Неожиданный трансфер из РПЛ в Европу. Цель «Краснодара» увели за один день

Севикян должен был бороться за чемпионство в России, но вместо этого будет играть за бывший клуб Черчесова.

Эдгар Севикян неожиданно стал важным лотом зимнего трансферного окна в России. Хотя ещё полтора года назад вряд ли кто-то рисовал ему такой сценарий развития карьеры. Парень в юном возрасте покинул академию «Локо» и перебрался с семьёй в Испанию. Там прошёл некоторые возраста школы «Леванте», а в 2020-м даже дебютировал за основную команду. Правда, матч с «Хетафе» стал единственным в испанской карьере.

В основном Севикян выступал за фарм-клуб, а летом 2022-го про него вспомнили в России. «Пари НН» сначала позвал юношу на просмотр, а потом активировал опцию выкупа за 20 млн рублей. Первый сезон вышел скорее пристрелочным. Но в этом Севикян действительно хорош: 24 матча во всех турнирах и семь голов. Неудивительно, что зимой с предложениями накинулись все, кому нужно было усиливать позицию в атаке. Ведь Эдгар универсал — может сыграть справа, в центре и под нападающим.

Кто звал Севикяна зимой и почему он выбрал «Ференцварош»?

9 января «Чемпионат» сообщил, что «Краснодар» близок к подписанию Севикяна. Известно, что клуб хочет усилить атакующую линию, поэтому вариант с игроком сборной Армении выглядел логичным. «Быки», по нашим данным, действительно вели серьёзные переговоры, сделали несколько предложений, и, казалось, сделка скоро будет закрыта. Сам футболист не возражал против переезда в команду, которая лидирует в РПЛ. Но нужно было утрясти нюансы по сроку контракта и зарплате.

Эдгар Севикян в «Пари НН» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но совсем недавно на «Пари НН» вышел «Ференцварош». Там знали, что в контракте игрока прописана опция выкупа для зарубежных команд — примерно € 1,1 млн. Венгры заявили, что готовы заплатить. Отец Эдгара, который имеет большое влияние на сына, очевидно, поддержал эту идею. Инсайдер Иван Карпов пишет, что Мартирос Севикян не просто настоял на переезде в Европу, но и лично вложил в трансфер € 300 тыс.

Сам Севикян, выбирая между Россией и Европой, тоже предпочёл второе. По нашим данным, накануне венгерский клуб активизировался и сейчас сделка близка к завершению. Игроку осталось пройти медосмотр и подписать соглашение. То есть футболиста, который ещё недавно должен был перейти в «Краснодар», по сути, увели за один день.

«Правда ли, что Севикян переходит в «Ференцварош»? Да, правда. Теперь переход зависит только от личных переговоров с игроком? И от оплаты», — приводит слова председателя совета директоров «Пари НН» Дмитрия Кондратова «РБ Спорт».

А вот слова генерального директора клуба Давида Мелик-Гусейнова для «Чемпионата».

Давид Мелик-Гусейнов генеральный директор «Пари НН» «Что касается истории с интересом «Краснодара», как у клуба у нас со всеми везде может срастись. Эдгар сделал выбор в пользу Европы. Он очень хотел попасть именно в европейский клуб, поэтому тут выбор самого футболиста».



Помимо «Краснодара» и «Ференцвароша», Севикяна хотел купить «Нант». Была информация и о других европейских командах. Зимой Сергей Юран жёстко высказался относительно этих слухов, заявив, что футболисту нужно концентрироваться на другом.

Сергей Юран главный тренер «Пари НН» «Я категорически против того, чтобы парням, которые ещё не знают, как правильно к мячу подойти, уделяли такое внимание. Совсем не влиять на них это не может. Я Севикяну объяснял: «Эдгар, если немного голова закружится, вернёшься туда, откуда начинал. Да, сейчас ты в сборной, но убирай эти моменты из головы. Ты должен сам себя подстёгивать: этого мало, я ещё не дошёл. Вот если так будешь мыслить, дойдёшь до хорошего уровня». Ещё процентов 25–30 он из себя может вытащить. Но как только он возомнит, что всё умеет и всего достиг, на 99,9% закончит, не начиная. Особенно если папа где-то в облаках витает. До меня-то разговоры доходят, что Севикяна уже чуть ли не «Реал» и «Барселона» хотят. Сразу предупреждаю, в том числе через это интервью: это путь в никуда».

При этом тренер добавлял, что рассчитывает увидеть Севикяна весной в своей команде. И рекомендовал уже летом перейти либо в топ-клуб России, либо в среднюю команду Европы. Но Севикян решил иначе.

Интересно, что в случае трансфера в российский клуб «Пари НН» мог заработать больше — сообщалось о примерной сумме в € 2,5 млн. Но, учитывая, что выкупали его за 20 млн рублей, прибыль всё равно присутствует.

Летом Севикян отказал сборной России. И уже дебютировал за Армению

30 августа 2023-го Эдгар стал одной из самых обсуждаемых персон российского футбола. Потому что публично заявил, что не примет приглашение от сборной России, так как уже решил выступать за Армению. Именно в тот период Карпин включил его в список из 49 футболистов, вызванных на матчи с Египтом и Катаром. Но в команде Севикяна не увидел.

Эдгар Севикян в матче за сборную Армении Фото: Goran Stanzl/Getty Images

Интересно, что полузащитник выступал за все юношеские команды России, провёл четыре матча за молодёжку, а в РФС тогда заявили, что не получали запроса от Федерации футбола Армении на тему смены игроком спортивного гражданства. Однако это не помешало Эдгару 12 октября дебютировать за национальную команду Армении в проигранном матче с Латвией.

Дальше он вышел против Северной Македонии, а уже в ноябре — против Уэльса и Хорватии. Правда, результативными действиями за сборную футболист пока не отметился.