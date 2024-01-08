«Сделали всё, чтобы ЦСКА вышел из переговоров». Как «Локо» урвал таланта «Крыльев»

«Локомотив» урвал ещё одного талантливого футболиста. По информации «Чемпионата», 19-летний Никита Салтыков подписал контракт с московским клубом. Впрочем, игрок останется в «Крыльях Советов» до конца нынешнего сезона.

Как Салтыков играл в 2023 году

Салтыков стал известен широкому кругу болельщиков в нынешнем сезоне, поскольку ярко проявил себя в первой части чемпионата в составе «Крыльев Советов». Хотя Никита напомнил о себе ещё в апреле 2023 года во время кубковой игры со «Спартаком» (2:1). Тогда Салтыков выступал за «Акрон», где находился на правах аренды. В той встрече дерзкий парень нередко накручивал спартаковцев и оформил победный гол.

Никита Салтыков Фото: РИА Новости

За полгода в клубе Первой лиги Никита отыграл 17 матчей, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Не сказать, что статистика поражает воображение. Гораздо важнее, что Салтыков получил опыт. Первый полноценный сезон в РПЛ складывается для парня неплохо. «Помогло, что в «Акроне» много играл, плюс мы далеко в Кубке зашли ― ощутил атмосферу больших стадионов, поиграл с топовыми командами РПЛ. А так, конечно, здесь скорость принятия решений выше, в ФНЛ больше борьбы», ― говорил Никита.

17 матчей, четыре гола, четыре ассиста ― статистика Салтыкова в нынешнем сезоне РПЛ. Правда, есть один нюанс. Никита забил четыре раза в девяти турах, после чего выдал длительную безголевую серию в чемпионате. В следующих девяти матчах у него ни одного гола. С другой стороны, на этом отрезке Никита отдал три голевые передачи. Со следующего сезона Салтыков будет играть за «Локомотив». Хотя на парня также претендовал ЦСКА.

Никита Салтыков Фото: pfcks.ru

Условия сделки по переходу в «Локомотив»

Сам трансфер обошёлся московскому клубу в 35-40 млн рублей, агентские и подъёмные — ещё в 100 млн рублей.

Почему Салтыков не перешёл в ЦСКА

По информации журналиста Ивана Карпова, агент игрока Павел Андреев затребовал от ЦСКА более 200 млн рублей в качестве подъёмных. Наши источники эту информацию подтвердили. «По ранее заключённой договорённости, именно у «Локомотива» было приоритетное право на покупку Салтыкова. В связи с этим стороны сделали всё, чтобы ЦСКА вышел из переговоров», – рассказал источник «Чемпионата».

Почему Никита остался в «Крыльях» до конца сезона

Самарский клуб не отпустил бы атакующего футболиста в «Локомотив», если бы они не выбили право оставить Салтыкова в команде до конца сезона. Железнодорожники рассчитывали на помощь Никиты со второй части чемпионата, но им пришлось пойти на условия «Крыльев», чтобы закрыть сделку. В результате остаток сезона-2023/2024 Салтыков проведёт в самарском клубе, где сыграет на правах аренды.

Никита Салтыков Фото: pfcks.ru

Три года назад Салтыков вляпался в скандал. Он не сразу пожалел, что ударил другого футболиста

Есть в биографии Салтыкова и очень неприятный эпизод. В марте 2021 года стало известно, что встреча юношеских команд «Чертаново» и «Локомотива» завершилась скандалом. По информации СМИ, группа игроков «Чертаново» напала на футболиста академии железнодорожников Максима Шнапцева. Это произошло в подтрибунном помещении. Как результат — у Шнапцева диагностировали сотрясение мозга, перелом носа и ушибы.

КДК РФС провёл расследование и пришёл к выводу, что никакой массовой драки не было. Но при этом стало известно, что Салтыков (он тогда играл за «Чертаново») завалил Шнапцева на землю и нанёс несколько ударов рукой. Никиту забанили на шесть месяцев (два из них условно) и выписали штраф в 15 тысяч рублей.

«Тогда научился, что после драки кулаками не машут, — говорил позднее Салтыков. — Я могу быть для других примером, как делать нельзя. Надо просто расходиться, в драках нет никакого смысла, никому ничего не докажешь, а сделаешь хуже только себе. Я тогда не сразу пожалел о случившемся, потом со временем пришло осознание, что поступил плохо».

В сентябре 2023 года Салтыков ответил на вопрос «Чемпионата» о своём будущем. Тогда парень подчеркнул, что его не волнуют деньги. «Как я реагирую на информацию о возможном переходе в ЦСКА или «Локомотив»? Никак, я футболист «Крыльев» — хочу играть за эту команду, — говорил Салтыков. — Если будет вариант с топ-клубом РПЛ, я как минимум подумаю. Надо понимать, какой клуб. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение».