Кто из футболистов РПЛ выступит на Кубке Африки и Кубке Азии

На этой неделе стартуют сразу два континентальных турнира — Кубок Азии и Кубок африканских наций. В составах сборных-участниц есть несколько игроков, которые представляют РПЛ и другие дивизионы российского футбола.

Зе Турбо («Пари НН»)

Сборная: Гвинея-Бисау

Соперники по группе: Нигерия, Экваториальная Гвинея, Кот-д’Ивуар

Зе Турбо в «Пари НН» Фото: РИА Новости

Для 27-летнего нападающего предстоящий турнир станет первым в карьере. Правда, туда Зе Турбо едет, скорее, в роли резервиста. На счету форварда «Пари НН» всего два матча в составе сборной Гвинеи-Бисау (оба — в квалификации КАН). И доверили ему в общей сложности всего 25 минут. А в конце 2023-го Зе Турбо прокатили мимо заявки на матчи отбора ЧМ-2026. Попадание в окончательный список из 27 футболистов уже можно назвать успехом для игрока середняка РПЛ.

Кевин Ленини («Краснодар»)

Сборная: Кабо-Верде

Соперники по группе: Гана, Мозамбик, Египет

Кевин Ленини («Краснодар») Фото: vk.com/fckrasnodar

Ленини дебютировал за сборную Кабо-Верде в марте 2022 года. С того момента отыграл за неё пять матчей и забил один мяч. Это произошло в отборе Кубка Африки — в сентябре 2023-го Ленини отличился в игре с Того (2:3). В октябре Кевин пропустил товарищеские встречи сборной из-за повреждения, а в ноябре его просто не включили в заявку на игры отбора ЧМ-2026. Кстати, матч с Того — единственный, который Ленини провёл за сборную с первой и до последней минуты. Для Кевина это будет первая поездка на Кубок Африки.

Муми Нгамалё («Динамо»)

Сборная: Камерун

Соперники по группе: Сенегал, Гамбия, Гвинея

В «Динамо» в сборной

Нгамалё провёл первый матч за сборную ещё в начале 2016 года. У него накопилось уже 49 матчей в футболке национальной команды. Правда, предстоящий Кубок Африки станет для камерунца только вторым в истории. На предыдущем турнире Нгамалё отбегал все семь матчей (два ассиста) и добрался до бронзовых медалей. А ещё на его счету встречи на Кубке конфедераций и ЧМ-2022 в Катаре. Муми забил три мяча в составе сборной Камеруна – правда, последний гол датирован только сентябрём 2021 года.

Мохамед Конате («Ахмат»)

Сборная: Буркина-Фасо

Соперники по группе: Алжир, Мавритания, Ангола

В «Ахмате» в сборной

Нападающий «Ахмата» едет на свой второй Кубок африканских наций. В 2022 году сборная Буркина-Фасо остановилась в шаге от бронзовых медалей. Конате на том турнире провёл пять матчей, хотя отбегал в общей сложности всего 84 минуты. В матче за бронзу его команда вела 3:0, но позволила Камеруну отыграться в основное время. А потом ещё и уступила в серии пенальти! Всего за сборную Конате отыграл 21 матч, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Тео Бонгонда («Спартак»)

Сборная: ДР Конго

Соперники по группе: Марокко, Танзания, Замбия

В «Спартаке» в сборной

Футболист «Спартака» дебютировал за сборную в феврале 2022 года. С того момента он отыграл 11 матчей за национальную команду, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Особенно успешной получилась игра с Мавританией (2:0) в ноябре 2023-го. Тогда Бонгонда вышел всего на 35 минут, но поучаствовал в обоих голах команды — забил сам и помог партнёру. Тео стабильно попадает в обойму сборной ДР Конго с весны 2023-го. До этого он ни разу не играл на Кубке Африки.

Руслан Хайлоев («Тюмень»)

Сборная: Таджикистан

Соперники по группе: Катар, Китай, Ливан

Руслан Хайлоев Фото: Федерация футбола Таджикистана

Руслану всего 20 лет, предстоящий Кубок Азии станет для него первым в карьере. Он дебютировал за сборную Таджикистана в октябре 2023 года. На его счету всего два матча в составе национальной команды. В общей сложности он провёл на поле 71 минуту (69 — в товарищеском матче, две — в квалификации ЧМ-2026). Хайлоев представляет «Тюмень», которая выступает во Первой лиге. В 2021 году парень стал победителем ЮФЛ в составе академии «Зенита».

Рустам Ашурматов («Рубин»)

Сборная: Узбекистан

Соперники по группе: Австралия, Сирия, Индия

В «Рубине» в сборной

Сборная Узбекистана едет на Кубок Азии сразу с тремя игроками, которые представляют российский футбол. Правда, один из них (Хожимат Эркинов) в список не попал, поскольку сейчас находится в аренде в «Пахтакоре» (права на него принадлежат «Торпедо».) Ашурматов — самый возрастной (27 лет) из этой тройки. В январе 2023-го он перешёл в «Рубин», а до этого выступал только за азиатские клубы (из Южной Кореи и Узбекистана).

Ашурматов отыграл за сборную 29 матчей, но ни разу не принимал участия в Кубке Азии. Более того, он гораздо чаще выходил в товарняках (19 раз), нежели в официальных встречах.

Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА)

Сборная: Узбекистан

Соперники по группе: Австралия, Сирия, Индия

В ЦСКА в сборной

20-летний футболист дебютировал за сборную Узбекистана в июне 2023 года. Парень добился впечатляющих результатов на молодёжном уровне — стал победителем Кубка Азии в категории U20 и получил приз самому ценному игроку турнира. На счету Файзуллаева девять матчей в составе национальной команды и два гола. До этого года он ни разу не играл на таком уровне (речь о Кубке Азии). Аббосбек перешёл в ЦСКА летом 2023 года и стал одним из открытий первой половины сезона в РПЛ.

Максим Сарраф (ЦСКА)

Сборная: Сирия

Соперники по группе: Узбекистан, Австралия, Индия

Максим Сарраф Фото: t.me/pfc_cska_academy

В заявку сборной Сирии попал 18-летний вратарь Максим Сарраф, который находится в системе ЦСКА. За основную команду армейцев он, естественно, никогда не играл. Выступал только за юношей ЦСКА и клубную академию. На Кубок Азии (первый в карьере) едет в роли вратаря-резервиста, ведь до этого момента ни разу не выходил на поле в составе сборной Сирии. Кстати, команда воспитанника академии в 1-м туре Кубка Азии сыграет с Узбекистаном Файзуллаева.

Мохаммад Мохеби («Ростов»)

Сборная: Иран

Соперники по группе: ОАЭ, Гонконг, Палестина

В «Ростове» в сборной

Сборная Ирана традиционно считается одной из сильнейших в Азии. Неудивительно, что команда в последнее время регулярно отбирается на чемпионаты мира. Нападающий «Ростова» Мохеби ни разу не играл на Кубке Азии, но на его счету 15 матчей в составе сборной Ирана. Он забил четыре мяча, два — в 2023 году (оба — в товарищеских матчах). В последнее время Мохеби постоянно получает игровую практику в национальной команде. Скорее всего, ему дадут время и на Кубке Азии.