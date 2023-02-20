Россия падает в таблице коэффициентов УЕФА. А помните, как мы залетали в топ-5?

Российские команды отстранены от участия в еврокубках из-за политической ситуации. Неизвестно, на какой срок наши клубы остались без матчей на международной арене. Несмотря на это, УЕФА пошёл на компромисс: России в таблице коэффициентов будет начислено 4,333 балла за прошедший сезон. «В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА и, как следствие, неучастием российских клубов в текущем розыгрыше еврокубков по завершении сезона-2022/2023 России будет присвоено наименьшее количество очков в таблице коэффициентов, которое она заработала за последние пять сезонов. Это 4,333 очка в мужском рейтинге и 1,750 балла — в женском», – говорилось в сообщении УЕФА.

Новость по теме В УЕФА подтвердили, что Россия получит баллы за сезон-2022/2023

На официальном сайте организации у России пока что стоит прочерк вместо баллов. В пресс-службе УЕФА заверили, что очки будут начислены по окончании сезона-2022/2023. С сезона-2018/2019 по сезон-2022/2023 российские клубы суммарно должны будут набрать 26,215 балла. Это – 18-й показатель в таблице коэффициентов УЕФА. Стоит учитывать, что команды из стран-соперниц ещё будут набирать очки в копилку. Так что Россия завершит еврокубковый сезон в пограничной зоне между вторым и третьим десятком. Даже начисление минимальных очков не поможет избежать падения в таблице коэффициентов. А в случае возвращения командам будет тяжелее набирать очки: из-за низкого места в рейтинге они будут отправляться в квалификацию, где никто не может гарантировать выход в групповую стадию. Так что утешительные 4,333 балла слабо помогут России на дистанции.

Таблица коэффициентов УЕФА

Для российского футбола нахождение не в первой десятке рейтинга – забытое ощущение. Россия непрерывно находилась в топ-10 с 2006 года. А шесть сезонов наши клубы завершали сезон на шестой строчке, вплотную приближаясь к пятёрке сильнейших. Россия занимала шестое место по итогам следующих еврокампаний: 2007/2008-2009/2010 и 2016/2017-2018/2019. На седьмом месте завершали сезоны 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014-2015/2016 и 2019/2020. Несмотря на критику российского чемпионата, он долгие годы находился в топе сильнейших лиг Европы, подтверждая статус на международной арене.

А какие сезоны оказались для России самыми крутыми по результату в таблице УЕФА в XXI веке?

Седьмое место (2004/2005, 2005/2006, 2008/2009, 2010/2011, 2014/2015)

Сразу пять раз российские клубы финишировали седьмыми. На общем фоне выделяется сезон-2004/2005: именно тогда ЦСКА стал обладателем первого в истории России Кубка УЕФА, в финале обыграв португальский «Спортинг» (3:1). Армейцы в клубном рейтинге завершили кампанию на третьей строчке, добавив 24 очка в свою копилку. Вперёд москвичи пропустили только финалистов Лиги чемпионов – «Милан» (27 очков) и «Ливерпуль» (25). Но другие клубы не поддержали прорыв армейцев, поэтому Россия завершила евросезон только на седьмой строчке в рейтинге ассоциаций.

ЦСКА с Кубком УЕФА Фото: pfc-cska.com

На следующий год лучшие результаты среди российских команд показал «Зенит» (17 очков), дошедший до четвертьфинала Кубка УЕФА, где уступил будущему победителю турнира – «Севилье» (1:4, 1:1). Действующий обладатель трофея – ЦСКА – провалился в группе, заняв четвёртое место в компании с «Марселем», «Левски», «Херенвеном» и бухарестским «Динамо».

В сезоне-2008/2009 больше всего очков России снова принёс ЦСКА (17). Армейцы выиграли группу в Кубке УЕФА с испанским «Депортиво», «Лехом», «Нанси» и «Фейенордом». В 1/16 финала команда Зико обыграла в двухматчевой серии «Астон Виллу» (1:1, 2:0), а на следующей стадии уступила будущему победителю турнира – донецкому «Шахтёру» (1:0, 0:2).

«Зенит» принёс России 13 баллов: санкт-петербуржцы заняли третье место в группе Лиги чемпионов с «Реалом», «Ювентусом» и БАТЭ, попали в плей-офф Кубка УЕФА и обыграли в первом раунде «Штутгарт» (2:1, 2:1). Сине-бело-голубые, как и ЦСКА, потерпели неудачу в 1/8 финала, уступив «Удинезе» (0:2, 1:0). Отметим, что в том сезоне из группы Кубка УЕФА не вышел «Спартак». Красно-белые заняли четвёртое место, пропустив вперёд «Тоттенхэм», «Удинезе» и нидерландский НЕК.

А вот в сезоне-2010/2011 именно «Спартак» принёс наибольшее количество очков (18) из всех российских команд, заняв 18-ю строчку среди всех клубов Европы. Красно-белые под руководством Валерия Карпина начали европоход с Лиги чемпионов: там команда заняла третье место в группе с «Челси», «Марселем» и «Жилиной», упустив билет в 1/8 финала в ответной игре с французами. Затем «Спартак» прошёл два раунда плей-офф Лиги Европы, переиграв «Базель» (3:2, 1:1) и «Аякс» (1:0, 3:0). И только потом был дважды разгромлен звёздным «Порту» (1:5, 2:5). Отметим, что в том розыгрыше Лиги Европы в плей-офф выступали ещё три российских представителя: «Рубин» в 1/16 финала уступил «Твенте»; «Зенит» прошёл «Янг Бойз», но проиграл нидерландцам на следующей стадии; а ЦСКА в первом раунде обыграл ПАОК, а затем вылетел после матчей с «Порту». В очередной раз российские клубы уступили в плей-офф будущему победителю турнира.

Валерий Карпин в матче с «Порту» Фото: Александр Мысякин «Чемпионат»

В последний раз Россия финишировала седьмой в таблице УЕФА в сезоне-2014/2015. К тому моменту российский футбол адаптировался к системе «осень-весна». А наиболее ярко в Европе себя показали «Зенит» (17 очков) и московское «Динамо» (16). Сине-бело-голубые дошли до 1/4 финала Лиги Европы, где уступили будущему победителю – «Севилье». Для «Динамо» тот розыгрыш запомнился уникальным достижением – команда Станислава Черчесова на групповом этапе одержала шесть побед из шести возможных в компании с ПСВ, «Эшторилом» и «Панатинаикосом». В 1/16 финала бело-голубые прошли «Андерлехт», а затем попали на грозный «Наполи» с Игуаином, Гамшиком, Инсинье, Мертенсом и Кальехоном. Итог — поражение по сумме двух матчей (1:3, 0:0).

Станислав Черчесов Фото: Александр Мысякин «Чемпионат»

Пятое место (2013/2014)

Евросезон-2013/2014 нельзя назвать выдающимся для российских команд. Высокое место по его итогам — это скорее «заслуга» плохого выступления клубов из других стран. Выше России тот сезон завершили четыре страны: Испания, Англия, Германия и Италия. Что касается наших команд, то лучшие результаты показал «Зенит»: команда Лучано Спаллетти чудесным образом вышла в плей-офф Лиги чемпионов из группы с «Атлетико», «Порту» и «Аустрией». Санкт-петербуржцы набрали всего шесть очков по итогам шести встреч, но даже с такими показателями добыли место в 1/8 финала. К слову, «Зенит» на первую встречу плей-офф с «Боруссией» (2:4) ещё выводил Спаллетти, а на ответную игру (2:1) в Германии — Сергей Семак, с приставкой «и.о.».

Лучано Спаллетти в матче с «Боруссией» Фото: Елена Разина «Чемпионат»

ЦСКА в том сезоне ЛЧ снова угодил в сложную группу с «Баварией», «Манчестер Сити» и чешской «Викторией». В итоге команда Леонида Слуцкого не попала даже в плей-офф Лиги Европы, заняв четвёртое место. Во втором по значимости европейском турнире выступали сразу четыре российские команды: «Спартак», «Кубань», «Рубин» и «Анжи». Красно-белые отлетели ещё в квалификации: команда Карпина сенсационно уступила «Санкт-Галлену», в очередной раз разозлив болельщиков.

Затем со швейцарцами в одну группу попала «Кубань», показав достойное выступление в квартете с «Валенсией» и «Суонси» (третье место). «Рубин» и «Анжи» преодолели групповой этап, но по-разному провели 1/16 финала: казанцы уступили «Бетису» (1:1, 0:2), а махачкалинцы переиграли «Генк» (0:0, 2:0). В 1/8 финала «Анжи» завершил выступление в турнире, проиграв АЗ (0:1, 0:0), но второй сезон подряд неплохо проявив себя в Европе.

Четвёртое место (2007/2008, 2015/2016 и 2017/2018)

Да, трижды российский футбол был настолько крут, что смещал топ-чемпионаты «большой четвёрки». В 2008 и 2016 годах ниже России оказывалась Италия, а в 2018-м – Германия.

Сезон-2007/2008 запомнился победой «Зенита» в финале Кубка УЕФА: в решающем матче команда Дика Адвоката уверенно обыграла шотландский «Рейнджерс» (2:0). До финала петербуржцы расправились с грозными «Вильярреалом», «Марселем», «Байером» и «Баварией». Даже победители Лиги чемпионов не всегда проходят такой сложный путь. В итоге «Зенит» занял четвёртое место по итогам сезоне в клубном рейтинге УЕФА, набрав 21 очко и пропустив вперёд только «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Барселону».

«Зенит» с Кубком УЕФА Фото: Tony Marshall — PA Images via Getty Images

Однако другие команды не смогли поддержать уровень санкт-петербуржцев. ЦСКА провалился в Лиге чемпионов, набрав всего одно очко в группе с «Интером», «Фенербахче» и ПСВ. В Кубке УЕФА «Локомотив» не вышел из группы с «Атлетико», «Панатинаикосом», «Абердином» и «Копенгагеном». «Спартак» сумел преодолеть групповой этап, но в 1/16 финала уступил «Марселю» (0:3, 2:0). Если бы другие российские команды (кроме «Зенита») чуть лучше выступили в еврокубках, то Россия могла зайти в топ-3 по итогам сезона: отрыв от Германии составил всего 2,250 очка.

Аналогичных успехов по итогам еврокубков российскому футболу пришлось ждать восемь лет. В сезоне-2015/2016 лучше всех себя снова показал «Зенит»: клуб под руководством Андре Виллаша-Боаша одержал пять побед на групповом этапе Лиги чемпионов, обойдя «Гент», «Валенсию» и «Лион». Но в 1/8 финала сине-бело-голубые уступили «Бенфике» Руя Витории (0:1, 1:2), показав при этом достойную игру. ЦСКА снова занял четвёртое место в группе, пропустив вперёд «Вольфсбург», ПСВ и «Манчестер Юнайтед». В Лиге Европы на групповом этапе хорошо выступили «Краснодар» и «Локомотив», занявшие первое место. Казанский «Рубин» не смог попасть в 1/16 финала (туда прошли «Ливерпуль» и «Сьон»). Однако и «Краснодар», и «Локо» уже после первого раунда плей-офф покинули розыгрыш ЛЕ: «быки» уступили чешской «Спарте» (0:1, 0:3), а железнодорожники – «Фенербахче» (0:2, 1:1). Качественное выступление наших команд на групповом этапе позволило собрать в копилку России достаточно много очков, что и позволило оказаться на четвёртой строчке по итогам евросезона.

Матч «Зенита» с «Бенфикой» в 2016 году Фото: fc-zenit.ru

В последний раз российский футбол поднимался так высоко в сезоне-2017/2018. Тогда наши клубы не одержали значимых побед, но показали хорошие результаты в совокупности.

В Лиге чемпионов «Спартак» и ЦСКА синхронно заняли третье место в группах, особенно запомнился последний матч красно-белых: команда Массимо Карреры была уничтожена на «Энфилде» грозным «Ливерпулем» (0:7). В Лиге Европы дела у российских клубов шли получше: «Локомотив» и «Зенит» вышли в плей-офф с первого места. Россия получила четыре клуба-претендента на победу в ЛЕ. И трое из них прошли первый раунд: «Зенит» обыграл «Селтик» (0:1, 3:0), «Локо» — «Ниццу» (3:2, 1:0), а ЦСКА — «Црвену Звезду» (0:0, 1:0). И только «Спартак», провалившись в первом тайме первой встречи, пропустил дальше «Атлетик» из Бильбао (1:3, 2:1).

В 1/8 финала отсеялись ещё две команды: «Зенит» не смог одолеть «РБ Лейпциг» (1:2, 1:1), а «Локомотив» дважды был разгромлен будущим победителем турнира – «Атлетико» (0:3, 1:5). ЦСКА героически прошёл в четвертьфинал, сломив сопротивление «Лиона» за счёт выездного гола (0:1, 3:2). В 1/4 финала армейцам достался «Арсенал». После первого матча, завершившегося в Лондоне победой «канониров» со счётом 4:1, казалось, что противостояние потеряло интригу. Но в московском матче ЦСКА к 50-й минуте вёл со счётом 2:0, находясь в шаге от полуфинала. Однако мячи Уэлбека и Рэмси похоронили шансы команды Гончаренко на проход дальше. В общей сложности клубы принесли России 12,600 очка и четвёртое место в таблице УЕФА по итогам сезона. Впереди оказались только Англия, Испания и Италия.

Матч ЦСКА с «Арсеналом» Фото: pfc-cska.com

Никто сейчас не скажет, как скоро наши команды вернутся на международную арену, но, оглядываясь назад, уместно вспомнить популярный афоризм: «Что имеем, не храним, потерявши, плачем». Разве Азия (если РФС туда соберётся) сможет хоть на сколько-нибудь компенсировать эмоции от игр с «Реалом», «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпулем» или «Баварией»?