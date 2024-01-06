Как Саудовская Аравия перевернула футбольный рынок в 2023 году. Впереди — главная мечта

Саудовская Аравия стала одним из главных действующих лиц футбольного мира в 2023 году. Страна ворвалась на арену действий, как ураган, и резко изменила её ландшафт, став экзистенциальной угрозой многомиллиардному бизнесу в глазах многих управленцев. Всё потому, что саудовцы инвестировали миллионы долларов в звёздных футболистов, осыпая тех контрактами с жирными суммами и предлагая им люксовые бонусы вроде частных джетов или шикарных поместий. Один за другим игроки со статусом и именем уезжали в Саудовскую Аравию, что вызывало определённую степень удовлетворения в королевской правящей семье, злости и непонимания — в остальном футбольном мире.
Всё началось с Криштиану Роналду, который своим громким переходом из «Манчестер Юнайтед» в «Аль-Наср» открыл новую главу в истории Саудовской Аравии. Главу, в которой страна создаёт историю.
Криштиану Роналду
Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images
Футбол стал частью большой программы, которая была запущена ещё в 2017 году: согласно Vision 2030, Саудовская Аравия к 2030-му должна стать сердцем арабского и исламского мира, глобальным инвестиционным центром, а также транспортным хабом, соединяющим три континента (Азию, Европу и Африку). Для этого нужно выполнить три главные задачи:
- диверсифицировать экономику Саудовской Аравии, то есть слезть с нефтяной иглы, увеличив доходы от других секторов экономики и размер иностранных инвестиций. Это необходимо для того, чтобы обеспечить экономическую стабильность на фоне колебаний цен на нефть;
- модернизировать общество наравне с культурными традициями;
- усилить глобальный авторитет королевства на мировой арене, а не только в регионе.
Спорт стал средством мягкой силы, которое потенциально может дать эффект по всем трём направлениям. Саудовская Аравия инвестирует в Формулу-1, гольф, международные турниры, но футбол стал оплотом всего — попросту потому, что ни у одного вида спорта нет столько поклонников. Именно поэтому стране так важно было получить чемпионат мира, именно поэтому правящая династия не жалеет денег на привлечение звёзд и купила «Ньюкасл».
2023-й стал лишь началом — в этом году Саудовская Аравия продолжит процесс трансформации страны через футбол.
Трансферы
За два трансферных окна Саудовская Аравия потратила € 957 млн на трансферы футболистов, при этом 99% затрат пришлось на лето. Именно тогда в королевстве поняли, что переезд Роналду дал ожидаемый эффект, поэтому нужно привлечь ещё больше звёзд. Карим Бензема и Н’Голо Канте переехали бесплатно, а вот за многих пришлось выложить немало.
Топ-10 трансферов
|Футболист
|Откуда
|Куда
|Сумма трансфера
|Неймар
|«ПСЖ»
|«Аль-Хиляль»
|€ 90 млн
|Отавио
|«Порту»
|«Аль-Наср»
|€ 60 млн
|Малком
|«Зенит»
|«Аль-Хиляль»
|€ 60 млн
|Рубен Невеш
|«Вулверхэмптон»
|«Аль-Хиляль»
|€ 55 млн
|Александар Митрович
|«Фулхэм»
|«Аль-Хиляль»
|€ 52,5 млн
|Фабиньо
|«Ливерпуль»
|«Аль-Иттихад»
|€ 46,7 млн
|Сергей Милинкович-Савич
|«Лацио»
|«Аль-Ахли»
|€ 42 млн
|Габриэль Вейга
|«Сельта»
|«Аль-Ахли»
|€ 40 млн
|Рияд Марез
|«Ман Сити»
|«Аль-Ахли»
|€ 35 млн
|Садио Мане
|«Бавария»
|«Аль-Наср»
|€ 30 млн
Операционный директор саудовской лиги Карло Нора говорил после закрытия летнего трансферного окна, что приобретение звёздных игроков было лишь первым шагом — стратегия Саудовской Аравии является «чрезвычайно долгосрочной».
«Трансферы помогают нам расти на поле, но идея состоит в том, чтобы расти и за его пределами, а также коммерциализировать футбол, — говорил Нора. — Поэтому стратегия учитывает каждый элемент, на котором нам нужно сосредоточиться, чтобы привести Саудовскую профессиональную лигу туда, где она стремится быть, — в 10 лучших лиг мира. С момента появления Криштиану Роналду в лиге в январе мы стали свидетелями расширения и глобального распространения саудовского футбола. Благодаря приобретениям этим летом у нас были продления контрактов по всем направлениям, и теперь мы движемся к коммерциализации наших прав во всём мире».
Революция
Все громкие трансферы стали возможны благодаря запуску наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом так называемого «Проекта инвестиций и приватизации спортивных клубов». В рамках этой инициативы суверенный фонд Саудовской Аравии, Государственный инвестиционный фонд (PIF), взял в собственность четыре клуба — «Аль-Ахли», «Аль-Иттихад», «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Благодаря этому манёвру клубы получили финансовую поддержку в размере почти $ 800 млрд. Ещё четыре клуба перешли в частную собственность крупных компаний:
- команда второго дивизиона «Аль-Сукур» теперь принадлежит NEOM, которая стоит за проектом королевства по строительству футуристического города в пустыне;
- клуб первого дивизиона «Аль-Кадисия» — нефтяному гиганту Armaco;
- клуб третьего дивизиона «Аль-Ула» — Королевской комиссии по Аль-Уле;
- клуб первого дивизиона «Аль-Дирайя» контролируется Управлением развития Diriyah Gate.
Неймар
Фото: Francois Nel/Getty Images
Идея приватизации заключается не только в том, чтобы поднять экономику клубов, но и в создании структур, которые позволят клубам и лиге в целом стать сильнее в финансовом отношении. Первоначальная цель — увеличить выручку Про-Лиги с нынешних $ 120 млн в год до $ 480 млн к 2030 году.
Контракты
Этот вопрос нужно разделить на две части. Первая — контракты самой Саудовской Аравии. В прошлом году число спонсорских соглашений страны в спорте превысило 300. Это и футбол, и гольф, и Формула-1, и многие международные соревнования, в которые королевство решило вложиться. Вторая — это сделки, которые были заключены непосредственно с клубами, после того как чемпионат заполонили иностранные звёзды. По оценкам операционного директора лиги, в этом сезоне количество спонсоров должно вырасти на 75%. Но в прошлом году база партнёров уже начала расширяться: «Аль-Наср» заключил эксклюзивную сделку с Nike, Mentos Gum, AROYA Cruises и TARSHID (саудовская энергетическая компания), «Аль-Хиляль» подписал соглашение с Puma до 2027-го, «Аль-Иттихад» запартнёрился с Emkan Finance (финтех), Yelo (аренда авто), Shgardi (доставка еды), а также с SRC (недвижимость). Пока многие компании, которые приходят в клубы, — игроки местного рынка, но по глобальной задумке в будущем планируется привлечение и иностранных инвестиций.
Другой важнейший аспект — телеправа. Ещё зимой Саудовская Аравия поручила компании IMG Mediа заключить краткосрочные телевизионные сделки для трансляции матчей по всему миру. Летом заказ был выполнен: в общей сложности 26 вещательных и потоковых каналов получили эксклюзивные права на показ матчей саудовского чемпионата на ближайшие три сезона. Bloomberg сообщал, что ни одна из сделок не оценивается более чем в $ 10 млн, однако для Саудовской Аравии это уже огромный скачок. Матчи сейчас показывают в 170 странах мира, включая Австралию, Бразилию, Румынию, Италию, Францию, Германию, Китай, Турцию и Россию.
Посещаемость
Сначала всё было хорошо: в сентябре перед перерывом на сборные показатели посещаемости были на 25% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако позднее количество зрителей на трибунах начало бить антирекорды: 976 человек, 696, 264, 133 — и всё это на матчах, где играют звёзды. После 19 туров средняя посещаемость составляет 8345 зрителей, в прошлом сезоне она была выше — 10 197. Самый посещаемый клуб — «Аль-Хиляль», но при этом заполняемость у него всего 39%: при вместимости стадиона в 68 752 человека в среднем на матчи ходит 26 842. Лучше всего ситуация обстоит у «Аль-Насра»: 20 308 при вместимости арены в 25 000.
Позднее количество зрителей на трибунах начало бить антирекорды: 976 человек, 696, 264, 133 — и всё это на матчах, где играют звёзды
Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images
Стратегия-2024
Саудоская Аравия продолжит покупать звёзд — и это точно. В нынешнее трансферное окно блистать на рынке снова будут клубы, которые находятся под патронажем PIF, потому что у них есть больше возможностей для манёвра. Сейчас слухи ходят про Варана (интерес от «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада») и Алексиса Санчеса («Аль-Иттихад»), но окно только открылось — нас ещё точно ждут новости с берегов Персидского залива.
«Ко мне лично обратилось несколько клубов из разных уголков мира с предложением перевезти своих футболистов», — сказал президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мисехал. По его мнению, расходы на игроков — часть последовательного плана по улучшению стадионов и массовых площадок для занятия футболом, потому что уровень интереса к игре среди детей растёт после приезда в страну больших звёзд. «Это точно показывает, что мы находимся на стадии трансформации», — сказал он.
Страна сейчас будет активно готовиться к чемпионату мира — 2034, поэтому вложения в футбол будут и их размеры станут ещё больше.