«Зенит» обновляет российский костяк. А кого возьмут на замену ушедшим?

После масштабных закупок «Зенит» теперь расстаётся с футболистами. Ещё в январе годовую вольную получил Роберт Ренан. Сейчас дошла очередь и до россиян. В воскресенье стало известно, что Дмитрий Чистяков как минимум на полгода перейдёт в «Сочи». С одной стороны, это объяснимо и логично – сильных центральных защитников у петербуржцев достаточно. С другой – Чистяков собственный воспитанник, который через многое прошёл, чтобы вернуться в клуб. В какой-то период был основным, но в этом сезоне почти не играет. Аутентичным болельщикам сине-бело-голубых этот уход наверняка трудно принять. Учитывая, что одним Дмитрием дело, скорее всего, не ограничится.

В субботу появилась информация о другом зенитовском воспитаннике Даниле Круговом. Сообщается, что он уже чуть ли не подписал контракт с ЦСКА. Хотя путь в основную команду «Зенита» у него тоже был непростым. И в какой-то момент в клубе точно гордились, публично заявляя: наш воспитанник – в основе. А не только бразильцы и прочие латиноамериканские легионеры. Однако стабильным игроком стартового состава Круг так и не стал. А чаще играть уж очень хочется. В этом ключевая причина, почему защитник, скорее всего, покинет Санкт-Петербург. Хотя нисколько не сомневаюсь, что «Зенит» ещё постарается его удержать. И на первом сборе ему точно порекомендуют подумать.

Хорошо. Предположим, что Круг тоже уйдёт. А Чистяков – не вернётся. Объективно с нынешним количеством центральных защитников он не особо нужен. А как сейчас с другими россиянами в команде?

Алексей Сутормин – давно, в том числе и публично говорит о желании получать больше игровой практики. И попросил агентов зимой найти вариант с арендой. Другой момент, что есть интересы «Зенита». А они пока не очень соотносятся с желанием игрока. Если позицию Чистякова руководство закрыло тем же Нино, то с Суторминым сложнее. Особенно если воспринимать его как крайнего защитника. Понятно, что футболист будет делать всё, чтобы уйти. Разговоры об этом продолжаются. Но далеко не факт, что в итоге уход случится уже зимой без подписания возможной замены.

Алексей Сутормин и Александр Ерохин Фото: Дмитрий Голубович, Елена Разина, «Чемпионат»

Александр Ерохин – его совсем недавно отправляли в «Сочи» вместе с Чистяковым. Но вместо этого он поехал на сбор команды в ОАЭ. Хотя ему как раз альтернатива в лице новичка есть – это Ильзат Ахметов. Тоже может сыграть атакующего полузащитника. Ерохина, как и остальных, не очень хочет отпускать Семак. Но отличие Александра от того же Чистякова – он сам не особо хочет уходить. Мужчину устраивает роль джокера. И он наверняка с удовольствием продлился бы ещё на год. Контракт у Ерохина до лета 2024-го. Но разговора о новом пока нет. И вряд ли он состоится. Скорее всего, это последний сезон пятикратного чемпиона России в команде.

У Михаила Кержакова похожая ситуация. Осенью неплохая игра Адамова поставила под сомнения, что весну ветеран начнёт в основе. А Кержакову совсем скоро 37 лет. Он по-прежнему в отличной физической форме, но каждое лето тренерский штаб и руководство серьёзно думают о продлении контракта. Известно, что уже неоднократно Кержакова могли не продлить. Да и сам он думал о финише карьеры. Но раз за разом всё складывалось идеально. Однако не факт, что этим летом ситуация не изменится.

Михаил Кержаков и Александр Васютин Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

Есть ещё Александр Васютин, который к концу осени закрепился в роли третьего голкипера. Эта роль его не особо устраивает. Он, как и Кержаков, воспитанник «Зенита». Агент вратаря говорит об интересе из Европы. Но на сборы вратарь полетел.

Есть и на данный момент неприкасаемые россияне, но их осталось всего несколько – Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой, Иван Сергеев. В их числе и пока Александр Коваленко с Дмитрием Васильевым. Хотя оба вполне могут уйти в аренду.

Вопрос – будет ли «Зенит» искать альтернативу Кержакову, Васютину, Круговому, Чистякову, Ерохину, Сутормину. Особенно с учётом того, что четыре фамилии здесь – воспитанники. А в следующем сезоне – столетний юбилей, который хочется встретить и со своими в составе. Конечно, можно отправиться на поиск аналогичных игроков в Первую лигу или вспомнить о существовании условного Игоря Дмитриева в «Урале». Ещё вариант – выкупить половину «Ростова» и «Оренбурга» или обратить внимание на «Зенит-2». Но пока явных кандидатов будто не просматривается.

И всё идёт к тому, что совсем скоро из-за большого количества иностранцев и маленького числа россиян у действующих чемпионов могут возникнуть проблемы с заявкой. А покрыть дефицит футболистов с нужным паспортом, как правило, очень сложно. И главное – дорого.