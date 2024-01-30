Узбекистан готовился вылететь с Кубка Азии! Но тут выстрелил Аббос Файзуллаев. Видео

Таиланд – единственная сборная на Кубке Азии, которая не пропустила ни одного гола. Японец Масатада Исии поставил в центр обороны двух огромных защитников, которые как могли отбивали атаки Кыргызстана, Омана и даже не особо мотивированной Саудовской Аравии. Главное – успешно. Таиланд в 1/8 финала – уже сенсация: с 1972 года они не забирались так высоко. Но с Узбекистаном, естественно, выглядели аутсайдерами – по составу, опыту и статусу.

Хотя нельзя сказать, что фавориты матча блестяще провели групповой этап. Только одна победа – над безнадёжной Индией. Плюс ничьи с Сирией и Австралией. Кто-то говорил – набирают. Кто-то – готовятся к провалу. Над вторыми чаще смеялись. Хотя в какой-то момент матча 1/8 финала показалось, что как раз они ближе к правде.

Ашурматов, Файзуллаев, Урунов – все они оказались в старте. Первые двое сейчас напрямую связаны с РПЛ – один выступает за «Рубин», второй за – ЦСКА. Остон – и вовсе несостоявшаяся легенда «Спартака». В какой-то момент считалось, что он совсем затух. Но нет – собрался и реанимировал карьеру в родной стране. Логично вернулся в сборную, хоть и первый тайм отыграл не без претензий.

Вообще, Узбекистан был хорош. И мог закрыть вопрос о победители уже в первом тайме. Начали бодро, без всякого волнения. Уже на четвёртой минуте Аббос едва не вылетел один на один с вратарём, но не попал под скорость мяча, запущенного партнёром. Контроль полностью был за узбекистанцами, Таиланд отвечал очень редкими выходами.

На 18-й минуте мог наступить момент славы Урунова: парень сместился с фланга в центр, разыграл стенку с Машариновым и очутился перед голкипером. Но вместо удара получился тычок мимо ворот. Неудачно обработал. Но гол всё равно уж очень напрашивался. Правда, его пришлось ждать до 37-й минуты. Когда Холматов увидел классное открывание Тургунбоева с фланга, тот хорошо обработал и переиграл вратаря.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ».

Через пару минут Холматов мог забить уже сам, но кручёный удар вышел чуть мимо ворот. Итог первого тайма 10-1 по ударам в пользу Узбекистана. И что могло помешать им выиграть?

Разве что потеря концентрации, волнение и ещё куча других факторов. Они накрыли потенциальных хозяев уже в начале первого тайма. Резвые атаки остались где-то в прошлом, уверенность пропала, ошибки – пришли. Инициатива отправилась к Таиланду, а те вовсю стали создавать моменты. Всё закончилось тем, что соперник всё-таки попал в створ. Первый же удар – и Юсупов доставал мяч из ворот.

Более того, дальше они продолжили атаковать. В какой-то момент показалось, что узбекистанцы просто готовятся проиграть. И вылететь. Но они всё же пришли в чувство. И включились – хотя отрезок с инициативой оказался уж слишком крошечным – около 10 минут. Но этого хватило самому дорогому игроку сборной Аббосу Файзуллаеву проявить своё индивидуальное мастерство. А именно получить мяч перед штрафной, развернуться и пульнуть в дальний угол. Идеально под штангу.

Права на видео принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ».

Конечно, игроки сборной Таиланда бросились отыгрываться. Но фавориты максимально сконцентрировали все силы на обороне. Да, заработали несколько жёлтых, допустили пару ударов, но в целом справились.

В 1/4 финала Узбекистан ждёт матч с Катаром. И там им точно будет сложнее – это будет не просто матч с действующим победителем Кубка Азии, но и с хозяевами турнира.