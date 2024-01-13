Неожиданный трансфер из РПЛ в Европу. Цель «Краснодара» увели за один день

Эдгар Севикян неожиданно стал важным лотом зимнего трансферного окна в России. Хотя ещё полтора года назад вряд ли кто-то рисовал ему такой сценарий развития карьеры. Парень в юном возрасте покинул академию «Локо» и перебрался с семьёй в Испанию. Там прошёл некоторые возраста школы «Леванте», а в 2020-м даже дебютировал за основную команду. Правда, матч с «Хетафе» стал единственным в испанской карьере.
В основном Севикян выступал за фарм-клуб, а летом 2022-го про него вспомнили в России. «Пари НН» сначала позвал юношу на просмотр, а потом активировал опцию выкупа за 20 млн рублей. Первый сезон вышел скорее пристрелочным. Но в этом Севикян действительно хорош: 24 матча во всех турнирах и семь голов. Неудивительно, что зимой с предложениями накинулись все, кому нужно было усиливать позицию в атаке. Ведь Эдгар универсал — может сыграть справа, в центре и под нападающим.
Кто звал Севикяна зимой и почему он выбрал «Ференцварош»?
9 января «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» близок к подписанию Севикяна. Известно, что клуб хочет усилить атакующую линию, поэтому вариант с игроком сборной Армении выглядел логичным. «Быки», по нашим данным, действительно вели серьёзные переговоры, сделали несколько предложений, и, казалось, сделка скоро будет закрыта. Сам футболист не возражал против переезда в команду, которая лидирует в РПЛ. Но нужно было утрясти нюансы по сроку контракта и зарплате.
Эдгар Севикян в «Пари НН»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Но совсем недавно на «Пари НН» вышел «Ференцварош». Там знали, что в контракте игрока прописана опция выкупа для зарубежных команд — примерно € 1,1 млн. Венгры заявили, что готовы заплатить. Отец Эдгара, который имеет большое влияние на сына, очевидно, поддержал эту идею. Инсайдер Иван Карпов пишет, что Мартирос Севикян не просто настоял на переезде в Европу, но и лично вложил в трансфер € 300 тыс.
Сам Севикян, выбирая между Россией и Европой, тоже предпочёл второе. По нашим данным, накануне венгерский клуб активизировался и сейчас сделка близка к завершению. Игроку осталось пройти медосмотр и подписать соглашение. То есть футболиста, который ещё недавно должен был перейти в «Краснодар», по сути, увели за один день.
«Правда ли, что Севикян переходит в «Ференцварош»? Да, правда. Теперь переход зависит только от личных переговоров с игроком? И от оплаты», — приводит слова председателя совета директоров «Пари НН» Дмитрия Кондратова «РБ Спорт».
А вот слова генерального директора клуба Давида Мелик-Гусейнова для «Чемпионата».
«Что касается истории с интересом «Краснодара», как у клуба у нас со всеми везде может срастись. Эдгар сделал выбор в пользу Европы. Он очень хотел попасть именно в европейский клуб, поэтому тут выбор самого футболиста».
Помимо «Краснодара» и «Ференцвароша», Севикяна хотел купить «Нант». Была информация и о других европейских командах. Зимой Сергей Юран жёстко высказался относительно этих слухов, заявив, что футболисту нужно концентрироваться на другом.
«Я категорически против того, чтобы парням, которые ещё не знают, как правильно к мячу подойти, уделяли такое внимание. Совсем не влиять на них это не может. Я Севикяну объяснял: «Эдгар, если немного голова закружится, вернёшься туда, откуда начинал. Да, сейчас ты в сборной, но убирай эти моменты из головы. Ты должен сам себя подстёгивать: этого мало, я ещё не дошёл. Вот если так будешь мыслить, дойдёшь до хорошего уровня». Ещё процентов 25–30 он из себя может вытащить. Но как только он возомнит, что всё умеет и всего достиг, на 99,9% закончит, не начиная. Особенно если папа где-то в облаках витает. До меня-то разговоры доходят, что Севикяна уже чуть ли не «Реал» и «Барселона» хотят. Сразу предупреждаю, в том числе через это интервью: это путь в никуда».
При этом тренер добавлял, что рассчитывает увидеть Севикяна весной в своей команде. И рекомендовал уже летом перейти либо в топ-клуб России, либо в среднюю команду Европы. Но Севикян решил иначе.
Интересно, что в случае трансфера в российский клуб «Пари НН» мог заработать больше — сообщалось о примерной сумме в € 2,5 млн. Но, учитывая, что выкупали его за 20 млн рублей, прибыль всё равно присутствует.
Летом Севикян отказал сборной России. И уже дебютировал за Армению
30 августа 2023-го Эдгар стал одной из самых обсуждаемых персон российского футбола. Потому что публично заявил, что не примет приглашение от сборной России, так как уже решил выступать за Армению. Именно в тот период Карпин включил его в список из 49 футболистов, вызванных на матчи с Египтом и Катаром. Но в команде Севикяна не увидел.
Эдгар Севикян в матче за сборную Армении
Фото: Goran Stanzl/Getty Images
Интересно, что полузащитник выступал за все юношеские команды России, провёл четыре матча за молодёжку, а в РФС тогда заявили, что не получали запроса от Федерации футбола Армении на тему смены игроком спортивного гражданства. Однако это не помешало Эдгару 12 октября дебютировать за национальную команду Армении в проигранном матче с Латвией.
Дальше он вышел против Северной Македонии, а уже в ноябре — против Уэльса и Хорватии. Правда, результативными действиями за сборную футболист пока не отметился.