, «Овьедо» (Испания)

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Ещё один испанец не собирается заканчивать. Но если некоторые его коллеги продолжают зарабатывать приличные деньги, то экс-игрок «Арсенала» поехал в родной Овьедо практически за копейки. Он получает минимальную из возможных зарплат. Всё ради мечты поиграть за клуб, который воспитывал его до 18 лет, но так и не дал шанса в основе.

Касорла ещё давно стал акционером «Овьедо», помогал медийно, а теперь делает это и на футбольном поле. И явно хочет играть за команду как можно дольше. Сейчас они в Сегунде. Но как же красиво было бы вернуться в Ла Лигу, где команды не было с 2001 года.