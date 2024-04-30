Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави объяснил своё решение остаться в «Барселоне»

Хави объяснил своё решение остаться в «Барселоне»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави ответил на вопрос о том, почему он решил остаться в стане сине-гранатовых после завершения текущего сезона.

«Моё решение остаться простое. Изначально я чувствовал ответственность и считал, что лучше уйти в сторону. Но прошли месяцы, и теперь я вижу уверенность во всём. Я чувствую поддержку со стороны клуба, президента, спортивного директора и игроков. Это было фундаментально», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Отметим, что в январе Хави сообщил, что покинет должность главного тренера «Барселоны». Однако в этом месяце руководство сине-гранатовых сумело переубедить испанского специалиста. На днях он заявил, что продолжит работу в каталонской команде. Действующее трудовое соглашение Хави с сине-гранатовыми рассчитано до июня 2025 года.

Напомним, Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года.

Материалы по теме
Решение Хави — счастье для «Барсы». Но он не станет большим тренером, пока психует
Решение Хави — счастье для «Барсы». Но он не станет большим тренером, пока психует
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android