«Интер» во всём переиграл «Юве» в главном матче Италии. Счёт должен был быть разгромным!

Отрыв команды Индзаги от второго места теперь четыре очка. И это ещё при матче в запасе!

Дерби Италии и матч лидеров Серии А завершился победой «Интера» над «Ювентусом». «Нерадзурри» отрываются от конкурента на четыре очка при игре в запасе.

В этом матче коса нашла на камень: 3-5-2 «Интера» против 3-5-2 «Ювентуса». Но с первых минут стало понятно, что белыми будут играть чёрно-синие. «Интер» забрал мяч (преимущество по владению доходило до 75% на 25%) и имел территориальное преимущество. Хозяева делали ставку на вскрытие обороны команды Массимилиано Аллегри через фланги и полуфланги: стягивали большую группу игроков то налево (чаще), то направо и там быстро комбинировали. «Ювентус» поставил если не «автобус» у собственной штрафной, то хороший «джип», как будто рекламируя своей игрой то, что написано на футболках.

Сначала «нерадзурри» заработали серию угловых, Мхитарян нанёс первый удар. Однако первого по-настоящему голевого момента потребовалось ждать почти полтайма. А когда Димарко доставили мяч к линии вратарской, левый латераль поспешил и не смог толком попасть по нему. Потом абсолютно гениальную передачу через полполя вырезал Чалханоглу на того же Димарко, однако в штрафной туринцев мяч с ноги Тюрама снял подкатом Бремер. Запахло голом. Тем более у «Ювентуса» не получалась контригра. Правда, на исходе получаса матча Маккенни сделал всё для того, чтобы заведённый, фоливший на соперниках и споривший с судьёй Влахович открыл счёт. Но серб всё испортил ужасным первым касанием в штрафной – отпустил мяч, заработал лишь угловой.

«Интер» всё же добился своего перед перерывом. В голевом эпизоде команда Симоне Индзаги отыскала пространство справа: Барелла сделал пас в штрафную, Павар не попал по мячу, пытаясь пробить с лёта, а защитник «Ювентуса» Гатти в борьбе с Тюрамом грудью переправил мяч в свои ворота. Курьёзный автогол. Впрочем, если много сидишь у своей штрафной, вероятность таких моментов возрастает. После 45 минут игры счёт по ударам был 9:2 (из штрафной – 7:2), но в створ – только 1:0.

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После перерыва стало больше позиционной игры, команды Индзаги и Аллегри ждали ошибок друг друга. Но у «Интера» опять же это получалось лучше. Едва ли не каждая быстрая ответная атака «нерадзурри» таила в себе опасность, тогда как у «Ювентуса» контрвыпады не очень получались, поскольку хозяева здорово отрабатывали после потери мяча и возвращались на свои позиции. Лидер чемпионата был близок ко второму голу, когда Чалханоглу зарядил с подбора – попал в штангу. Вообще, турецкий центрхав выдавал очень сильный матч.

«Ювентус» с каждой минутой всё больше раскрывался, поднимал линии, и у ворот «Интера» всё-таки стало горячо. Были подходы – не было ударов в створ. Да и у «нерадзурри», как ни странно, тоже. Первое попадание в створ случилось в середине тайма, когда команде Индзаги удалась шикарная контратака четыре в четыре, а Димарко вырезал передачу на Бареллу. Хавбек свободно бил с лёта с линии вратарской, и туринцев спасло от пропущенного гола чудо. Это чудо находилось в ногах голкипера Щенсного. Потрясающий сейв поляка оставил «Ювентус» в деле.

У матча топов Серии А не было какой-то особой красоты, но была своя энергетика, свойственная большим матчам. «Интер» в целом играл сильнее, и скорее команда Индзаги сделала бы счёт 2:0 или 3:0, нежели «Ювентус» – 1:1. Например, на 87-й минуте Арнаутович не забил фактически ударом в упор – Щенсны ещё раз вытащил «невытаскиваемый» мяч. С другой стороны, не удивил бы и гол туринцев. Любой эпизод мог сложиться как угодно – достаточно было одного. По ударам в эти 45+ минут «Интер» уступил 6:11, но из штрафной – лишь 4:5, а по попаданиям в створ снова выиграл (2:1). И заслуженно победил.