Гениальное возвращение Де Брёйне в АПЛ! Бельгиец двумя действиями спас «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» был близок к поражению от «Ньюкасла», но одержал волевую победу и сократил отставание от лидера АПЛ «Ливерпуля» до двух очков. Как же вовремя вернулся Де Брёйне!

В начале матча «Ньюкасл» душил «Ман Сити» прессингом и пытался поймать высокую линию обороны чемпиона забросами за спины. Так команда Эдди Хау забила уже на второй минуте. Прошла длинная передача на Исака, тот прострелил на пустые ворота на Лонгстаффа, и мяч влетел в сетку. Но «Ньюкаслу» не повезло – гол был отменён из-за офсайда. Главным результатом этого эпизода стала травма вратаря Эдерсона после столкновения с Лонгстаффом. Его, правда, поменяли на Ортегу не сразу, а через пять минут, когда «поплывший» бразилец подарил под давлением мяч сопернику. Хосеп Гвардиола был в бешенстве от происходящего.

Только после этого потерянный «Ман Сити» нашёл себя. Гости забрали мяч (преимущество по владению доходило до 75% против 25%), ответили прессингом на прессинг и стали достаточно легко проникать в штрафную хозяев. Правда, до 17-й минуты ударов у команды Гвардиолы не было, но потом посыпались один за другим. Здорово работал между линиями Фоден, который постоянно принимал мяч в опасных зонах и сделал несколько ключевых передач. А на 26-й минуте «Ман Сити» забил первым ударом в створ. Гол-шедевр от Бернарду Силвы! Доку классно перевёл мяч из центра на правый фланг на имевшего свободное пространство Уолкера, защитник прострелил вдоль ворот, а португалец решил хитро ударить пяткой с линии вратарской из-под Шера. Получилось идеально.

Казалось, «Ман Сити» уже контролирует игру. Вскоре тот же Бернарду Силва едва не оформил дубль – вратарь Дубравка и перекладина спасли «Ньюкасл» после ошибки под прессингом. Но быстрые атаки «сорок» и забросы превратились в кошмар для чемпиона. Особенно для Уолкера, который перед перерывом как будто вспомнил, что его выгнала из дома жена, и заскучал. Команда Хау внезапно забила два похожих гола за три минуты.

В эпизоде с первым голом с Уолкером разобрался в штрафной один в один и нанёс классный обводящий удар Исак. За этот забитый мяч премию не меньше шведа заслужили Шер (сумасшедший отбор в подкате и первый пас) и Гимарайнс (чудесная передача через полполя). Второй гол – следствие обреза в средней зоне и контрвыпада. Только на сей раз один в один с Уолкером разобрался и исполнил обводящий удар Гордон.

Первый тайм – ураган! А вот во втором игра поменялась. После перерыва у «Ман Сити» стало ещё больше владения (уже за 80%), но меньше голевых моментов. Команда Гвардиолы застревала в позиционных атаках по дороге к воротам Дубравки, как в пробке. «Ньюкасл» гасил скорость чемпиона, защищаясь средним блоком. Хотя в этой обороне появлялись дыры, и, например, Фоден благодаря своему умному движению продолжал находить мяч между линиями. Гвардиола подождал полтайма и раньше, чем Хау, сделал замену полевого игрока – впервые с 1-го тура в матче АПЛ появился Де Брёйне.

Бельгийцу хватило пяти минут, чтобы перевернуть игру! В эпизоде со вторым голом «Ман Сити» снова разрезал защиту «Ньюкасла» по центру. То ли это тренерская недоработка, то ли трио хавбеков Гимарайнс – Лонгстафф – Майли не до конца выполняло установку, то ли центрбеки слишком страховались и создавали глубину, но так или иначе хозяева давали принимать мяч перед штрафной. Теперь передачу между линиями получил свежий Де Брёйне. После этого Кевин дошёл с мячом до полукруга и феноменально пробил на исполнение – низом, между ног Шеру.

У «Ньюкасла» в эти 45+ почти не было остроты. Забросы за спины защитникам перестали удивлять «Ман Сити». Атакующие игроки команды Хау продолжали попадать в положение вне игры: всего – восемь офсайдов за матч. А «Ман Сити» проехал катком по «сорокам» в концовке и забил победный мяч. И этот гол сделал чудо-пасом Де Брёйне. Вышедший на замену норвежец Бобб нырнул за спину Триппьеру под передачу от бельгийца и затем обыграл вратаря. Нервная, волевая, но заслуженная победа чемпиона. Статистика ударов 27:12 (в створ – 11:5) в пользу команды Гвардиолы, а по показателю xG – 3,27 против 1,15.