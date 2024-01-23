Претендент на следующую премию Пушкаша и героизм экс-игрока «Зенита». Итоги тура Ла Лиги

В Ла Лиге завершился 21-й тур. Он запомнился камбэком «Реала» в матче с худшей командой чемпионата, номинантом на премию Пушкаша из «Осасуны» и очередным отличным матчем Артёма Довбика. Об этих и других событиях — в нашем материале.

Герои тура: Артём Довбик («Жирона»), Ферран Торрес («Барселона»)

Украинский форвард продолжает покорять сердца болельщиков «Жироны». На счету лучшего игрока Ла Лиги в декабре хет-трик в игре с «Севильей», которая началась для каталонцев с пропущенного на 10-й минуте гола. Ответ Довбика был молниеносным: за следующие 10 минут он забил трижды, лишив гостей возможности отыграться. Теперь Артём наряду с Джудом Беллингемом — лучший бомбардир испанского чемпионата. Также он делит с Антуаном Гризманном первенство по показателю «гол+пас».

За один матч с «Бетисом» Торрес набрал почти столько же результативных баллов, сколько за весь предыдущий сезон. Во время непростого выезда в Севилью он не только оформил хет-трик, но и помог Жоау Феликсу принести «Барсе» победу на последней минуте основного времени, благодаря чему команда Хави смогла продолжить погоню за лидерами Ла Лиги.

Ферран Торрес Фото: David Ramos/Getty Images

Матч тура: «Реал» — «Альмерия»

Кто бы мог подумать, что последняя команда чемпионата, не одержавшая ещё ни одной победы в этом сезоне, заставит мадридцев отыгрываться с 0:2 после первого тайма? А ведь именно в такой ситуации «Реал» оказался после быстрого гола Рамазани и шедевра в исполнении Гонсалеса в концовке стартовой половины.

Новоиспечённые обладатели Суперкубка Испании смогли отыграться и вырвать победу на 90+9-й минуте, а автор победного гола Дани Карвахаль праздновал так, будто не обыграл «Альмерию», а выиграл очередную Лигу чемпионов. После матча остался довольно-таки большой осадок: гости остались крайне недовольны судейством, которое многие поспешили окрестить скандальным.

Гол тура: Хесус Аресо («Осасуна»)

В этом туре было много претендентов на звание гола тура, но Хесус Аресо совершил нечто поистине невероятное. Очевидно, что он едва ли пытался нанести удар, находясь у углового флажка на правом фланге, но мяч полетел по фантастической траектории, перемахнул через спину Давида Сории и от штанги залетел в ворота. Вот уж действительно удар на миллион — такой гол вполне может рассчитывать и на премию Пушкаша. Тем более для «Осасуны» он стал победным.

Хесус Аресо Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Сейв тура: Аксель Витсель («Атлетико»)

Трудности мадридских грандов в игре с командами из подвала таблицы — один из трендов этого тура. «Атлетико», конечно, не пришлось быть в роли догоняющих, но победа в Гранаде досталась им очень непросто. Андалусийцы пропустили единственный гол в начале второго тайма и до конца встречи сохраняли шансы отыграться. Одного из таких шансов хозяев лишил Аксель Витсель, который за 15 минут до конца основного времени вынес мяч с линии ворот в ситуации, когда Ян Облак был уже бессилен.

Спаситель тура: Хавьер Льябрес («Мальорка»)

«Вильярреал» уже практически видел три очка в собственном кармане, но упустил победу на 90+1-й минуте. Спасителем «Мальорки» стал 21-летний Хавьер Льябрес, который появился на поле всего за три минуты до забитого мяча! Нападающий сыграл очень самоотверженно, откликнувшись на подачу с фланга, и помог островитянам добыть ничью в игре с соседями по таблице. Невероятно важный гол для «Мальорки» и самого Льябреса, который впервые в карьере забил в Ла Лиге.

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«Привоз» тура: Флорьян Лежён и Столе Димитриевски («Райо Вальекано»)

Победа «Лас-Пальмаса» началась с гола, который на двоих соорудили защитник и голкипер «Райо»: француз буквально подсунул мяч своему вратарю, которому пришлось отчаянно тянуться, чтобы выбить его подальше от ворот. Получилось неудачно: подоспевший Альберто Молейро в касание с полукруга штрафной низом пробил македонского голкипера.

Игроки «Райо Вальекано» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Остальные матчи 21-го тура Ла Лиги

Середняка и аутсайдера Ла Лиги рассудил всего один гол, который баски забили с пенальти в самом начале второго тайма. «Алавес» одержал вторую победу подряд и слегка оторвался от зоны вылета, поднявшись на 12-ю строчку. А вот «Кадис» после серии из трёх поражений застрял в подвале таблицы. Правда, от спасительного 17-го места его отделяет всего одно очко.

«Атлетик» не проигрывал в чемпионате Испании с середины октября, но довольно-таки неожиданно оступился в Валенсии. Героем «летучих мышей» в очередной раз стал Уго Дуро, который проводит самый результативный сезон в карьере. Испанец забивает ровно треть (9 из 27) голов своей команды, а та после четвёртой победы подряд поднялась на седьмую строчку.

«Кельтов» «прибил» их же воспитанник — роскошный обводящий удар Брайса Мендеса из-за пределов штрафной стал единственным голом в этом матче. Благодаря победе «Сосьедад» сохраняет надежду подняться в зону Лиги Европы или даже Лиги чемпионов. А вот «Сельта», неплохо начавшая этот год, всё ещё не может оторваться от зоны вылета, от которой команду Рафы Бенитеса отделяет лишь два очка.

Расписание матчей 22-го тура Ла Лиги

26 января, пятница

«Альмерия» — «Алавес»

27 января, суббота

«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»

«Лас-Пальмас» — «Реал»

«Барселона» — «Вильярреал»

«Мальорка» — «Бетис»

28 января, воскресенье

«Сельта» — «Жирона»

«Кадис» — «Атлетик»

«Севилья» — «Осасуна»

«Атлетико» — «Валенсия»

29 января, понедельник

«Хетафе» — «Гранада»