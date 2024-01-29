Эту машину не остановить! «Интер» опять победил, а Зоммер «привёз» пенальти и вытащил его

«Интер» победил в 22-м туре чемпионата Италии и теперь имеет на очко больше, чем «Ювентус», при игре в запасе. В следующем туре, 4 февраля, команда Симоне Индзаги примет команду Массимилиано Аллегри в Милане.

У «Интера» после победы в Суперкубке Италии была ротация в составе. Отчасти вынужденная. Два ключевых полузащитника Барелла и Чалханоглу отсутствовали из-за дисквалификации, а вот защитников Ачерби и Димарко тренер Индзаги оставил на скамейке. Первые минуты матча во Флоренции «нерадзурри» провели осторожно, «Фиорентина» же – очень резво. Хозяева прессинговали, владели мячом и быстро возвращали его себе. «Фиалки» и забили на 11-й минуте после передачи из глубины поля за спины тройке центральных защитников, но проверка эпизода показала, что игравший центрфорварда Н’Зола поспешил – залез в офсайд.

В общем, в дебюте встречи «Интеру» пришлось непросто, но много ли надо великолепной команде Индзаги, чтобы реализовать преимущество в классе? Эпизод с голом «нерадзурри» тоже начался с заброса за спины защитникам. Тюрам улетел к воротам и выкатил мяч в штрафной на дальнюю штангу Карлосу Аугусто: как не забил сменщик Димарко – уму непостижимо! Но «Интер» заработал угловой, который после подачи на ближнюю штангу завершил мастерским ударом головой Мартинес. Были вопросы по поводу того, не сфолил ли Лаутаро на Паризи, однако VAR не нашёл ничего криминального в единоборстве форварда с защитником.

«Интер» своим голом немного погасил энергию «Фиорентины». Мог забить и второй. Гол сваливался с неба, но растаял в воздухе. Тюрам на своей сумасшедшей скорости ещё раз убежал с центра поля к воротам хозяев, вот только «потерял руль», а вместе с ним и момент, споткнувшись перед штрафной. Команда Винченцо Итальяно в первом тайме сделала почти в три раза больше передач на чужой трети поля, чем «нерадзурри», а всё равно не забила. Хозяева незадолго до перерыва требовали пенальти после единоборства Раньери с Бастони на угловом – судья и тут не поверил «фиалкам».

Во втором тайме «Интер» контролировал игру. У «Фиорентины» уже не было тех скоростей, что на первых минутах, а без быстрого движения мяча владение против «нерадзурри» не имеет смысла. Тем временем на исходе часа матча Индзаги продолжил ротацию, сделав три явно запланированные замены. Бастони, Дармиан и Тюрам отправились отдыхать. Между прочим, всего за 60 минут игры Бастони собрал мощнейшую статистику – шесть выносов мяча, по три отбора и перехвата, один заблокированный удар, 70% выигранных единоборств.

Одна из замен едва не подарила «Интеру» гол. Свежий Арнаутович забил, но до этого ассистировавший ему Мхитарян оказался в офсайде. «Фиорентина» по такой игре могла надеяться разве что на счастливое стечение обстоятельств в каком-то эпизоде. И так и случилось! Зоммер, играя на выходе, попал кулаком не столько по мячу, сколько по голове Н’Зола. Тут VAR вмешался: судья посмотрел повтор и назначил пенальти. Но Зоммер исправился за ошибку. Бивший 11-метровый Гонсалес сам себя перехитрил – пижонски покатил мяч туда, куда прыгнул голкипер.

Других таких шансов «Фиорентина» не получила, несмотря на серьёзное давление в концовке. «Интер», даже не выдав сто процентов своих возможностей во Флоренции и набрав всего 0,62 по показателю xG, успешно сыграл на результат. Команда Индзаги сумела превзойти лидера Серии А только по статистике ударов – 13:8 (из штрафной – 9:7, в створ – 4:4). Впереди у «нерадзурри» ещё один «финал» – с «Ювентусом».