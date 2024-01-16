Адвокат вернулся в 76 лет! Он будет тащить малоизвестную сборную на ЧМ-2026

Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат снова в деле! Накануне 76-летний специалист официально возглавил национальную команду Кюрасао, с которой вёл переговоры в течение нескольких месяцев. Адвокат, как обычно, ушёл, чтобы вернуться. Дик уже столько раз объявлял о завершении карьеры, но потом опять приступал к работе, что очередное его возвращение на тренерскую скамейку никого не удивляет. Кажется, эмоциональный голландец очень любит красивые прощания – чтобы каждый раз был как последний.

В штаб Адвоката в сборной Кюрасао войдут его некоторые старые товарищи. В частности, ассистировавший ему ещё в «Зените» Кор Пот. Этот 72-летний специалист тоже в последнее время находился без клуба.

Адвокат не спешил принимать приглашение от Федерации футбола Кюрасао, так как у привыкшего к топ-условиям тренера были сомнения насчёт организационных моментов. Но новый технический директор местной футбольной ассоциации Халид Синух убедил голландца.

Дик Адвокат главный тренер сборной Кюрасао «Там всегда были проблемы в организационном плане. Отели, самолёты, выезды — крайне важно, чтобы игроки знали, как всё будет устроено, когда они прибудут. Ранее я договаривался о подобном в Бельгии, но у них есть деньги, а у Кюрасао их не так много».

Для Адвоката это будет уже восьмая национальная команда в карьере. Ранее, помимо сборной России, он возглавлял Сербию, ОАЭ, Южную Корею, Бельгию, Ирак и родные Нидерланды (трижды). С голландцами дошёл до полуфинала Евро-2004 и получил бронзу.

Сборная Кюрасао – это, на первый взгляд, звучит несерьёзно. Но на сегодняшний день она занимает вполне достойное 90-е место в рейтинге ФИФА. Из европейских рядом с этой национальной командой находятся Люксембург (83-й) и Армения (93-я). То есть люди там видели мяч и до Адвоката. Конечно, на чемпионатах мира сборная Кюрасао никогда не играла, но именно эту задачу и должен решить в квалификации ЧМ-2026 голландский тренер.

Три путёвки в финальную стадию от КОНКАКАФ уже получили будущие хозяева турнира – США, Канада и Мексика. Остальные сборные поборются ещё за три путёвки, а также за два места в стыках плей-офф. Квалификация чемпионата мира для сборной Кюрасао стартует летом 2024-го. Сначала будет первый групповой этап (пять команд сыграют в один круг – четыре матча), по итогам которого нужно занять первое или второе место в своём квинтете. А в следующем году пройдёт решающий этап. Там каждая группа будет состоять из четырёх сборных.

Они сыграют по двухкруговой системе шесть матчей, и победители квартетов отправятся на ЧМ-2026. В Кюрасао ждут жеребьёвки, чтобы узнать, с кем встретится их команда. Но главные конкуренты известны – Панама, Коста-Рика, Ямайка, Гондурас, Сальвадор, Гаити, а также Тринидад и Тобаго.

Остров Кюрасао подарил миру целую группу достаточно известных футболистов – таких, как Йетро Виллемс (поиграл за ПСВ, «Айнтрахт» и «Ньюкасл»), Юрген Локадия (ПСВ, «Брайтон энд Хоув» и «Хоффенхайм»), Вурнон Анита («Аякс») и Тахит Чонг («Манчестер Юнайтед»). Правда, все они решили выступать за сборную Нидерландов.

Однако в 2021 году полузащитник Анита в возрасте почти что 32 лет воспользовался возможностью сменить национальную команду и дебютировал за Кюрасао. Сейчас он «пылит» в Саудовской Аравии – зарабатывает на жизнь в клубе «Аль-Оруба». Оценивается Transfermarkt в € 300 тыс. А в 2023-м его примеру последовал и Локадия. 30-летний нападающий сыграл за сборную Кюрасао и уехал в Китай, подписав контракт с «Цанчжоу Майти Лайонс». Ориентировочная стоимость Локадии – € 1,2 млн.

Самый дорогой игрок в сборной Кюрасао – Жуниньо Бакуна из «Бирмингема». Этот 26-летний центрхав оценивается в довольно-таки крупную сумму – € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Чемпионшипа он провёл 26 матчей и набрал 4+5.

Жуниньо Бакуна Фото: Harry Trump/Getty Images

Вообще, в сборной Кюрасао много футболистов из голландских клубов разных дивизионов, есть представители и других европейских чемпионатов. Звездой команды можно назвать также брата Жуниньо Бакуны – 32-летнего центрхава Леандро, который выступал в Англии за «Астон Виллу», «Рединг», «Кардифф» и «Уотфорд». Сейчас он доигрывает во втором дивизионе чемпионата Нидерландов за «Гронинген», выходя на поле с капитанской повязкой.

Главное достижение сборной Кюрасао – победа на Карибском кубке в 2017 году. Тогда в финале одолели Ямайку (2:1). Так что в музее островной федерации можно отыскать кое-какие трофеи.

Адвокат, как и в сборной России, пошёл по стопам своего знаменитого соотечественника Гуса Хиддинка, которого Федерация футбола Кюрасао убедила возглавить национальную команду в сентябре 2020-го. Но под его руководством сборная провела всего два матча: победила хорошо нам знакомую Кубу – 2:1, а затем Сент-Винсент и Гренадины – 5:0. Когда же началась пандемия коронавируса, Гус подхватил заразу и решил, что с него хватит. С мая 2021-го, после ухода Хиддинка, команду Кюрасао возглавляли пять тренеров.

Очевидно, Адвокат в Кюрасао будет чувствовать себя как дома. Ведь это самоуправляемое государство с автономией в составе королевства Нидерландов и популярное туристическое направление. Дик совместит приятное с полезным и, быть может, войдёт в историю маленькой страны.