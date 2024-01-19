Галицкий делает из Сафонова легенду «Краснодара». Важно для истории и, видимо, для Матвея

Матвей Сафонов не уедет в Европу и не уйдёт в «Зенит». В ближайшее время точно. «Краснодар» объявил, что обновил соглашение с вратарём — теперь оно действует до января 2029 года. К моменту его окончания Матвею будет 29 лет и 11 месяцев. Неужели он и правда собирается оставаться в клубе так долго?

Сейчас всё идёт именно к этому. В последние полтора-два года Сафонова спрашивают о будущем в той же Европе скорее по инерции. А он отвечает одинаково. И без всяких сенсаций. Основной посыл: «Я об этом не думаю. Будет предложение — посмотрим». И вряд ли это просто корпоративная этика или базовое уважение к клубу. Всё это ерунда. Если футболист хочет уехать, то говорит об этом куда откровеннее. Или молча что-то делает для этого. Матвея же, очевидно, всё устраивает в «Краснодаре». Там он один из самых уважаемых игроков, любимец владельца, капитан. В этой роли ему комфортно. А менять её на непонятный статус в другом месте парню уже вряд ли хочется.

Конечно, в ближайшие годы ещё будут говорить и про «Зенит». Питер в какой-то момент действительно хотел начать переговоры, но с той стороны дали понятный сигнал: ни за какие деньги. Хотя сам Сафонов один раз гипотетически рассуждал о 50 млн. Якобы, если кто-то эти деньги предложит, «Краснодар» наверняка подумает. Не исключаю, что это не просто цифра, взятая из воздуха, а примерная сумма, за которую Галицкий откажется от футболиста, который ему дорог. Почти как родственник.

Вообще, ощущение, что у владельца «Краснодара» на Матвея конкретный план. Галицкий хочет, чтобы Сафонов в будущем стал первой легендой «Краснодара». Почему нет? Вопрос наследия всегда важен. И у каждого солидного клуба есть футболисты/тренеры, о которых знают все. У «быков» в первую очередь в силу молодости эта история совсем не развита. Ну разве можно назвать Сергея Петрова, который на данный момент имеет наибольшее количество матчей за команду, иконой болельщиков? Конечно, нет. Хотя бы потому, что он оказался там уже сформировавшимся футболистом и просто выполняет контракт.

Матвей Сафонов в «Краснодаре» до 2029 года Фото: ФК «Краснодар»

Есть ещё Газинский, Мартынович, Жоаозиньо — у всех 200+ игр. Однако вряд ли через 20-30 лет с ними кто-то будет ассоциировать клуб. Поиграли, попрощались и забыли. У Матвея к 24 годам накопилось 163 матча за «Краснодар», но он — воспитанник, прошедший всю структуру академии, и человек, который с детства живёт в Краснодаре. Разве что родился не там, а в соседнем Ставрополе. У Матвея отличная репутация на поле. Личную жизнь не трогаем, там могут быть вопросы, но их спишем на молодость.

Казалось, идеальный образ, чтобы стать первой легендой и даже идолом? Отыграть там всю или почти всю карьеру, красиво закончить, а потом прийти на работу в «Краснодар». И олицетворять собой клуб. К сожалению, такими игроками уже точно не станут Игнатьев или Уткин, вряд ли будет Сулейманов, и Сперцян тоже, скорее всего, мимо. Хотя Эдуард мог бы, но он хочет поехать в топовый европейский чемпионат. Поэтому попрощаются и будут поздравлять воспитанника с днями рождения.

У Сафонова же сейчас есть всё, чтобы оставить своё имя в истории клуба навсегда. И сам он, кажется, совсем не против этого. Да, кому-то будет грустно, если этот талантливый парень так и не попробует себя в сильной европейской лиге. Но и ехать туда без желания тоже глупо. Если Матвей так привязан к городу и клубу, то нужно продолжать показывать свой уровень там. И это непременно оценят.