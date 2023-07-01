Чемпионы России и таланты топ-клубов. Звёзды Медиалиги, игравшие в РПЛ

В Winline Медийной футбольной лиге выступает немало профессионалов. Кто-то продолжает играть, кто-то – тренирует. Союз интересных медийных личностей и людей, круто играющих в футбол, делает МФЛ привлекательной для просмотра. Какие экс-профессионалы (или действующие игроки) выступают за команды-участницы финального дня Медиалиги?

2DROTS

Команда ориентируется на молодых игроков, не получивших шанса в профессиональном футболе. Либо привлекает талантов, которые затем переходят в серьёзные команды. Яркий пример – нападающий «Ростова» Максим Турищев, выступавший в сезоне-2022/2023 на правах аренды за «Торпедо». Также ростовчанам принадлежит форвард Артём Муамба Нтумба. В феврале 2023 года его отдали в аренду в «Велес». Артём сыграл за 2DROTS в 1-м туре третьего сезона Медиалиги. Нтумба вышел на замену в матче с FC Bus. При попытке пойти в дриблинг он оступился и повредил колено. Как итог: повреждение крестообразных связок, операция. Её, кстати, оплачивали 2DROTS, а не «Велес» или «Ростов».

Спортивный директор ростовчан Алексей Рыскин намекал, что клуб разорвёт контракт с Нтумбой, действующий до лета 2024 года. «Мы в диалоге с его агентом. Сейчас найдём какое-то решение. Мы уже устно договорились: когда подпишем документы, тогда объявим. Документ о расторжении контракта? Я не хочу пока ничего говорить. Пока мы в переговорах, мы не комментируем», – сообщал Рыскин «РБ Спорт».

Артём Муамба Нтумба Фото: vk.com/media.football.league

Также за 2DROTS выступал вингер Иван Коршунов, летом 2022-го перешедший в хабаровский СКА. А зимой 2023-го он перешёл в санкт-петербургское «Динамо». Отметим, что за «дротов» выступают несколько воспитанников клубов РПЛ либо футболистов, игравших в низших лигах. А голкипер Дмитрий Сычёв недавно находился на просмотре в клубе Первой лиги «Родина».

Кстати, главный тренер 2DROTS – экс-футболист сборной СССР и России, легенда ЦСКА Дмитрий Кузнецов. Именно под его руководством клуб дважды выиграл МФЛ. А теперь идёт за третьим трофеем.

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«Родина Медиа»

Команда образована в середине 2022 года. Один из инициаторов – экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов. Ранее 36-летний футболист также играл за клуб «На Спорте». «Родина Медиа» основана вместе с близким другом Тарасова – исполнителем T-Killah (Александр Тарасов).

Дмитрий Тарасов (в центре) Фото: vk.com/media.football.league

Помимо Дмитрия, за медийный клуб «Родины» выступают экс-голкипер «Сибири», «Кубани» и «Анжи» Александр Будаков, а также бывший полузащитник «Волги», «Шинника», «Кубани» и «Ротора» Никита Маляров. А главный тренер «Родины Медиа» – Андрей Каряка. Экс-игрок «Крыльев», «Сатурна» и «Бенфики» ранее работал в «Амкаре», «Родине» и «Торпедо», а в конце августа 2022-го возглавил клуб Медиалиги. «Родина Медиа» уступила в финале второго сезона МФЛ 2DROTS, но впереди – шанс на реванш.

«Амкал»

Одна из звёзд «Амкала» из бывших профессионалов – нападающий Алексей Гасилин. 27-летний форвард воспитывался в академии «Зенита», затем ездил в «Шальке», выступал в Португалии и на Кипре, а также играл за «Амкар», «Томь», «Волгарь» и клубы Первой и Второй лиги.

Ещё один экс-футболист из РПЛ – Анатолий Катрич. Последним профессиональным клубом 28-летнего игрока стал казахстанский «Атырау». Катрич воспитывался в системе московского «Динамо», а затем провёл за клуб 45 матчей. Также Анатолий выступал за «Краснодар-2», «Урал», «Луч» и «Текстильщик».

За «Амкал» выступает воспитанник тульского «Арсенала» Роман Салимов, который единственный матч в РПЛ провёл в 2015 году. Тогда тренер туляков Дмитрий Аленичев в знак протеста выпустил на матч с ЦСКА футболистов из молодёжной команды. Встреча завершилась поражением «Арсенала» со счётом 1:4. Салимов провёл на поле все 90 минут.

Гасилин, Катрич, Салимов и Прокопьев Фото: «Чемпионат» / vk.com/media.football.league

Ещё один профессионал – полузащитник Михаил Прокопьев. 20-летний футболист – главная звезда «Амкала». А в октябре 2022 года он подписывал контракт с болгарским клубом «Ботев». Но в феврале 2023-го Михаил вернулся в «Амкал». Отметим, что с 2018 по 2020 год Прокопьев тренировался в академии «Зенита».

«Бей Беги»

Команда, созданная профессиональными футболистами – Георгием Джикией и Александром Соболевым. Футболисты выходили на поле за «Бей Беги» в товарищеском матче в межсезонье. Также за команду играли партнёры Джикии и Соболева – Квинси Промес и Александр Селихов.

Андрей Ещенко Фото: vk.com/media.football.league

За «Бей Беги» выступает экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко. Ранее 39-летний футболист играл в Медиалиге за клуб Basement (финалист первого сезона). За «Бей Беги» выступает экс-вратарь «Мордовии», «Уфы», «Тосно» и «Анжи» Давид Юрченко, а также бывший вингер «Локомотива» и ЦСКА Ника Пилиев. Его считали одним из главных талантов конца 2000-х, но Ника так и не смог реализовать потенциал.