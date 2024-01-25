«Барселона» загибается

Что нужно знать о «Барселоне» в этом сезоне:

Это вторая команда Каталонии; Это худшая команда по выступлениям в «класико».

С первым пунктом всё ясно: «Барселона» проиграла сенсационной «Жироне» у себя дома и, главное, идёт ниже её в таблице. А что касается «класико» – это ведь не только матчи с «Реалом», это ещё матчи с «Атлетиком». Так вот «Барса» проиграла «Реалу» в чемпионате и в Суперкубке, а теперь ещё и вылетела из Кубка в Бильбао. Да, в Ла Лиге каталонцы обыграли «Атлетик» – 1:0. Но в Кубке проиграли 2:4. Так что по разнице мячей баски впереди.

Прошлый сезон, когда «Барселона» выиграла Ла Лигу и Суперкубок, стал ширмой, за которой на время спрятались многочисленные проблемы клуба. Показалось, что даже с дикими финансовыми проблемами можно жить и побеждать. Показалось, что Хави – действительно тот самый. Нельзя сказать, что «Барселона» играла как-то феерически (если только в отдельных матчах), но она дала результат. В нынешних условиях это уже очень много.

«Барселона» — чемпион Испании — 2022/2023 Фото: David Ramos/Getty Images

На деле болезни клуба никуда не делись. Денег по-прежнему катастрофически не хватает. «Барса» перманентно занята разгрузкой зарплатной ведомости и поиском альтернативных источников хоть какого-то дохода. Отсюда – поездка в Даллас на товарищескую игру с «Америкой» через сутки после матча с «Альмерией». Или требование спортдира Деку, чтобы на игру ЛЧ с «Антверпеном», которая уже ничего не решала, поехали все основные футболисты. Потому что за победы в ЛЧ предусмотрен бонус! Который, правда, после матча с «Барсой» получил «Антверпен», победивший 3:2.

«Барселона» не может себе позволить заниматься футболом. Вернее, она им занимается, но как будто побочно. Для «Барсы» сегодня есть вещи на порядок выше. Она не забывает свои корни и по-прежнему старается вести себя амбициозно. Но на деле эти амбиции ничем не подкреплены. Сегодня «Барселона» выживает. И это трудно совместить с большими победами.

Хави и Жоан Лапорта Фото: David Ramos/Getty Images

Конечно, от безденежья копятся недовольство и конфликты. Болельщики недовольны президентом Лапортой, который обещал им светлое будущее после дармоеда Бартомеу. Хави недоволен, что команду комплектуют по принципу шопинга в секонд-хенде: иногда попадается что-то хорошее, но в принципе приходится выбирать из уценённых товаров уже не первой свежести. А ещё он недоволен, что «Реалу» (якобы) помогают судьи. А «Барсу» они, наоборот, (якобы) лишают очков.

Спортивный директор Деку, который играл с Хави в одной команде, теперь, говорят, недоволен им. На публике он хвалит тренера, говорит, мол, тот поступил мужественно, приняв клуб в такой сложный момент. Но в Испании пишут, что Деку регулярно прокачивает Лапорту на тему поиска нового главного тренера. И по результатам, да и по игре к Хави есть вопросы. Но, с другой стороны, кто гарантированно даст результат и поставит игру лучше в нынешних «барселонских» условиях? Разумеется, из тех тренеров, кого «Барса» сейчас может себе позволить. Вопрос…

Хави и Деку в «Барселоне»-2006 Фото: Denis Doyle/Getty Images

Состав «Барселоны» и так слеплен буквально «из того, что было». Так ещё весь сезон команду преследуют травмы. Они всех преследуют, но у кого-то состав поглубже, а у кого-то – как у «Барсы». Уже и де Йонг выбывал, и Педри, надолго выбыл Гави, давно нет тер Штегена. Из этой четвёрки относительно безболезненно удалось заменить только вратаря – Иньяки Пенья на удивление неплохо справляется. Де Йонга и Педри, когда их не было, не хватало очень сильно. Сейчас нет Гави – и «Барса» очень сильно потеряла в движении и агрессии.

Проблемы с кадрами – шанс для молодёжи. И она есть в «Барсе», даже очень талантливая. Ямал, Фермин и Бальде, который уже опытен, но всё ещё молод, – это полноценные игроки основы. Кто-то выходит в старте чаще, кто-то – реже. Но в принципе на них рассчитывают здесь и сейчас. Плюс приехал Витор Роке, уже выходил и забивал Марк Гиу, недавно дебютировал защитник Кубарси.

Ламин Ямал Фото: Getty Images

Молодёжь – это прекрасно. Это дерзость, азарт – но никак не стабильность. «Барселона», может, и рада бы не давать своим кантерано так много игровой практики, но у неё нет выбора. Других футболистов просто нет. И молодняк, как может, играет, даже приносит пользу. Тот же Ямал – настоящий бриллиант. Но пока все эти молодые игроки просто не в состоянии приносить большие победы.

В прошлом сезоне, когда «Барса» выиграла два титула, молодёжь не играла в таком количестве. Да, были Педри и Гави, но рядом с ними показывали класс Левандовски, Дембеле, Бускетс. Несколько матчей невероятно затащил Жорди Альба. Сейчас Дембеле, Бускетса и Альбы в команде нет, а Левандовски проводит, возможно, худший сезон с момента переезда в топ-чемпионаты. Тут наверняка играет роль и возраст (все там будем), и то, что поляка стали хуже, чем в прошлом сезоне, снабжать мячами. Всё это копится, и вот Левандовски уже кричит на Ямала, когда тот не отдал ему пас, вот уже идут разговоры, что Роберт думает покинуть «Барселону».

«Барселоне» нужен был Кубок Короля. Суперкубок команда уже проиграла, вероятность выиграть Ла Лигу и/или Лигу чемпионов тоже не выглядит высокой. В такой ситуации Кубок мог если не спасти сезон, то как минимум улучшить послевкусие по его итогам. Теперь Кубка не будет. И не будет, как в прошлом сезоне, ширмы, за которой хотя бы на время спрячутся барселонские трудности.

Значит ли это, что по окончании сезона в «Барсе» стоит ждать изменений? Кажется, не знает и сама «Барса». О чём говорить – там, вероятно, не до конца представляют, что завтра будет. Какой уж тут конец сезона… До него для начала дожить бы.