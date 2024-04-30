Вильям Галлас назвал худших игроков в составе «Челси» в этом сезоне

Бывший защитник «Челси» и сборной Франции Вильям Галлас ответил на вопрос о том, кого из игроков он считает худшими в составе лондонской команды в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Я думаю, что Рахим Стерлинг стал большим разочарованием. Когда я смотрю, как он играет, он не кажется тем, кто вернётся на тот уровень, на котором был, когда играл в «Ливерпуле» и «Манчестер Сити». Это его второй сезон в клубе, и он ничего не показал. Для парня, который так много выиграл за свою карьеру, он должен делать гораздо больше для «Челси». Но он так и не сделал ничего хорошего для команды.

А еще [разочаровывает] Мудрик. Но обстоятельства его плохих выступлений немного другие. Мы не знаем, что с ним происходит. Мне трудно ответить на вопрос, почему Мудрик выглядит так, будто у него нет уверенности или удовольствия от футбола», — приводит слова Галласа Metro Sport.

После 35 туров (33 сыгранных матча) «Челси» занимает девятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 48 набранными очками.