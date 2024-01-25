Почему Ермаков резко перестал играть у Федотова и где его видит новый тренер — первое интервью с новичком «Пари НН».

«После Суперкубка думал: а если бы ударил в другой угол?» Талант ЦСКА получил шанс у Юрана

Молодой талант из ЦСКА Ермаков в этом сезоне стал меньше выходить на поле. Теперь он будет набираться практики у Сергея Юрана в «Пари НН». Накануне своего дня рождения Никита рассказал «Чемпионату» о новом тренере, уходе из ЦСКА, незабитом пенальти в серии с «Зенитом» за Суперкубок и планах на карьеру.

«Тренировки Юрана похожи на занятия в ЦСКА»

– В декабре ты пополнил состав «Пари НН». Как возник вариант с арендой из ЦСКА?

– Появилась возможность поехать в аренду в «Пари НН». Долго я не думал и согласился.

— Были другие варианты?

— Были, но сейчас я в «Пари НН» и рад этому.

– Что стало ключевым фактором твоего согласия на аренду в «Нижний»?

– Могу сказать, что переход в «Пари НН» – моё осознанное решение. Посоветовался с семьей, агентом и решил ехать. Главный фактор – интерес клуба ко мне и игровое время, которое смогу получать в новой команде.

– С Сергеем Юраном говорили до подписания?

– До – нет. Разговор состоялся в первые дни сборов.

– Есть ли уверенность, что в «Нижнем» получишь достаточно игрового времени, чтобы раскрыться и выйти на новый уровень?

– Тут тоже, как и в ЦСКА, никто не гарантирует игровое время – всё через тренировки. Необходимо постоянно доказывать и прогрессировать. Я точно буду отдавать всего себя и делать максимум, чтобы играть.

– Что можешь сказать о сборах с Юраном?

– Всё хорошо, не жалуюсь. Тренировки довольно интенсивные, этим похожи на занятия ЦСКА.

– Сергей Николаевич отмечал, что по первым тренировкам производишь приятное впечатление.

– С Сергеем Николаевичем был личный, рабочий разговор: как, кем, где и что главный тренер хочет видеть от меня.

– И на какой позиции тебя планирует использовать тренер?

– Преимущественно – середина поля. Мне и самому там наиболее комфортно играть.

– Какой Юран в тренировочном процессе?

– Всё по делу: если какая-то ошибка — объяснит, подскажет; если положительное — отметит, похвалит. Тренерский штаб также полностью вовлечён в работу. Считаю, что это правильная рабочая атмосфера.

«Сенсацией уже станет второе место «Пари НН»

– С кем лучше всех заобщался в новой команде?

– Да у нас коллектив очень хороший, со всеми общаюсь, налаживаю контакт. Ближе, наверное, с Виктором Александровым, Платоном Захарчуком, Костей Марадишвили. С последними у нас связь благодаря армейскому прошлому.

– «Пари НН» — команда-открытие первой части сезона, находится достаточно высоко в таблице. Чего ждать весной?

– Могу сказать, что мы будем двигаться от игры к игре, прикладывать максимальные старания.

– Условно, пятое место по окончании сезона станет сенсацией?

– Сенсацией было бы, наверное, уже второе место.

Никита Ермаков Фото: pfc-cska.com

«От серии пенальти в финале Кубка испытал и волнение, и огромную радость»

– Перед уходом ты общался с руководством ЦСКА на предмет возможной аренды?

– Диалог с клубом происходил через моего агента.

– Уйти в аренду было твоей инициативой?

– Мне хотелось получать больше игрового времени.

– Был вариант остаться в ЦСКА или понимал, что ехать за практикой надо в любом случае?

– Остался бы в ЦСКА, если бы не нашлось варианта с арендой.

– В прошлом сезоне ты играл достаточно регулярно, а в этом – как отрезало. Всё из-за травмы бедра?

– Не знаю, в чём причина, но не думаю, что дело в травме – всё-таки я довольно быстро восстановился.

– Но к финалу Кубка России всё же не успел. Обидно было пропускать такую игру?

– Я был на стадионе вместе с командой. Переживал сильно. От серии пенальти испытал и волнение, и огромную радость.

«Неделю пенальти в Суперкубке мне снился»

– Сидя в запасе, не испытывал эмоциональных проблем, переживаний?

– На тренировках я всегда всё делал на максимум. Наверное, что-то такое действительно было – немного переживал из-за малого игрового времени. Но не расстраивался, а работал, делал своё дело. Раз тренер так решил, так и должно быть.

– С Федотовым был диалог на эту тему?

– Был отрезок, когда я не играл в трёх матчах подряд. Тогда решил узнать у главного тренера насчёт своих перспектив в плане игровых минут. Владимир Валентинович ответил, что надо продолжать работать, ждать своего шанса.

– Некоторые называли тебя любимчиком Федотова, когда ты часто выходил на замену в прошлом сезоне.

– Ха-ха! Да нет, ничего такого не было. Все на равных.

– Сейчас болельщики говорят о том, что тренер в принципе стал меньше доверять молодым. Есть такое?

– Не думаю, что стало меньше доверия. Молодые игроки в первую очередь должны хорошо показывать себя на тренировках и развиваться, использовать шансы. Никакого недовольства или чего-то подобного не было – продолжали тренироваться, не обижались.

– Как на тебя повлиял незабитый пенальти в казанской серии с «Зенитом» за Суперкубок?

– Это был тяжёлый момент. Неделю этот пенальти мне снился. Думал: «А что могло бы быть, если бы ударил в другой угол?» Потом это, конечно, прошло. Все ребята меня тогда поддержали, абсолютно никакого негатива не было в мою сторону. Это было обидное поражение для всех – ведь мы здорово играли, лучше «Зенита».

Расстроенный Никита Ермаков (слева) после матча за Суперкубок России Фото: pfc-cska.com

«Обидно, что Дзагоев закончил»

– Через некоторое время команду покинул и уехал покорять Европу Бактиёр Зайнутдинов. Он был настоящей душой компании – как с ним прощались?

– Он сказал нам слова благодарности, как и на прощальном видео. Мы всей командой пожелали ему удачи на новом этапе карьеры. Баха действительно был душой компании.

– Как только в ЦСКА приехал Аббос Файзуллаев, Бактиёр сказал, что берёт его под свою опеку. Взял?

– Да Баха ведь почти сразу уехал, они вместе провели совсем немного. Но пока оба были в команде, Баха действительно помогал Аббосу. Они тепло общались.

– Файзуллаев стал настоящим открытием первой части сезона.

– Он действительно хорош. Сразу было видно на тренировках, что очень техничный парень. Как видите, Аббос быстро раскрылся в ЦСКА

– Ты центральный полузащитник. Каково было узнать о завершении карьеры одного из самых легендарных предшественников на этой позиции – Алана Дзагоева?

– Алан — легенда российского футбола и ЦСКА. Образец того, как должен играть центральный полузащитник, в том числе и персонально для меня. Обидно было узнать, что Дзагоев закончил.

– Когда он уходил, ты ещё даже не дебютировал за основу. Вы успели пообщаться?

– Помню его прощальный матч с «Ростовом». Он тогда награждал нас как чемпионов молодёжного первенства. А так общались больше в тренировочном процессе: подсказы, игровые моменты. Всегда приятно тренироваться с такими большими игроками, перенимать их опыт, слушать советы. Но в обычной жизни мы, к сожалению, не пересекались.

Никита Ермаков на тренировке ФК «Пари Нижний Новгород» Фото: vk.com/fcparinn

«Восьмое место для ЦСКА очень непривычно»

– Почему такой резкий спад у ЦСКА после серебра и Кубка?

– Конечно, восьмое место для ЦСКА очень непривычно. Но мне кажется, что в целом всё нормально. Таблица плотная – от восьмого-девятого места даже до третьего не так далеко. А впереди ещё приличная часть чемпионата. Сильно переживать болельщикам не стоит.

– Понятно, что в данный момент ты игрок другой команды. Но чего бы пожелал друзьям из ЦСКА на весеннюю часть сезона?

– Удачи и всего самого хорошего!

– Как тебя проводили в аренду?

– В тот момент мы все были в отпуске, не успели попрощаться. Но, конечно, некоторые ребята написали и пожелали удачи.

– Есть цель через полгода вернуться в ЦСКА игроком более близким к основному составу?

– Не знаю, что случится в будущем. Но всё это время я буду стараться на максимум. А там время покажет. Я чувствую в себе силы для этого.

– Чего пожелал себе на день рождения?

– Как можно скорее и качественнее спрогрессировать, вырасти как футболисту, а также развиваться как личности.

– Какие цели у тебя на карьеру? Европа?

– Само собой, хотелось бы попробовать свои силы в топ-чемпионате, но сейчас нужно сконцентрироваться на «Пари НН», где я сейчас нахожусь.