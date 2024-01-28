Полетел как Веллитон на Акинфеева! Вратаря Нигерии жёстко сломали, но сборная идёт дальше

Нигерия и Камерун сошлись уже в 1/8 финала Кубка африканских наций. Недавний соперник сборной России вылетел, проиграв всухую.

В этом матче на поле был один представитель РПЛ – динамовец Нгамалё. Если в московской команде мы привыкли видеть его на левом краю полузащиты, то в сборной Камеруна он закрывал весь правый фланг в роли латераля. Вообще, команды как будто отзеркалили схемы друг друга – обе играли 5-4-1 (либо 3-4-2-1). Как раз после кросса Нгамалё камерунцы нанесли первый удар по воротам. Но этого удара пришлось ждать целых 18 минут.

Игра получалась осторожной, чувствовалось, что соперники опасаются друг друга и боятся пропустить сильнее, чем хотят забить. Невысокий темп, много простых передач. Давление ошибки было настолько высоко, что, например, защитник камерунцев Толо на ровном месте подарил нигерийцам угловой – выбил мяч за линию, когда его никто не прессинговал. Нередко такие «привозы» завершаются голами, вот и сборная Нигерии забила. Голкипер Ондоа, которого опять поставили вместо Онана (вратарь «Манчестер Юнайтед» продолжает конфликтовать с тренерами и руководством федерации), не очень удачно сыграл на выходе, и в итоге защитник Аджайи протолкнул мяч в сетку. К счастью для «неукротимых львов», гол отменили из-за офсайда. Когда Аджайи принимал передачу, перед ним оставался в воротах только один игрок.

Толо из американского «Сиэтл Саундерс» продолжал нервничать. Однажды едва не организовал контратаку на свои ворота. Тренер сборной Камеруна, местная легенда Ригобер Сонг кричал с бровки с грозным видом: «Толо! Толо!» Тот услышал тренера, вроде бы собрался.

Зато за 10 минут до перерыва начудил другой защитник «неукротимых львов» – Гонсалес из аравийского «Аль-Раеда». Камерунцы выбрасывали аут, партнёр кинул мяч Гонсалесу, а тот крайне неудачно обработал. Форвард «Наполи» Осимхен коршуном набросился на соперника, отнял мяч и сделал голевую передачу на Лукмана.

Любопытно, что этот пас оказался единственным точным для Виктора за целый тайм. До того супербомбардир был малозаметен, а во время паузы на водопой он умолял крайнего защитника Занузи: подавай в штрафную при первой возможности! В эпизоде с голом нигерийцев голкипер Ондоа почти спас свою команду, отбив удар, но мяч всё-таки нырнул в сетку.

За 45 минут сборная Камеруна не нанесла ни одного удара в створ ворот «суперорлов». Скорости на флангах не хватало, игра между линий как таковая отсутствовала. При этом защитники камерунцев продолжали дарить нигерийцам мяч на ровном месте, попадая под минимальное давление. Следующим «привёз» атаку на свои ворота центрбек Ву. Чтобы сорвать выход один на один, он вынужден был фолить на жёлтую карточку. Команда португальского тренера Жозе Пезейру заработала опаснейший штрафной у полукруга, но Лукман исполнил его неудачно – загубил шанс оформить дубль.

Во втором тайме камерунцы раскрывались, у Осимхена появлялось свободное пространство, и он становился всё более заметен. «Неукротимые львы» сдерживали его, как могли. Однажды форварда грубовато встретил Нгамалё – судья пожалел динамовца, не показав ему карточку. Осимхен избежал повреждения, но за 20 минут до конца сборная Нигерии потеряла из-за травмы другого ценного игрока – «сломался» голкипер Нвабили из южноафриканского «Чиппа Юнайтед». Когда вратарь приземлялся с мячом в руках, в него влетел камерунец Н’Куду, который явно опаздывал к подаче и пошёл до конца. Сыграл как в своё время Веллитон против Акинфеева, хотя само столкновение получилось другим.

Нигерия Фото: CAF

Последней надеждой Камеруна был нападающий Абубакар, которого в зимнее окно связывали со «Спартаком». На этом турнире звезда атаки «неукротимых львов» не сыграл ни минуты из-за повреждения. Сонг бросил его в бой за четверть часа до конца основного времени матча. Но Абубакар не спас, а нигерийцы забили второй гол на 90-й минуте. Лукман всё же сделал дубль: «суперорлы» здорово разыграли штрафной, втроём запутали на фланге защитников, и одноклубник Алексея Миранчука решил эпизод в штрафной Ондоа. При этом вратарь опять едва не потащил мяч. Абсолютно заслуженная победа сборной Нигерии.