Драку футболистов разнимал СОБР! Медиаклубы из России вляпались в скандалы в Казахстане

17 января стартовала Медийная футбольная лига (МФЛ) в Казахстане. На турнир были приглашены гранды российского медиафутбола — 2DROTS и «Амкал». Однако условия, в которые попали медиафутболисты, сложно назвать звёздными.

В первый же игровой день МФЛ в Казахстане – масса дискуссий и скандалов. Наши медиафутболисты остались крайне недовольны организацией турнира. И их можно понять! Вместо удачной коллаборации с иностранными коллегами и обещанного комфорта они получили ряд проблем.

Неудачная логистика

Логистические вопросы взяли на себя организаторы турнира. В случае с 2DROTS получилось вполне сносно: команда приехала вечером, провела ночь в отеле, а утром сыграла первый матч. У «Амкала» обстоятельства сложились хуже: команда провела в дороге всю ночь и приехала в Казахстан утром в день игры.

Медиафутболисты жаловались в соцсетях, что не смогли нормально поспать в дороге. К дебютному матчу «Амкал» подошёл после бессонной ночи, что, безусловно, сказалось на содержании игры.

Плохие условия проживания

В плане условий проживания ситуация сложилась зеркально. У «Амкала» не возникло особых жалоб на отель, и все мелкие шероховатости были оперативно устранены. А вот игрокам 2DROTS с гостиницей повезло меньше. Парни массово жаловались на отсутствие должного отопления и необорудованные номера. В некоторых из них даже нет розеток! Одна из таких комнат досталась капитану 2DROTS Эду (Эдамсу Валтеру Скляру).

Эдамс Валтер Скляр капитан 2DROTS «Наш номер не готов, номер ещё двух ребят — тоже не готов. Мы оставили вещи около номера, спать хочется безумно. В нашем номере нет ни розеток, ничего. Пока это всё сделают, пройдёт куча времени. За окном — как будто пустыня, ничего нет».

Проблемы с питанием

Что касается питания, то тут не в восторге обе команды. Футболист «Амкала» Василий Маврин опубликовал фото завтрака, который подготовил для них отель, и иронично прокомментировал скудность меню: «Пацаны что-то жалуются, что стол не шведский! Зажрались эти «амкаловцы»… Каждый может выбрать себе кашу и бутерброд».

Что касается питания, то тут не в восторге обе команды Фото: t.me/mavrinlive

А вот игроку 2DROTS Алексу Стилю было не до шуток и саркастичных постов, ведь его товарищей по команде не пустили в кафетерий отеля под предлогом того, что там идёт банкет: «Еда — непонятно что! Из-за какого-то банкета нам не разрешают прийти покушать. Нам якобы отправляют еду в номера, но вот уже 21:30, а еды до сих пор нет. Сидим голодные. Все наши пацаны немного удивлены».

Проблемная дорога на стадион

Организаторы пообещали предоставить командам транспорт от отеля до стадиона. Обещание было сдержано, правда, за 2DROTS приехал обычный маршрутный автобус с опозданием в 30 минут. Об этом рассказал вратарь команды Дмитрий Сычёв.

– Цирк, – сказал Сычёв в своём телеграм-канале – когда мы ехали на стадион, автобус прибыл не вовремя, а спустя минут 30, наверное. В итоге приехал какой-то вообще проходящий автобус, который людей забирает на остановке. На стадионе сказали, что задержка 10 минут. В итоге — час. Играть уже не хочется. Это бред. Сплошное разочарование. Надеюсь, мы сыграем и быстрее отсюда уедем.

Исчезло электричество на стадионе

Проблемы продолжились и на самом стадионе. Перед началом первого матча (в котором как раз и должны были играть 2DROTS) пропало электричество. Спустя какое-то время свет на стадионе дали, но командам разрешили выйти на поле только после настройки камер и другого оборудования. В общей сложности начало игры задержалось на полтора часа, и это сдвинуло расписание всего игрового дня.

Нерабочий VAR

Во время матча 2DROTS разгорелся ещё один скандал — импровизированная система VAR вышла из строя. Когда после одного из спорных эпизодов арбитр подошёл к монитору, он увидел на нём… себя! Картинка с нужной камеры никак не хотела выводиться на судейский экран, поэтому после пяти минут ожидания матч продолжился без VAR. Такая «сырая» подготовка разозлила президента 2DROTS Никиту Панасюка.

Судья видит на мониторе себя Фото: Кадр трансляции

– Это очень странно. Я подошёл к VAR, а он не работает. Когда в протоколе матча он есть, но не работает, это действительно странно, — сказал Никита телеграм-каналу «Влажный футбол». — Можно же было приехать в восемь утра на стадион, всё проверить, протестировать, чтобы всё было чётко. Сейчас это уже не раздражает, а становится смешно. Одно, второе, третье происходит… Я даже не знаю, с кем поговорить по поводу VAR. Мне сказали, что судья подошёл к экрану по протоколу. Круто, что подошёл, но VAR-то не работает».

Впрочем, даже рабочий VAR – не залог идеального судейства. В матче «Амкала» казахстанский арбитр пошёл смотреть видеоповтор, чтобы решить, показывать игроку жёлтую карточку или оставить его без наказания. Однако это противоречит правилам футбола, в которых не предписано использовать VAR при подозрении на жёлтую карточку.

Соперник устроил драку

Самый вопиющий скандал 1-го тура произошёл в матче «Амкала». Российский медиаклуб забил победный гол в концовке игры, что очень разозлило соперника. Игроки казахстанской команды AIQYN, не совладав с эмоциями, устроили драку прямо на поле. Причём никаких предпосылок для реальной бойни не было. Футболисты перекинулись парой ласковых, как это часто бывает. Но вместо того, чтобы разойтись, команды налетели друг на друга по принципу «стенка на стенку». Рукоприкладство в этой толпе начали казахстанские футболисты. Драка дошла до той степени, когда разнимать её в жёсткой манере был вынужден СОБР.

Президент «Амкала» Герман Попков сразу после матча дал понять, что не готов терпеть такое поведение соперников. Он заявил о желании вернуться в Россию.

Герман Попков президент «Амкала» «Сказать, что я в шоке (в оригинале использовано нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата») — ничего не сказать. Пока желание только одно — встретиться после матча с организаторами и спокойненько лететь домой, готовиться к новым турнирам».

Низкое качество трансляций

Добить и без того критикуемый турнир в Казахстане решили болельщики «Амкала» и 2DROTS. Российских медиафанатов не устроило качество трансляций, операторов и комментаторов. Возможно, это выглядит чересчур привередливо, но картинка в трансляциях действительно была далека от идеала. Операторы невпопад переключали камеры, а иногда и вовсе выбирали непонятные ракурсы. Например, один из угловых 2DROTS был показан с камеры, которая расположена на противоположной половине поля.

Хейт в комментариях к трансляции приобрёл такой масштаб, что комментаторы матча не смогли пройти мимо него. Один из них в сердцах процитировал легендарное для российского футбола высказывание: «Хотелось бы ответить всем негативщикам фразой Андрея Аршавина: «Ваши ожидания — ваши проблемы».

Неужели всё настолько плохо?

Несмотря на все минусы, не стоит забывать, что у любой медали две стороны. Это касается и Медиалиги в Казахстане. Из положительных моментов: все её матчи проходят на стадионе с крытой крышей. Да, там небольшие трибуны и скромные раздевалки, но наличие крыши — весомый козырь, который редко можно встретить даже на аренах РПЛ.

Матчи казахстанского турнира с участием 2DROTS и «Амкала» получаются событийными и захватывающими, что нравится зрителям. Невысокий уровень соперников позволяет нашим командам задействовать на поле по-настоящему медийных игроков. В составе 2DROTS голом и ассистом отметился Даниил Крапивников (более известный как Крап), стоявший у истоков создания медиафутбола. В своё время этот парень имел перспективы в профессиональном футболе, но не справился с грузом популярности и стал жить как рок-звезда: тусовки, азартные игры, бездумные траты. Теперь его гол даже на медиафутбольном уровне можно расценивать как большое событие.

Результаты российских клубов в 1-м туре МФЛ в Казахстане:



2DROTS (Россия) — Alash (Казахстан) — 5:0.

«Амкал» (Россия) — AIQYN (Казахстан) — 2:1.

На этом плюсы МФЛ в Казахстане, пожалуй, заканчиваются. Данное соревнование буквально за один день продемонстрировало тёмную сторону медийного футбола. Турнир имеет право на жизнь, но по уровню организации и команд он значительно уступает российской Медиалиге, а по уровню трэша значительно превосходит её. В следующем году «Амкалу» и 2DROTS следует хорошенько подумать, стоит ли принимать приглашение из Казахстана.