Кто станет лучшим игроком года по версии ФИФА?

В понедельник, 15 января, состоится церемония вручения награды The Best Men’s Player – лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА. Действующим обладателем премии является Лионель Месси. Но в этот раз есть неплохой шанс, что награду получит кто-то другой. Кто вошёл в шорт-лист претендентов? И кто из футболистов, по вашему мнению, выиграет приз от ФИФА?

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