Беллингем — самый дорогой футболист мира. Даже Месси и Роналду так высоко не оценивали

Джуд Беллингем стал самым дорогим игроком в мире – международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory оценил звезду «Реала» в € 267,5 млн. CIES вывел эту сумму на основе статистической модели, которая учитывает более чем 6000 транзакций по трансферным сборам, выплаченных за игроков в прошлом с аналогичными характеристиками.

Десятка игроков выглядит впечатляюще – её общая стоимость оценивается в € 2,078 млрд. Для понимания: суммарно составы «ПСЖ» и «Реала» Transfermarkt оценивает в примерно в те же деньги (€ 1,05 млрд и € 1,04 млрд соответственно).

Топ-10 самых дорогих игроков мира по версии CIES

Из интересного в этом рейтинге:

Килиан Мбаппе расположился на 27-м месте с ориентировочной стоимостью в € 106,2 млн. Выше него – Кай Хаверц из «Арсенала» (€ 106,8 млн), Бруно Гимарайнс из «Ньюкасла» (€ 109,7 млн), Хави Симонс из «Лейпцига» (€ 112,5 млн) и Антониу Силва из «Бенфики» (€ 114,1 млн);

из «Реала» в топ-20 рейтинга – пять человек: помимо Беллингема, Винисиуса и Родриго, там есть ещё Федерико Вальверде (€ 140,7 млн) и Эдуардо Камавинга (€ 132,7 млн);

11 из 20 самых дорогих игроков мира – представители клубов АПЛ: четверо от «Сити», трое – из «Арсенала», два – из «Ливерпуля», и по одному из «Челси» и «МЮ»;

из других лиг, входящих в топ-5, Джамал Мусиала из «Баварии» возглавляет рейтинг Бундеслиги (€ 152,4 млн), Хвича Кварацхелия из «Наполи» — Серии А (€ 115,3 млн);

бо́льшую часть рейтинга составляют игроки моложе 25 лет. Самый дорогой футболист старше этой планки – Маркус Рашфорд (€ 136,2 млн, 26 лет).

Для подсчёта трансферной стоимости игроков CIES использует эконометрическую модель со множеством переменных: срок контракта (сколько осталось до его конца), возраст игрока, количество игровых минут, количество голов за 24 месяца до трансфера, количество ассистов за 12 месяцев до трансфера, количество точных передач, участие в матчах национальной команды и т.п. Из-за того, что в построении модели учитывается широкий набор показателей, оценочная стоимость футболистов отличается от той, что даёт Transfermarkt.

Вот данные предыдущих рейтингов (топ-3 самых дорогих футболиста) – и здесь заметна тенденция к росту.

Июнь-2015

1. Лионель Месси – € 255 млн

2. Эден Азар – € 135,4 млн

3. Криштиану Роналду – € 113,3 млн

Июнь-2016

1. Лионель Месси – € 211,1 млн

2. Неймар – € 201,5 млн

3. Криштиану Роналду – € 137,8 млн

Июнь-2018

1. Гарри Кейн – € 201,2 млн

2. Неймар – € 195,7 млн

3. Килиан Мбаппе – € 186,5 млн

Январь-2019

1. Килиан Мбаппе – € 218,5 млн

2. Гарри Кейн – € 200,3 млн

3. Неймар – € 197,1 млн

Июнь-2020

1. Килиан Мбаппе – € 259,2 млн

2. Рахим Стерлинг – € 194,7 млн

3. Джейдон Санчо – € 179,1 млн

Июнь-2022

1. Килиан Мбаппе – € 205,6 млн

2. Винисиус – € 185,3 млн

3. Эрлинг Холанд – € 152,6 млн

Январь-2023

1. Джуд Беллингем – € 208,2 млн

2. Фил Фоден – € 200,5 млн

3. Килиан Мбаппе – € 190,7 млн

Июнь-2023

1. Эрлинг Холанд – € 245,1 млн

2. Винисиус – € 196,3 млн

3. Букайо Сака – € 195,8 млн

Новые оценки показывают, что стоимость игроков выросла многократно: в июне прошлого года количество футболистов стоимостью выше € 100 млн составляло 20 человек, сейчас их 39. Оценочная стоимость сотого игрока в рейтинге выросла до € 71,3 млн, хотя ещё полгода назад приравнивалась к € 53,4 млн. Это подтверждает резкую трансферную инфляцию, которая стала результатом увеличившихся трат в прошлое окно: по данным Transfermarkt, летом 2023-го клубы выложили на покупку футболистов рекордные € 7,63 млрд (до этого самым «дорогим» было лето 2019-го – € 7,57 млрд). Больше всего потратились клубы АПЛ – € 2,8 млрд. Саудовская Аравия, которая ворвалась на футбольный рынок, спустила на новичков € 949,13 млн, Лига 1 – € 905,1 млн, Серия А – € 877,6 млн.

Последние 10 лет суммы трансферных сборов неуклонно растут – 2023 год стал первым в истории футбола, когда затраты на футболистов во всех лигах мира превысили отметку в € 10 млрд. В прошлом году клубы потратили на 33% больше, чем в 2022-м, а также на 24% больше, чем в рекордном 2019-м. При этом основная часть трансферных расходов из года в год приходится на переходы между клубами разных ассоциаций.

Год Международные Внутри ассоциации Общее 2014 € 2,94 млрд € 1,55 млрд € 4,49 млрд 2015 € 3,71 млрд € 2,16 млрд € 5,86 млрд 2016 € 4,25 млрд € 2,57 млрд € 6,82 млрд 2017 € 5,51 млрд € 3,53 млрд € 9,04 млрд 2018 € 5,61 млрд € 2,69 млрд € 8,3 млрд 2019 € 6,46 млрд € 3,51 млрд € 9,98 млрд 2020 € 5,02 млрд € 2,47 млрд € 7,49 млрд 2021 € 4,11 млрд € 1,85 млрд € 5,95 млрд 2022 € 6,2 млрд € 3,12 млрд € 9,32 млрд 2023 € 8,95 млрд € 3,47 млрд € 12,42 млрд

32% мировых инвестиций в трансферы за Англией: с 2014 по 2023 год клубы этой страны потратили на покупку футболистов € 25,36 млрд, согласно данным CIES. Это в 2,3 раза больше, чем клубы Италии, которые идут в рейтинге на втором месте с показателем в € 11,26 млрд. Китай в рейтинге сразу после топ-5 лиг за счёт рекордных подписаний в годы внутреннего футбольного бума, а на восьмую строчку уже взлетела Саудовская Аравия, которая только за прошлый год потратила около миллиарда евро.

Страна Затраты на трансферы, 2014-2023 Англия € 25,36 млрд Италия € 11,26 млрд Испания € 8,67 млрд Германия € 7,59 млрд Франция € 7,31 млрд Китай € 2,24 млрд Португалия € 1,71 млрд Саудовская Аравия € 1,58 млрд Россия € 1,57 млрд Нидерланды € 1,37 млрд

Наибольшие суммы суммы трансферов приходятся на молодых игроков, и тенденция платить больше за юных футболистов растёт: процент инвестиций в новичков моложе 21 года вырос с 23,6% в 2014 году до 29,6% в 2023-м. При этом вложения в игроков в возрасте от 22 до 25 лет также увеличились, но не так значительно (+3,3%). А вот спрос на футболистов от 26 до 29 лет снизился (-7%). Если говорить про позиции, то больше всего клубы платят за нападающих и полузащитников.

Ответ, почему расходы на трансферы, а заодно и цены на игроков ежегодно растут, прост: клубы больше зарабатывают => могут позволить повышать цену во время переговоров, чтобы перебить чьё-то предложение и забрать желанного футболиста. Пример: в cезоне-2013/2014 «Реал» заработал € 518,9 млн, «Бавария» – € 431,2 млн, «Сити» – € 316,2 млн; в сезоне-2022/2023 эти же клубы получили € 843 млн, € 854,2 млн и € 819 млн соответственно. Также влияют мировая инфляция и появление на рынке новых богатых игроков вроде Китая в своё время и Саудовской Аравии сейчас, а также владельцев из Катара, которые не жалели денег на «ПСЖ».

Футбольный рынок предсказуемо раздувается – и очень интересно, есть ли у него предел.