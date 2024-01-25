«После Суперкубка думал: а если бы ударил в другой угол?» Талант ЦСКА получил шанс у Юрана

Молодой талант из ЦСКА Ермаков в этом сезоне стал меньше выходить на поле. Теперь он будет набираться практики у Сергея Юрана в «Пари НН». Накануне своего дня рождения Никита рассказал «Чемпионату» о новом тренере, уходе из ЦСКА, незабитом пенальти в серии с «Зенитом» за Суперкубок и планах на карьеру.
«Тренировки Юрана похожи на занятия в ЦСКА»
– В декабре ты пополнил состав «Пари НН». Как возник вариант с арендой из ЦСКА?
– Появилась возможность поехать в аренду в «Пари НН». Долго я не думал и согласился.
— Были другие варианты?
— Были, но сейчас я в «Пари НН» и рад этому.
– Что стало ключевым фактором твоего согласия на аренду в «Нижний»?
– Могу сказать, что переход в «Пари НН» – моё осознанное решение. Посоветовался с семьей, агентом и решил ехать. Главный фактор – интерес клуба ко мне и игровое время, которое смогу получать в новой команде.
– С Сергеем Юраном говорили до подписания?
– До – нет. Разговор состоялся в первые дни сборов.
– Есть ли уверенность, что в «Нижнем» получишь достаточно игрового времени, чтобы раскрыться и выйти на новый уровень?
– Тут тоже, как и в ЦСКА, никто не гарантирует игровое время – всё через тренировки. Необходимо постоянно доказывать и прогрессировать. Я точно буду отдавать всего себя и делать максимум, чтобы играть.
– Что можешь сказать о сборах с Юраном?
– Всё хорошо, не жалуюсь. Тренировки довольно интенсивные, этим похожи на занятия ЦСКА.
– Сергей Николаевич отмечал, что по первым тренировкам производишь приятное впечатление.
– С Сергеем Николаевичем был личный, рабочий разговор: как, кем, где и что главный тренер хочет видеть от меня.
– И на какой позиции тебя планирует использовать тренер?
– Преимущественно – середина поля. Мне и самому там наиболее комфортно играть.
– Какой Юран в тренировочном процессе?
– Всё по делу: если какая-то ошибка — объяснит, подскажет; если положительное — отметит, похвалит. Тренерский штаб также полностью вовлечён в работу. Считаю, что это правильная рабочая атмосфера.
«Сенсацией уже станет второе место «Пари НН»
– С кем лучше всех заобщался в новой команде?
– Да у нас коллектив очень хороший, со всеми общаюсь, налаживаю контакт. Ближе, наверное, с Виктором Александровым, Платоном Захарчуком, Костей Марадишвили. С последними у нас связь благодаря армейскому прошлому.
– «Пари НН» — команда-открытие первой части сезона, находится достаточно высоко в таблице. Чего ждать весной?
– Могу сказать, что мы будем двигаться от игры к игре, прикладывать максимальные старания.
– Условно, пятое место по окончании сезона станет сенсацией?
– Сенсацией было бы, наверное, уже второе место.
Никита Ермаков
Фото: pfc-cska.com
«От серии пенальти в финале Кубка испытал и волнение, и огромную радость»
– Перед уходом ты общался с руководством ЦСКА на предмет возможной аренды?
– Диалог с клубом происходил через моего агента.
– Уйти в аренду было твоей инициативой?
– Мне хотелось получать больше игрового времени.
– Был вариант остаться в ЦСКА или понимал, что ехать за практикой надо в любом случае?
– Остался бы в ЦСКА, если бы не нашлось варианта с арендой.
– В прошлом сезоне ты играл достаточно регулярно, а в этом – как отрезало. Всё из-за травмы бедра?
– Не знаю, в чём причина, но не думаю, что дело в травме – всё-таки я довольно быстро восстановился.
– Но к финалу Кубка России всё же не успел. Обидно было пропускать такую игру?
– Я был на стадионе вместе с командой. Переживал сильно. От серии пенальти испытал и волнение, и огромную радость.
«Неделю пенальти в Суперкубке мне снился»
– Сидя в запасе, не испытывал эмоциональных проблем, переживаний?
– На тренировках я всегда всё делал на максимум. Наверное, что-то такое действительно было – немного переживал из-за малого игрового времени. Но не расстраивался, а работал, делал своё дело. Раз тренер так решил, так и должно быть.
– С Федотовым был диалог на эту тему?
– Был отрезок, когда я не играл в трёх матчах подряд. Тогда решил узнать у главного тренера насчёт своих перспектив в плане игровых минут. Владимир Валентинович ответил, что надо продолжать работать, ждать своего шанса.
– Некоторые называли тебя любимчиком Федотова, когда ты часто выходил на замену в прошлом сезоне.
– Ха-ха! Да нет, ничего такого не было. Все на равных.
– Сейчас болельщики говорят о том, что тренер в принципе стал меньше доверять молодым. Есть такое?
– Не думаю, что стало меньше доверия. Молодые игроки в первую очередь должны хорошо показывать себя на тренировках и развиваться, использовать шансы. Никакого недовольства или чего-то подобного не было – продолжали тренироваться, не обижались.
– Как на тебя повлиял незабитый пенальти в казанской серии с «Зенитом» за Суперкубок?
– Это был тяжёлый момент. Неделю этот пенальти мне снился. Думал: «А что могло бы быть, если бы ударил в другой угол?» Потом это, конечно, прошло. Все ребята меня тогда поддержали, абсолютно никакого негатива не было в мою сторону. Это было обидное поражение для всех – ведь мы здорово играли, лучше «Зенита».
Расстроенный Никита Ермаков (слева) после матча за Суперкубок России
Фото: pfc-cska.com
«Обидно, что Дзагоев закончил»
– Через некоторое время команду покинул и уехал покорять Европу Бактиёр Зайнутдинов. Он был настоящей душой компании – как с ним прощались?
– Он сказал нам слова благодарности, как и на прощальном видео. Мы всей командой пожелали ему удачи на новом этапе карьеры. Баха действительно был душой компании.
– Как только в ЦСКА приехал Аббос Файзуллаев, Бактиёр сказал, что берёт его под свою опеку. Взял?
– Да Баха ведь почти сразу уехал, они вместе провели совсем немного. Но пока оба были в команде, Баха действительно помогал Аббосу. Они тепло общались.
– Файзуллаев стал настоящим открытием первой части сезона.
– Он действительно хорош. Сразу было видно на тренировках, что очень техничный парень. Как видите, Аббос быстро раскрылся в ЦСКА
– Ты центральный полузащитник. Каково было узнать о завершении карьеры одного из самых легендарных предшественников на этой позиции – Алана Дзагоева?
– Алан — легенда российского футбола и ЦСКА. Образец того, как должен играть центральный полузащитник, в том числе и персонально для меня. Обидно было узнать, что Дзагоев закончил.
– Когда он уходил, ты ещё даже не дебютировал за основу. Вы успели пообщаться?
– Помню его прощальный матч с «Ростовом». Он тогда награждал нас как чемпионов молодёжного первенства. А так общались больше в тренировочном процессе: подсказы, игровые моменты. Всегда приятно тренироваться с такими большими игроками, перенимать их опыт, слушать советы. Но в обычной жизни мы, к сожалению, не пересекались.
Никита Ермаков на тренировке ФК «Пари Нижний Новгород»
Фото: vk.com/fcparinn
«Восьмое место для ЦСКА очень непривычно»
– Почему такой резкий спад у ЦСКА после серебра и Кубка?
– Конечно, восьмое место для ЦСКА очень непривычно. Но мне кажется, что в целом всё нормально. Таблица плотная – от восьмого-девятого места даже до третьего не так далеко. А впереди ещё приличная часть чемпионата. Сильно переживать болельщикам не стоит.
– Понятно, что в данный момент ты игрок другой команды. Но чего бы пожелал друзьям из ЦСКА на весеннюю часть сезона?
– Удачи и всего самого хорошего!
– Как тебя проводили в аренду?
– В тот момент мы все были в отпуске, не успели попрощаться. Но, конечно, некоторые ребята написали и пожелали удачи.
– Есть цель через полгода вернуться в ЦСКА игроком более близким к основному составу?
– Не знаю, что случится в будущем. Но всё это время я буду стараться на максимум. А там время покажет. Я чувствую в себе силы для этого.
– Чего пожелал себе на день рождения?
– Как можно скорее и качественнее спрогрессировать, вырасти как футболисту, а также развиваться как личности.
– Какие цели у тебя на карьеру? Европа?
– Само собой, хотелось бы попробовать свои силы в топ-чемпионате, но сейчас нужно сконцентрироваться на «Пари НН», где я сейчас нахожусь.