Как Саудовская Аравия перевернула футбольный рынок в 2023 году. Впереди — главная мечта

Роналду и другие топ-трансферы были только началом. Королевство на этом не остановится.

Саудовская Аравия стала одним из главных действующих лиц футбольного мира в 2023 году. Страна ворвалась на арену действий, как ураган, и резко изменила её ландшафт, став экзистенциальной угрозой многомиллиардному бизнесу в глазах многих управленцев. Всё потому, что саудовцы инвестировали миллионы долларов в звёздных футболистов, осыпая тех контрактами с жирными суммами и предлагая им люксовые бонусы вроде частных джетов или шикарных поместий. Один за другим игроки со статусом и именем уезжали в Саудовскую Аравию, что вызывало определённую степень удовлетворения в королевской правящей семье, злости и непонимания — в остальном футбольном мире.

Всё началось с Криштиану Роналду, который своим громким переходом из «Манчестер Юнайтед» в «Аль-Наср» открыл новую главу в истории Саудовской Аравии. Главу, в которой страна создаёт историю.

Криштиану Роналду Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Футбол стал частью большой программы, которая была запущена ещё в 2017 году: согласно Vision 2030, Саудовская Аравия к 2030-му должна стать сердцем арабского и исламского мира, глобальным инвестиционным центром, а также транспортным хабом, соединяющим три континента (Азию, Европу и Африку). Для этого нужно выполнить три главные задачи:

диверсифицировать экономику Саудовской Аравии, то есть слезть с нефтяной иглы, увеличив доходы от других секторов экономики и размер иностранных инвестиций. Это необходимо для того, чтобы обеспечить экономическую стабильность на фоне колебаний цен на нефть;

модернизировать общество наравне с культурными традициями;

усилить глобальный авторитет королевства на мировой арене, а не только в регионе.

Спорт стал средством мягкой силы, которое потенциально может дать эффект по всем трём направлениям. Саудовская Аравия инвестирует в Формулу-1, гольф, международные турниры, но футбол стал оплотом всего — попросту потому, что ни у одного вида спорта нет столько поклонников. Именно поэтому стране так важно было получить чемпионат мира, именно поэтому правящая династия не жалеет денег на привлечение звёзд и купила «Ньюкасл».

2023-й стал лишь началом — в этом году Саудовская Аравия продолжит процесс трансформации страны через футбол.

Трансферы

За два трансферных окна Саудовская Аравия потратила € 957 млн на трансферы футболистов, при этом 99% затрат пришлось на лето. Именно тогда в королевстве поняли, что переезд Роналду дал ожидаемый эффект, поэтому нужно привлечь ещё больше звёзд. Карим Бензема и Н’Голо Канте переехали бесплатно, а вот за многих пришлось выложить немало.

Топ-10 трансферов

Футболист Откуда Куда Сумма трансфера Неймар «ПСЖ» «Аль-Хиляль» € 90 млн Отавио «Порту» «Аль-Наср» € 60 млн Малком «Зенит» «Аль-Хиляль» € 60 млн Рубен Невеш «Вулверхэмптон» «Аль-Хиляль» € 55 млн Александар Митрович «Фулхэм» «Аль-Хиляль» € 52,5 млн Фабиньо «Ливерпуль» «Аль-Иттихад» € 46,7 млн Сергей Милинкович-Савич «Лацио» «Аль-Ахли» € 42 млн Габриэль Вейга «Сельта» «Аль-Ахли» € 40 млн Рияд Марез «Ман Сити» «Аль-Ахли» € 35 млн Садио Мане «Бавария» «Аль-Наср» € 30 млн

Операционный директор саудовской лиги Карло Нора говорил после закрытия летнего трансферного окна, что приобретение звёздных игроков было лишь первым шагом — стратегия Саудовской Аравии является «чрезвычайно долгосрочной».

«Трансферы помогают нам расти на поле, но идея состоит в том, чтобы расти и за его пределами, а также коммерциализировать футбол, — говорил Нора. — Поэтому стратегия учитывает каждый элемент, на котором нам нужно сосредоточиться, чтобы привести Саудовскую профессиональную лигу туда, где она стремится быть, — в 10 лучших лиг мира. С момента появления Криштиану Роналду в лиге в январе мы стали свидетелями расширения и глобального распространения саудовского футбола. Благодаря приобретениям этим летом у нас были продления контрактов по всем направлениям, и теперь мы движемся к коммерциализации наших прав во всём мире».

Революция

Все громкие трансферы стали возможны благодаря запуску наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом так называемого «Проекта инвестиций и приватизации спортивных клубов». В рамках этой инициативы суверенный фонд Саудовской Аравии, Государственный инвестиционный фонд (PIF), взял в собственность четыре клуба — «Аль-Ахли», «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Благодаря этому манёвру клубы получили финансовую поддержку в размере почти $ 800 млрд. Ещё четыре клуба перешли в частную собственность крупных компаний:

команда второго дивизиона «Аль-Сукур» теперь принадлежит NEOM, которая стоит за проектом королевства по строительству футуристического города в пустыне;

клуб первого дивизиона «Аль-Кадисия» — нефтяному гиганту Armaco;

клуб третьего дивизиона «Аль-Ула» — Королевской комиссии по Аль-Уле;

клуб первого дивизиона «Аль-Дирайя» контролируется Управлением развития Diriyah Gate.

Неймар Фото: Francois Nel/Getty Images

Идея приватизации заключается не только в том, чтобы поднять экономику клубов, но и в создании структур, которые позволят клубам и лиге в целом стать сильнее в финансовом отношении. Первоначальная цель — увеличить выручку Про-Лиги с нынешних $ 120 млн в год до $ 480 млн к 2030 году.

Контракты

Этот вопрос нужно разделить на две части. Первая — контракты самой Саудовской Аравии. В прошлом году число спонсорских соглашений страны в спорте превысило 300. Это и футбол, и гольф, и Формула-1, и многие международные соревнования, в которые королевство решило вложиться. Вторая — это сделки, которые были заключены непосредственно с клубами, после того как чемпионат заполонили иностранные звёзды. По оценкам операционного директора лиги, в этом сезоне количество спонсоров должно вырасти на 75%. Но в прошлом году база партнёров уже начала расширяться: «Аль-Наср» заключил эксклюзивную сделку с Nike, Mentos Gum, AROYA Cruises и TARSHID (саудовская энергетическая компания), «Аль-Хиляль» подписал соглашение с Puma до 2027-го, «Аль-Иттихад» запартнёрился с Emkan Finance (финтех), Yelo (аренда авто), Shgardi (доставка еды), а также с SRC (недвижимость). Пока многие компании, которые приходят в клубы, — игроки местного рынка, но по глобальной задумке в будущем планируется привлечение и иностранных инвестиций.

Другой важнейший аспект — телеправа. Ещё зимой Саудовская Аравия поручила компании IMG Mediа заключить краткосрочные телевизионные сделки для трансляции матчей по всему миру. Летом заказ был выполнен: в общей сложности 26 вещательных и потоковых каналов получили эксклюзивные права на показ матчей саудовского чемпионата на ближайшие три сезона. Bloomberg сообщал, что ни одна из сделок не оценивается более чем в $ 10 млн, однако для Саудовской Аравии это уже огромный скачок. Матчи сейчас показывают в 170 странах мира, включая Австралию, Бразилию, Румынию, Италию, Францию, Германию, Китай, Турцию и Россию.

Посещаемость

Сначала всё было хорошо: в сентябре перед перерывом на сборные показатели посещаемости были на 25% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако позднее количество зрителей на трибунах начало бить антирекорды: 976 человек, 696, 264, 133 — и всё это на матчах, где играют звёзды. После 19 туров средняя посещаемость составляет 8345 зрителей, в прошлом сезоне она была выше — 10 197. Самый посещаемый клуб — «Аль-Хиляль», но при этом заполняемость у него всего 39%: при вместимости стадиона в 68 752 человека в среднем на матчи ходит 26 842. Лучше всего ситуация обстоит у «Аль-Насра»: 20 308 при вместимости арены в 25 000.

Позднее количество зрителей на трибунах начало бить антирекорды: 976 человек, 696, 264, 133 — и всё это на матчах, где играют звёзды Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Стратегия-2024

Саудоская Аравия продолжит покупать звёзд — и это точно. В нынешнее трансферное окно блистать на рынке снова будут клубы, которые находятся под патронажем PIF, потому что у них есть больше возможностей для манёвра. Сейчас слухи ходят про Варана (интерес от «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада») и Алексиса Санчеса («Аль-Иттихад»), но окно только открылось — нас ещё точно ждут новости с берегов Персидского залива.

«Ко мне лично обратилось несколько клубов из разных уголков мира с предложением перевезти своих футболистов», — сказал президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мисехал. По его мнению, расходы на игроков — часть последовательного плана по улучшению стадионов и массовых площадок для занятия футболом, потому что уровень интереса к игре среди детей растёт после приезда в страну больших звёзд. «Это точно показывает, что мы находимся на стадии трансформации», — сказал он.

Страна сейчас будет активно готовиться к чемпионату мира — 2034, поэтому вложения в футбол будут и их размеры станут ещё больше.