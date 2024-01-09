«Решение спустили сверху, всем угрожали». Нового тренера Бразилии увольняли из-за Неймара

Мутная история, которой уже больше 13 лет. Будут ли последствия для футболиста сейчас?

В Бразилии выросло целое поколение, которое никогда не видело победы своей сборной на чемпионате мира. Нам это может казаться нормальным, но не пятикратным победителям первенства планеты. Страна, которая помешана на футболе, с 2002 года мечтает о новом титуле. На предыдущих двух чемпионатах мира сборной Бразилии руководил Тите, а на ЧМ-2026 в США команду должен был повезти Карло Анчелотти — один из главных тренеров современности. И едва ли не единственный элитный тренер, который в атаке больше полагается на импровизацию футболистов, а не на чёткое соблюдение схем.

Анчелотти в контексте сборной Бразилии так часто обсуждался и болельщиками, и журналистами, что его назначение выглядело вопросом времени. Особенно учитывая, как он танцевал после побед с Винисиусом, Милитао и Родриго. Или как курил с ними же сигару. Ради Анчелотти временным тренером сборной Бразилии назначили Фернандо Диниса, который параллельно работал ещё и во «Флуминенсе». Совмещение должностей — штука редкая, но тут все понимали, что Динис стал и. о. только до лета 2024-го, придерживая место для итальянца.

Правда, уже по ходу 2023 года всплывали сомнения: а что, если Анчелотти откажется? Например, обозреватель TNT Sports Фред Калдейра задавался вопросом: «Анчелотти — супер, но разве у CBF (конфедерация футбола Бразилии. — Прим. «Чемпионата») есть план Б?» 29 декабря 2023 года «Реал» объявил о продлении контракта с Анчелотти до лета 2026-го. Стало понятно, что тренер «Реала» никуда не уйдёт по окончании этого сезона. Бразильский план А провалился. Спустя неделю CBF объявила об увольнении Диниса, при котором сборная Бразилии шла на шестом месте в отборочной группе ЧМ-2026 (две победы, одна ничья и три поражения).

Сборная Бразилии Фото: Alex Caparros/Getty Images

Теперь стало известно, кого назначили новым главным тренером сборной Бразилии. Им стал 61-летний Доривал Жуниор. Внешне он немного похож на нападающего сборной и «Тоттенхэма» Ришарлисона. Ради национальной команды Доривалу пришлось покинуть «Сан-Паулу» на второй день предсезонных сборов. По словам тренера, возглавить родную сборную было его мечтой. Доривал известен тем, что работал примерно во всех бразильских командах, которые вы знаете — всего 21 клуб. В том числе гранды: «Фламенго» (дважды), «Сан-Паулу» (дважды), «Сантос» (дважды), «Флуминенсе» и «Палмейрас», но никогда не тренировал за границей.

Несмотря на внушительный список клубов, Доривал никогда не выигрывал чемпионат Бразилии. Зато много раз брал чемпионаты штата, дважды кубок Бразилии и один раз — Кубок Либертадорес: в 2022 году в финале победил другую бразильскую команду «Атлетико Паранаэнсе» (само собой, один из его бывших клубов). С одной стороны, выбор в пользу Доривала можно объяснить тем, что он обладатель премии лучшему тренеру Бразилии и за 2022, и за 2023 год. С другой стороны, получилось, что тренер седьмого клуба чемпионата Бразилии передал сборную тренеру 11-го клуба.

Фернандо Динис и Доривал Жуниор Фото: Buda Mendes/Getty Images

За столько лет в футболе у Доривала накопилось много пересечений с действующими игроками сборной Бразилии. Одно из них было скандальным. Об этом не говорят официально, но принято считать, что Доривала однажды уволили из-за конфликта с Неймаром. Вот что тогда случилось.

В 2010 году Доривал руководил «Сантосом», в котором уже выделялся Неймар. 15 сентября был матч с «Атлетико Гоияниенсе», и тренер запретил нападающему бить пенальти, который тот заработал. Дело в том, что Неймар промахнулся, исполняя предыдущий пенальти в финале Кубка Бразилии. Началась словесная перепалка: 18-летний Неймар отмахнулся от слов тренера и спорил с капитаном «Сантоса» Эду Драсеной. В результате юного форварда пришлось успокаивать вообще боковому арбитру. Матч Неймар заканчивал, игнорируя установки тренера и фактически отказавшись от пасов партнёрам.

Доривал Жуниор Фото: кадр из видео

Издание Lance! сообщило, что Неймар был в ярости после игры в раздевалке и бросил бутылку в помощника Доривала. Спустя девять лет этот инсайд подтвердил Маркос Висенте, который в 2010-м играл за «Сантос» и присутствовал тогда в раздевалке. По его словам, Неймар проклинал всех футболистов, которые пытались его успокоить, и бросил стакан с напитком в лицо помощнику главного тренера Ивану Иззо. А самое мощное интервью в тот вечер внезапно дал главный тренер проигравшего «Атлетико Гояниенсе» Рене Симоэс: «Я невероятно разочарован. Редко когда увидишь настолько невоспитанного парня, как Неймар. Кто-то должен его научить, потому что мы создаём монстра».

После скандала Неймар принёс извинения. Правда, под своим же постом позволял себе ироничные комментарии. Тренер настаивал, чтобы нападающего отстранили на две недели за его выходку, которую осудил в том числе тренер сборной Бразилии Мано Менезес. Совет директоров клуба встал на сторону игрока и 21 сентября объявил об увольнении Доривала. Спустя время другой экс-игрок «Сантоса» Роберто Брум заявил: «Ни президент, ни директор клуба на самом деле не хотели увольнять тренера. Решение им спустили сверху и всем угрожали отсутствием зарплаты, если Неймар пропустит матч с «Коринтиансом», а за публичную поддержку Доривала игрокам обещали штраф в 10% зарплаты».

Этот скандал в Бразилии и раньше периодически вспоминали. А теперь, по словам местных журналистов, очевидно, о чём первым делом спросят Доривала на его первой пресс-конференции в качестве главного тренера сборной Бразилии.