Гладилин: «Спартак» и «Динамо» давно не брали трофеев — сейчас есть реальный шанс

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче красно-белых с московским «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится в среду, 1 мая, на домашнем стадионе «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

«Матч и для «Динамо», и для «Спартака» нужен и значим. Это реальный шанс пробиться дальше, дойти до финала и выиграть Кубок. Трофеев уже давно не брала ни одна, ни другая команда. У «Динамо» ещё есть возможность побороться за чемпионство. У «Спартака» таких шансов я уже не вижу. Этот матч будет очень интересным и принципиальным. Не исключено, что будет и дополнительное время, и пенальти.

Силы соперников равны. Обе команды выглядят на данном этапе довольно прилично — оптимальный состав и нет явных потерь, травмированных игроков. Фаворитов в таких матчах нет. Какая команда лучше будет обороняться и использует моменты у чужих ворот, та и победит», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.