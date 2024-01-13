Ахметов — не первый, чей трансфер в «Зенит» считали ошибкой

«Знаю, некоторые считают, что Ахметов идёт сидеть на лавке, что в «Зенит» едет табуретка. Я просто надеюсь, что через полгода они признают свою ошибку», — сказал в интервью «Чемпионату» агент Ильзата Ахметова Ираклий Гегечкори.

Он прав: пока вообще непонятно, зачем игрок понадобился клубу из Петербурга. Сомнительна даже версия об ослаблении конкурента, ведь Ильзат не был важным звеном «Краснодара». Но таких примеров хватало, когда сине-бело-голубые забирали будто бы совсем не нужного им россиянина. И далеко не всегда переход оказывался провальным. Хотя случалось и подобное. За ориентир возьмём последние 17 лет (с первого титула): именно в этот период «Зенит» стал по-настоящему топом в России, повысив планку для новичков.

Роман Широков

Когда и откуда перешёл: «Химки», ноябрь-2007

Сумма трансфера: бесплатно

В «Химках» В «Зените»

Мало кто мог представить, что петербуржцы подписывают в будущем одного из лучших игроков в их истории. Широкову было 26 лет — к этому возрасту Роман провёл на достойном уровне только сезон за «Химки», до того вляпываясь в скандалы (проблемы с алкоголем, конфликт в «Рубине» с Курбаном Бердыевым) и постоянно меняя клубную прописку: шесть раз за семь лет. И тут вдруг он понадобился новым чемпионам России. На его счёт были большие сомнения.

Несмотря на это, футболист сразу же начал приносить пользу, вынужденно заняв место в центре обороны в плей-офф победного Кубка УЕФА. А позже, уже при Лучано Спаллетти, Роман переместился на привычную позицию в середине поля и стал ключевым полузащитником «Зенита» на долгие годы. 201 матч, 43 гола и 23 ассиста в форме со стрелкой на груди — неплохо для того, кого вроде бы брали чисто для ротации.

Сергей Семак

Когда и откуда перешёл: «Рубин», август-2010

Сумма трансфера: € 2 млн

В «Рубине» В «Зените»

В классе Семака сомнений никогда не было. Но зачем 34-летний хавбек «Зениту», к тому же за € 2 млн? Вместе с ветераном состав петербуржцев пополнил дорогостоящий Александр Бухаров (€ 12 млн), и казалось, что опытного полузащитника просто взяли на сдачу — для подстраховки. Какая же это была ошибка! Бухаров не выдержал конкуренции и провалился, в то время как Сергей оправдал каждую вложенную в него копейку — и даже больше.

72 матча, 13 забитых мячей, восемь голевых передач — солидно, не правда ли? Особенно запомнились еврокубковые голы: «Ливерпулю» в 1/16 Лиги Европы и пяткой «Бенфике» (3:2) в 1/8 Лиги чемпионов, когда в телетрансляции Геннадий Орлов настаивал, что финальный удар нанёс партнёр Семака: «Сергей Семак? Нет, Роман Широков!» Также отметим выездной дубль в ворота ЦСКА (3:1). А как теперь уже не просто Сергей, а Сергей Богданович помог «Зениту» после игровой карьеры, заслуживает отдельного рассказа.

Иван Соловьёв

Когда и откуда перешёл: «Динамо», август-2013

Сумма трансфера: бесплатно

В «Динамо» В «Зените»

Один из самых скандальных трансферов в истории не только «Зенита», но и всей РПЛ. 19-летний Соловьёв неплохо проявил себя в родном «Динамо» и не стал продлевать контракт, бесплатно сменив Москву на Петербург. Никто не понимал, как молодой левый вингер собирается выигрывать конкуренцию у Данни и Андрея Аршавина, а чуть позже — и у Олега Шатова. Он и не выиграл: за три года провёл на поле только 55 минут.

«Причин много. Конечно, и я виноват, что не смог проявить себя должным образом. Многие винят в переходе моего тогдашнего агента (Денниса Лахтера. — Прим. «Чемпионата»), и доля правды в таком предположении есть. Но я сам согласился на этот трансфер, хотя мог и отказаться», — объяснял неудачу Иван. Последнюю пятилетку он провёл в Узбекистане, а сейчас, в 30 лет, остался без клуба.

Денис Ткачук

Когда и откуда перешёл: «Крылья Советов», июль-2015

Сумма трансфера: бесплатно

В «Крыльях Советов» В «Зените»

Ткачук разрывал ФНЛ за «Газовик» и «Крылья», после чего на него обратил внимание «Зенит». Мало кто ожидал, что Денис потянет столь резкий скачок вверх и вытеснит из основы Данни или Шатова. Тем не менее он решился, и риск не оправдался. Оказалось, что взрывной дриблинг Ткачука на уровне лидера РПЛ уже не работает. Девять матчей и три гола за основу, причём все — в ворота тверской «Волги» в Кубке России. Чаще футболист радовал болельщиков «Зенита-2»: 12 игр и шесть забитых мячей. Но не ради этого же он приходил, верно?

Ткачук побыл на новом месте год и затем ушёл в «Рубин». Сейчас Денису 34, и куда бо́льшую часть карьеры он провёл в Первой лиге. Да, крайне успешно, однако это красноречиво говорит о его уровне. В любом случае зенитовские времена полузащитник вспоминает с теплотой: «Частичка жизни моей осталась в Петербурге. Мне нравится этот клуб, я всегда болею за него».

Иван Новосельцев

Когда и откуда перешёл: «Ростов», август-2016

Сумма трансфера: € 1 млн

В «Ростове» В «Зените»

Петербург покинул Эсекьель Гарай, и на замену ему взяли Новосельцева. Звучит как анекдот, но это случилось в реальности. Иван здорово прибавил в «Ростове» Бердыева, и всё же оборонительный футбол туркменского тренера слишком специфичен: подстроиться под новые реалии российскому защитнику не удалось, он сыграл за сине-бело-голубых всего девять матчей. Тот случай, когда ожидания были не напрасны, пусть и не оправдались.

Центральный защитник катался по арендам, за три года никак не проявив себя в Туле, Махачкале и даже Ростове, где был хорош ранее. «Зениту» крупно повезло, что потом на горизонте появился Борис Ротенберг с его «Сочи» и заплатил за Новосельцева € 2 млн. Да, это вдвое больше, чем за него отдавали сами петербуржцы. Получается, не такой уж и провал!

Ибрагим Цаллагов

Когда и откуда перешёл: «Крылья Советов», декабрь-2016

Сумма трансфера: € 400 тыс.

В «Крыльях Советов» В «Зените»

Трансферы «Зенита» при Мирче Луческу — отдельный вид искусства. В этом материале речь исключительно про россиян, но отметим и покупки для румына иностранцев: от Эрнани, Молло и Мака болельщики тоже не ждали подвигов — так и получилось. Что касается Цаллагова, даже на фоне универсальности (способен закрыть и обе позиции на фланге обороны, и выйти опорником) он не казался готовым для топ-клуба игроком. Увы, опасения подтвердились: у Ибры набралось только восемь матчей в Петербурге. И все они — при Луческу.

Как только «Зенит» возглавил Роберто Манчини, клуб тут же избавился от Цаллагова. Вот как неудачу объяснял сам футболист: «Мне просто не повезло. Из восьми матчей, в которых я сыграл, команда не уступила ни разу. В итоге заняли третье место — и Мирчу уволили. При Манчини шансов закрепиться не было вообще. Он даже не смотрел в мою сторону. На первой же тренировке отсеял тех, кто ему неинтересен. Мол, «отойдите в сторонку». Не ожидал, что моя история в «Зените» так быстро кончится. Только купил квартиру в Питере — как вдруг пришёл Манчини. В итоге пожил в ней всего две недели». Тем не менее не получилось у Ибрагима закрепиться и при Семаке, так что вряд ли дело только в итальянском специалисте.

Денис Терентьев

Когда и откуда перешёл: «Ростов», июль-2017

Сумма трансфера: € 2 млн

В «Ростове» В «Зените»

«Зенит» отпустил Цаллагова и тут же взял Терентьева — ещё один странный размен. Причём Денис — воспитанник, которого за два года до этого отпустили бесплатно. И какой был смысл возвращать его? Просто летом 2017-го президент клуба Сергей Фурсенко открыто заявил о желании подписать петербургских игроков. А вот соответствуют ли они статусу желающей стать гегемоном команды и нужны ли Манчини — уже второстепенно. Тем более справа в защите у сине-бело-голубых были Игорь Смольников и Александр Анюков.

12 матчей за три года — печальная статистика Терентьева после камбэка в родной Петербург. Ну и 20 игр за «Зенит-2» — вряд ли его брали за этим. В 2020-м за Дениса выложил € 300 тыс. всё тот же «Ростов», и уже там он вновь стал часто играть. Какой был смысл терять время в «Зените»? Непонятно.

Слайдер – коллаж Оздоев в Рубине и Антон Заболотный в Тосно и либо коллаж их в зените либо они вместе в зените, если есть такая фотка

Магомед Оздоев и Антон Заболотный

Когда и откуда перешли: «Рубин» и «Тосно», январь-февраль-2018

Сумма трансферов: € 3,3 млн и € 1,5 млн

В «Рубине» и «Тосно» В «Зените»

Заболотный неплохо провёл первую часть сезона за «Тосно». Тем не менее на фоне Артёма Дзюбы, которого Манчини изгнал в Тулу, Антон совсем не выглядел достойной альтернативой. Сомнения не стали напрасными: пока Дзюба весной заколотил за скромный «Арсенал» шесть мячей и получив вызов в сборную России, зенитовский новичок порол моменты, вскрыл лишь «СКА-Хабаровск» и стал человеком-мемом. 44 матча и четыре мяча — итоговая статистика нападающего в Петербурге. Комментарии излишни.

Оздоев же, как и в случае с Семаком и Бухаровым, будто бы шёл вдовесок к Набиуллину и проявил себя гораздо ярче напарника. Эльмир считался безумно перспективным, тогда как Магомеду не было места в и без того насыщенной средней линии. При Манчини он действительно толком не играл, поучаствовав только в четырёх матчах. Всё исправил Семак, хоть и не сразу: при нём Оздоев начал таким же резервистом, а уже в 2019-м крепко ворвался в основу. 116 игр, 13 ассистов и восемь голов, включая бесподобную банку в ворота «Челси» в ЛЧ. Именно так надо удивлять скептиков.

Арсен Адамов

Когда и откуда перешёл: «Урал», январь-2022

Сумма трансфера: € 5 млн

В «Урале» В «Зените»

Адамов был хорош в «Урале» и заслужил внимание российских грандов. Но почему трансфер состоялся именно за € 5 млн при реальной стоимости Арсена в € 1,5 млн? И с чего вдруг в «Зенит», где позиция правого защитника не являлась проблемной? Вячеслав Караваев совсем не собирался уступать место в основе, да и подменяющий его Алексей Сутормин играть также хотел. В результате новичок за полтора года вышел на поле 21 раз, чаще всего — на несколько минут.

Летом 2023-го в Петербург перебрался ещё и Марио Фернандес, и сине-бело-голубые сбагрили Адамова в аренду «Оренбургу». И зачем его, спрашивается, вообще брали? Причём Арсену аутсайдер РПЛ доверяет, и сейчас он вновь выглядит одним из лучших игроков чемпионата на своей позиции. Возможно, второй заход в Петербург будет успешнее, но справа в отсутствие травмированных Фернандеса и Караваева освоился уже и Эракович. Конкуренция лишь возросла.

Зелимхан Бакаев

Когда и откуда перешёл: «Спартак», июль-2022

Сумма трансфера: бесплатно

В «Спартаке» В «Зените»

Бакаев под конец контракта перестал быть одним из ключевых футболистов «Спартака», поэтому не продлил соглашение (сторона игрока хотела улучшенные условия) и собрался в «Зенит», где место Малкома на правом фланге вообще не подвергалось сомнению. Звучит как гениальный план, не так ли? Зелимхан в сине-бело-голубой форме часто выходил в концовках, но совсем не убедил, почему ему нужно доверять больше игровых минут.

Даже после отъезда Малкома в Саудовскую Аравию Семак не оставил Бакаева, отправив его в ОАЭ. Пришлось даже менять схему и выпускать пять защитников — лишь бы не играть с Зелимханом в основе. Летом россиянин вернётся в Петербург и наверняка вновь его покинет: в команде уже есть дорогостоящий бразилец Артур, который наверняка не пустит россиянина в стартовый состав.

Как считаете, кем окажется Ахметов — новым Широковым или Бакаевым? Пишите в комментариях.