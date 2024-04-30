Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вильям Галлас назвал худших игроков в составе «Челси» в этом сезоне

Вильям Галлас назвал худших игроков в составе «Челси» в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Вильям Галлас ответил на вопрос о том, кого из игроков он считает худшими в составе лондонской команды в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Я думаю, что Рахим Стерлинг стал большим разочарованием. Когда я смотрю, как он играет, он не кажется тем, кто вернётся на тот уровень, на котором был, когда играл в «Ливерпуле» и «Манчестер Сити». Это его второй сезон в клубе, и он ничего не показал. Для парня, который так много выиграл за свою карьеру, он должен делать гораздо больше для «Челси». Но он так и не сделал ничего хорошего для команды.

А еще [разочаровывает] Мудрик. Но обстоятельства его плохих выступлений немного другие. Мы не знаем, что с ним происходит. Мне трудно ответить на вопрос, почему Мудрик выглядит так, будто у него нет уверенности или удовольствия от футбола», — приводит слова Галласа Metro Sport.

После 35 туров (33 сыгранных матча) «Челси» занимает девятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 48 набранными очками.

Материалы по теме
Тьяго Силва объявил об уходе из «Челси» по окончании сезона
Материалы по теме
«Челси» едва не победил после 0:2 с четвёртой командой АПЛ! Всё испортил судья
«Челси» едва не победил после 0:2 с четвёртой командой АПЛ! Всё испортил судья
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android