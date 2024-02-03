«Нам просто могут не дать играть». Проблемы Узбекистана перед важнейшим матчем Кубка Азии

Сборная Узбекистана сегодня сыграет в четвертьфинале Кубка Азии с командой-хозяйкой турнира – Катаром. Узбекистан ещё ни разу не проигрывал: на групповом этапе набрал пять очков (две ничьих, одна победа) и пропустил всего один мяч, а в 1/8 обыграл Таиланд 2:1.

Шансы

«Для нас невыход в полуфинал – это провал, – говорит владелец Championat.Asia Гайрат Хасбиуллин. – Если для Таджикистана 1/4 финала – это какая-то сенсация, то для Узбекистана непопадание в четвёрку будет провалом, потому что, по сути, мы одна из топ-сборных Азии. Да, может, мы не попадали на чемпионаты мира, ничего не выигрывали, но никогда не были аутсайдерами. Всегда во всех соревнованиях мы боремся за чемпионство. Все четыре раза, что мы выступали на Кубке Азии, мы ехали побеждать. В этот раз у нас были бы хорошие шансы, если бы мы приехали в полном составе».

Сборная Узбекистана и правда многих потеряла: турнир пропускает одна из главных звёзд команды – Эльдор Шомуродов, он получил травму в «Кальяри» и не успел восстановиться. Перед самым стартом турнира выбыл один из основных центральных защитников Хусниддин Аликулов, а уже по ходу соревнований травму получили левый защитник Шерзод Насруллаев, правый защитник Хожиакбар Алижонов и нападающий Игорь Сергеев (он порвал «кресты» в матче с «Австралией»). Перед четвертьфиналом сборная Узбекистана потеряла ещё одного важного игрока – центрального защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова: он не сможет сыграть из-за перебора жёлтых карточек.

Абдукодир Хусанов Фото: championat.asia

«Мы не в оптимальном составе, поэтому пройти Катар для нас ещё важнее, – добавляет Хасбиуллин. – Если пройдём, то у нас есть все шансы выйти в финал. Но с хозяевами играть тяжело – стены помогают, это понятно. Плюс мы не в оптимальном составе, есть момент судейства. Нам просто могут не дать играть – будут свистеть при любом единоборстве. А если ещё и красную покажут, то всё».

Одил Ахмедов вице-президент UFA «Я думаю, что узбекистанцы живут Кубком Азии. Наша команда выиграла предыдущий матч и вышла на этот уровень. Я думаю, что мы войдём в историю, выйдем в финал и выиграем Кубок Азии».



Игра

Сейчас сборная Узбекистана играет без нападающих, и не только потому, что у основных форвардов травмы: главный тренер команды Сречко Катанец в принципе предпочитает оборонительный футбол. Но, учитывая травмы защитников, с этим тоже могут быть проблемы.

«Катанец делает ставку на Остона Урунова, но пока, как по мне, это вообще не оправдывается, – говорит Хасбиуллин. – Хотя перед стартом Кубка Азии он набрал достаточно хорошую форму и неплохо себя показывал».

Сречко Катанец тренирует сборную Узбекистана с 2021 года. До этого он работал со сборными Ирака (2018-2021), Словении (2013-2017, 1998-2002), ОАЭ (2009-2011), Македонии (2006-2009) и клубами «Олимпиакос» Пирей (2003) и «Горица» (1998).

Сречко Катанец Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Проблемы

«Узбекистан сейчас борется не с противниками, а с проблемами внутри команды, – объясняет Хасбиуллин. – Травмы, дисквалификации. У нас сейчас нет семи человек основного состава, поэтому с Катаром будем играть полурезервным составом. Это будет очень сложно, но надеемся, что сможем это сделать, хотя судьи очень симпатизируют хозяевам – это было заметно ещё на групповом этапе. Если сборная Узбекистана выйдет в полуфинал – будет успех. Если проиграем – это будет провал. Может, в России плохо знают расположение сил в Азии, но мы считаемся здесь топовой сборной».

Сборная Узбекистана по футболу Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Фарт или закономерность

Сборная Узбекистана ни разу не отбиралась на чемпионат мира, но зато участвовала в семи Кубках Азии – нынешний в Катаре для команды стал уже восьмым турниром. Лучший результат – полуфинал в 2011 году (кстати, турнир тоже проходил в Катаре), худший – четвёртое место в группе на первых двух Кубках в 1996-м и 2000-м. Один раз команда останавливалась на этапе 1/8 финала (2015 год), все остальные разы – на 1/4 финала.

«Так что это не фарт, – говорит Хасбиуллин. – Повезло Таджикистану – они прошли на удаче с жеребьёвкой и желании. Нынешний результат для них реально чудо».

Развитие

«Часто читаю: почему, раз сборная Узбекистана такая сильная, никто не едет в чемпионат России, – продолжает Хасбиуллин. – А я вам так скажу – никто и не стремится ехать в РПЛ. Только Герман Ткаченко тащит туда своих игроков. Направление для молодых сейчас – Европа. Раньше были арабские страны, потому что там больше платили, да и футболистам было комфортно. При выборе поехать в Саудовскую Аравию/Катар или в Россию узбекистанцы выберут первый вариант. Сейчас же и вовсе будут смотреть в сторону Европы. На нас постоянно выходят из России, но то условия неинтересные, то команды. Да сейчас ехать в РПЛ нет смысла».