Нас ждёт «эль класико» в финале! Но из-за победного гола «Барсы» точно будут споры. Видео

«Барселона» стала вторым финалистом Суперкубка Испании. В решающем матче за трофей команда Хави сыграет с «Реалом» 14 января. Этого все и ждали.

Действующему обладателю трофея «Барселоне» соперник в полуфинале достался попроще, чем «Реалу». «Осасуна» далека от борьбы за первые места в Примере. Но разве есть для сегодняшней команды Хави лёгкие противники в Испании, которых она раскатывала бы, как «Барса» золотых времён Хави-хавбека?

Каталонцы играли 4-3-3 и владели мячом 70% времени, а баски оборонялись средним блоком по схеме 5-4-1 с ромбом в середине поля. «Осасуна» превратила центр поля в густой непроходимый лес, и в этих обстоятельствах «Барселона» могла находить свободное пространство на флангах. Там ширину обеспечивали правый вингер Рафинья и левый защитник Бальде, а формально левый вингер Торрес и центрхав Серхи Роберто работали между линий.

Роберт Левандовски в матче с «Осасуной» Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Команды Хави и Хагобы Аррасате показывали живой футбол, словно заразились примером «Реала» и «Атлетико» из первого полуфинала. Голевые моменты были и у «Барселоны», и у «Осасуны», но не было голов. Вратарь басков Эррера поначалу чудил, вынося мяч под давлением на чужих, но потом спас, когда Левандовски завершал неожиданный контрвыпад три в два. Ещё раз поляк мог забить на исходе получаса матча, выиграв воздух и пробивая головой от земли после углового. Однако не попал в створ – у Рюдигера накануне получилось лучше.

Запомнился также эпизод, в котором Рафинья совершил перехват, обыграл двоих и улетал один на один, но был сбит Катеной. Судья дал только жёлтую карточку, а VAR поддержал его решение, тем не менее момент спорный – казалось бы, тянул и на удаление. Рафинья же не доиграл до перерыва: в конце первого тайма бразилец получил травму, и его поменял Ямал.

«Осасуна» неплохо пользовалась слабостями обороны «Барселоны». То Кристенсен ошибётся, то Бальде неудачно сыграет, то Араухо даст обыграть себя в штрафной. Лучший момент за 45 минут имел хорват Будимир, бивший в упор с нескольких метров: голкипер Пенья доказал, что не зря занимает место тер Штегена.

После перерыва «Барселона» своими позиционными атаками посадила «Осасуну» глубже к её воротам. И в конце концов дожала басков. Правда, каталонцы забили гол, который вызвал большие споры. Действительно ли Кристенсен нарушал правила на Арнаисе, когда отнимал мяч и начинал голевую атаку? Даже на повторе было непросто разглядеть фол со стороны датчанина, так что судья Муньис Руис на пару с VAR, скорее всего, приняли верное решение. Гюндоган сделал классную проникающую передачу на Левандовского, а поляк вот тут показал класс. Хорошо обработал мяч, идеально пробил низом.

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При счёте 1:0 «Барселона» продолжала владеть мячом и заставляла «Осасуну» тратить массу энергии на отбор. Состоялось возвращение после травмы Педри – полузащитник вышел на замену. Команда Аррасате надеялась на редкие контратаки или на какой-то удачный эпизод, как, например, в ситуации, когда де Йонг после аута сбросил мяч чужому головой и организовал опасный угловой на свои ворота. Но только за четверть часа до финального свистка «Осасуна» впервые пробила в створ во втором тайме. Это сделал всё тот же нападающий Будимир, выворачивавший себя наизнанку в борьбе с защитниками «Барсы».

Победила же команда Хави не с любимым счётом, а наконец-то с разницей в два гола. В компенсированное время ещё один мяч забил 16-летний Ямал, решив эпизод тремя касаниями в штрафной «Осасуны». Для Ламина это всего лишь второй гол за «Барселону».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Результат можно назвать справедливым, несмотря на то что первый забитый каталонцами мяч будут обсуждать все три дня до «эль класико» с «Реалом» в финале. «Барселона» намного превзошла басков по ударам – 20:11 (в створ – 7:3) и показателю xG (1,63 против 0,63).