Парадокс Салаха и бывшие звёзды РПЛ. Тест по Кубку Африки

Сегодня, 13 января, стартует очередной розыгрыш Кубка африканский наций. В течение месяца лучшие сборные континента определят сильнейшую команду.

24 сборные разбиты на шесть квартетов. Из каждого в плей-офф выйдут по две лучшие команды (всего 12). Остальные путёвки в 1/8 финала получат четыре лучшие сборные из числа шести, которые займут третьи места в группах. А далее — уже привычный формат матчей на выбывание (1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы, матч за бронзу, финал). Заключительный матч турнира пройдёт 11 февраля. Именно тогда мы и узнаем лучшую сборную континента.

В преддверии старта турнира мы предлагаем вам пройти тест по Кубку Африки, который состоит из 10 вопросов. Они, как обычно, разного уровня сложности. Справитесь с таким заданием?

Если тест не отображается, можете пройти его, перейдя по ссылке.