Кто станет лучшим игроком года по версии ФИФА?

В понедельник, 15 января, состоится церемония вручения награды The Best Men’s Player – лучшему игроку 2023 года по версии ФИФА. Действующим обладателем премии является Лионель Месси. Но в этот раз есть неплохой шанс, что награду получит кто-то другой. Кто вошёл в шорт-лист претендентов? И кто из футболистов, по вашему мнению, выиграет приз от ФИФА?
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Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
Титулы за 2023 год: чемпион АПЛ, обладатель Лиги чемпионов, Кубка Англии, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
Норвежский форвард «прошёл» игру в 2023-м. Холанд вместе с «Сити» выиграл пять турниров, побил рекорд АПЛ по количеству голов за сезон, а также стал обладателем множества личных наград. За первый сезон в составе «горожан» Эрлинг вырос из просто топ-форварда в одного из лучших футболистов мира. Невероятный прогресс. Одно только его присутствие на поле наводило страх на соперников.
В сезоне-2023/2024 голов стало чуть меньше, но норвежец всё равно лидирует в списке бомбардиров АПЛ. Холанду не отдали «Золотой мяч», но награда от ФИФА, вполне вероятно, отправится к нему.
Лионель Месси («Интер Майами»)
Титулы за 2023 год: обладатель Кубка лиг («Интер Майами»), чемпион Франции («ПСЖ»).
Один из лучших футболистов в истории уехал из Европы, но продолжает привлекать внимание. Его «Интер Майами» сразу после перехода Месси выиграл Кубок лиг, хотя в МЛС спасти команду от бедственного положения у звезды не вышло. Но для имиджа чемпионата гораздо важнее приток аудитории, который пришёл вместе с Лео.
А в «Интер Майами» собралась старая «Барселона»: помимо Месси, за клуб выступают Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес. В конце 2023 года аргентинцу отдали «Золотой мяч». Результаты вызвали многочисленные споры. Особенно в плане сравнения наград Месси и Холанда. Однако Лео для 36 лет очень хорош. Получится ли аргентинцу забрать и награду от ФИФА?
Награду должен был выиграть кто-то другой
Всего в шорт-лист входили 12 футболистов, но в итоге определилась финальная тройка. Однако многие игроки вполне могли оказаться в топ-3. Кого не включили в список: Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Марсело Брозович («Интер»/«Аль-Наср»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Виктор Осимхен («Наполи»), Деклан Райс («Вест Хэм»/«Арсенал») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»).
Может, вместо Месси или Мбаппе в итоговую тройку стоило включить чемпионов Италии в составе «Наполи» – Хвичу Кварацхелию или Виктора Осимхена? Или лидеров «Сити» – Родри и Кевина Де Брёйне?
Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
Титулы за 2023 год: чемпион Франции, обладатель Суперкубка Франции.
Вероятно, главная футбольная звезда прямо сейчас. За Мбаппе гонятся европейские топы: «Реал» и «Ливерпуль». А «ПСЖ» предпринимает усилия, чтобы сохранить Килиана. Скиллы и полезные качества Мбаппе известны всем. Техника, скорость, мощь, хороший удар: француз – идеальный форвард.
В 2023 году Мбаппе вместе с «ПСЖ» выиграл всего два турнира – Лигу 1 и Суперкубок Франции. Да, ЛЧ снова взять не вышло, да и национальный кубок тоже. Однако индивидуально Килиан хорош. В сезоне-2022/2023 он забил 41 гол и отдал 10 ассистов в 43 встречах. А в текущей кампании отличился 26 раз в 25 матчах. Мощь! Пока что Мбаппе ни разу не выигрывал «Золотой мяч» или награду от ФИФА. Получится сейчас?