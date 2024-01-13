С «Челси» происходит что-то странное. Такого результата не было 3,5 года

С «Челси» происходит что-то странное. Он вдруг начал выигрывать. Серия запустилась ещё перед новогодними праздниками — в чемпионате победили сначала «Кристал Пэлас», а потом и «Лутон Таун». Такого не было с начала октября — тогда в последний раз лондонцы набрали шесть очков в двух матчах подряд. Параллельно «Челси» расправился с «Престоном» в Кубке Англии, но проиграл «Мидлсбро» в Кубке лиги. Однако это уже было бы слишком — побеждать во всех турнирах команда ещё не научилась.

Первый матч чемпионата после Нового года «Челси» провёл с «Фулхэмом» — лондонское дерби. Интересно, что соперник не так уж и сильно отставал в таблице — лишь на четыре очка. Но не в плюс им шла кошмарная статистика последних матчей на «Стэмфорд Бридж»: только один гол за восемь матчей. Хоть и при этом четыре нулевых ничьих.

Да и в целом в гостях «Фулхэм» в этом сезоне не то чтобы хорош. До «Челси» у них было четыре поражения подряд. Конечно, команда Марку Силвы хотела исправить ситуацию, но уж очень много факторов было против них. Травмы, отъезд Балло-Туре, Бейсси и Айуоби на КАН и просто отсутствие удачи. Частично это проявилось уже в первом тайме.

Вообще, «Челси» начал агрессивнее. По-хозяйски. Команда старалась как можно быстрее доводить мяч до атакующей линии, где Палмер, Энцо и Стерлинг должны были что-то придумывать. Но в первые 20 минут ничего опасного хозяева у ворот соперника не создали. Да, были подходы, попытки резких розыгрышей, но Диоп и партнёры в целом выглядели надёжно.

Однако на 21-й минуте «Челси» наконец-то выжал голевой момент. Про Энцо забыли защитники «Фулхэма», он получил мяч и подал точно на Брою. Тот выиграл борьбу, но пробил совсем рядом со штангой. Однако и гости постепенно осмелели, и на 27-й минуте уже Петровичу пришлось по максимуму включиться в игру. Робинсон прострелил вдоль ворот, мяч откатился к Уилсону, и тот пульнул в ближний угол. Кипер успел переместиться и спасти команду.

«Челси» — «Фулхэм» — 1:0 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Тревожный звонок. Конечно, «Челси» нужно было забивать. Учитывая, что соперник показал — огрызаться он точно собирался. При этом оборона «Фулхэма» действовала уж очень надёжно. Нужен был нестандартный ход.

И здесь здорово проявил себя Палмер в добавленное к первому тайму время. Англичанин получил мяч в 25-30 метрах от штрафной и, казалось, готовил удар. Но вместо этого выдал очень тонкую передачу в штрафную на Стерлинга. Тот обыграл Диопа, и защитник вынужден был фолить. Бесспорный пенальти, который без шансов для вратаря реализовал всё тот же Палмер.

Во втором тайме тренеры изначально обошлись без замен, а темп в первые минуты спал. В какой-то момент даже показалось, что «Фулхэм» и не собирается отыгрываться. Однако в последние 20-25 минут тайма гости усилили давление. Отличный момент имел Хименес, который на 73-й минуте бил в противоход Петровичу, но голкипер «Челси» вытащил удар.

Потом «Фулхэм» мог пропустить после шикарного удара Галлахера, а в последние 5-7 минут навалился на соперника всей командой. Там и несколько опасных штрафных, и куча навесов. Но игроки «Челси» либо бросались под удары сами, либо вовремя выносили мяч. Эту победу они вымучили. И заслужили.

Она, кстати, стала для «Челси» четвёртой подряд на «Стэмфорд Бридж». Такого не было с июля 2020 года. Лондонцы временно поднялись на восьмое место. Неужели началась белая полоса?