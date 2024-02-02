Суперфутбольные выходные! Головин против Кузяева, дерби Мадрида и ещё 8 матчей 3-4 февраля

«Чемпионат» по традиции отобрал лучшие матчи предстоящего уикенда. Предлагаем вам сформировать рейтинг: выбирайте, какие встречи вы очень ждёте, а какие вам менее интересны. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
«Арсенал» — «Ливерпуль»: воскресенье, 4 февраля, 19:30
Интрига: отомстит ли «Арсенал» за вылет из Кубка?
За полтора месяца соперники встречались дважды. Первый — когда «Арсенал» ещё возглавлял таблицу. «Ливерпуль» на домашней арене не смог победить, встреча закончилась вничью. Вскоре команды сыграли в Кубке Англии — здесь уже команда Клоппа была на высоте. За полтора месяца «Арсенал» спустился с первой строчки на третью и наверняка хочет поквитаться с теми, кто создал им столько неудобств. В этот раз игра пройдёт в Лондоне — там точно будет жарко.
«Реал» — «Атлетико»: воскресенье, 4 февраля, 23:00
Интрига: уйдёт ли «Реал» в отрыв?
Мадридцы за последние недели сделали главное — вышли на единоличное первое место в Ла Лиге. Команда в отличной форме, поэтому даже матч с «Атлетико» не кажется чем-то страшным. За последний месяц соперники встречались дважды: сначала победил «Реал» — в Суперкубке Испании, потом уже «Атлетико» — в Кубке. Конечно, в случае поражения команда Диего Симеоне, вероятно, закончит борьбу за золото, поэтому она точно не сдастся раньше времени. Ведь параллельно идёт соперничество с «Барсой» за третье место, так что очки очень нужны.
«Монако» — «Гавр»: воскресенье, 4 февраля, 15:00
Интрига: навяжет ли «Гавр» борьбу «Монако»?
«Монако» сник после яркого старта, когда ему прогнозировали чуть ли не борьбу с «ПСЖ». У команды только одна победа в четырёх матчах и большие сложности с обороной. Уже семь встреч они не могут сыграть «на ноль». «Гавр» не эталон с точки зрения реализации моментов, но, учитывая хорошую оборону, он точно не выглядит аутсайдером. А главное — это противостояние Кузяева и Головина. Парни наверняка выйдут в основных составах. В первом круге игра вышла откровенно скучной. Возможно, в этот раз соперники нас удивят?
«Аталанта» — «Лацио»: воскресенье, 4 февраля, 20:00
Интрига: продолжит ли Миранчук делать результат?
«Аталанта» после спада в предыдущие месяцы приходит в себя. И в этом большая заслуга Алексея Миранчука, который стал получать больше игрового времени. Сейчас у него 3+5 в 18 матчах. И значительная часть результативных действий пришлась на последние полтора месяца. «Аталанта» пытается закрепиться в еврокубковой зоне, но такие же задачи и у «Лацио». Римляне сейчас на седьмой строчке, а это их точно не устраивает. Поэтому в Бергамо будет очень напряжённая игра.
Катар — Узбекистан: суббота, 3 февраля, 18:30
Интрига: продолжит ли Узбекистан удивлять?
Сборную Узбекистана ждёт самый трудный матч на турнире. Хотя бы потому, что Катар — действующий обладатель Кубка Азии. Но у Убекистана точно есть шансы пробиться в полуфинал: они уверенно проскочили групповой этап, а в 1/8 финала победили крепкий Таиланд. Главная звезда — полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев. У него уже два гола и одновременно нити атакующей игры. Понятно, что крепкий Катар не позволит создать много шансов у ворот, но возможности забить наверняка будут.
Мали — Кот д'Ивуар: суббота, 3 февраля, 19:30
Интрига: продолжится ли чудо Мали?
Сборная Мали стала одним из сюрпризов Кубка Африки. Хотя бы потому, что в последний раз они забирались в четвертьфинал больше 10 лет назад. А теперь первое место в группе с ЮАР, Тунисом и Намибией и победа над Буркина-Фасо в первом раунде плей-офф. Кот-д’Ивуар с большим скрипом идёт по турниру. Сначала еле забрались в плей-офф с третьего места, поменяли тренера и по пенальти проскочили Сенегал. И с Мали вряд ли будет легче.
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: суббота, 3 февраля, 23:00
Интрига: ждёт ли «Жирону» спад?
«Жирона» выиграла 9 из 11 матчей на своём поле в чемпионате. Команда продолжает биться за лидерство в Испании, поэтому перед матчем с участником Лиги чемпионов считается фаворитом. У «Реала Сосьедад» в последнее время действительно проблемы — не хватает Кубо и Барренечеа, а россиянин Арсен Захарян получил травму. Вероятно, он даже не попадёт в заявку. Однако многие ожидают, что «Жирону» рано или поздно начнёт штормить. Может, это начнётся как раз в субботу?
«Алавес» — «Барселона»: суббота, 3 февраля, 20:30
Интрига: потеряет ли «Барса» очки?
У «Алавеса» три победы подряд. Понятно, что продлить эту серию с «Барсой» будет тяжело, но, с другой стороны, команда Хави совсем не впечатляет. Казалось, после заявления главного тренера каталонцев об уходе напряжение спадёт. Но в игре с «Осасуной» мы увидели очень зажатую и безыдейную «Барселону». Вряд ли с «Алавесом» им будет проще — так что надежда только на то, что Хави что-придумает и перезагрузит свою команду.
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: воскресенье, 4 февраля, 17:00
Интрига: сколько «Манчестер» пропустит в этот раз?
«МЮ» в нереальном матче переиграл «Вулверхэмптон». Победный гол команда забила на седьмой добавленной минуте. С точки зрения шоу — это было круто. Но проблемы в обороне никуда не делись. «Манчестер» будто не умеет играть «на ноль». «Вест Хэм» сейчас выше в таблице, не проигрывает шесть матчей, а не так давно уже побеждал «МЮ» и «Арсенал». Так что в этом матче лондонцы точно не считаются аутсайдерами. А учитывая все проблемы соперника, «Вест Хэм» скорее даже фаворит.
«Интер» — «Ювентус»: воскресенье, 4 февраля, 22:45
Интрига: матч предопределит судьбу чемпионства?
В Италии в этом году зубодробительная гонка за золотом. И если «Интер» в последние годы и так был плюс-минус в порядке, то «Ювентус» внезапно ожил и делает всё, чтобы взять первое чемпионство с 2020-го. Команды в таблице разделяет всего одно очко, но есть нюанс: «Интер» не только выше, но и имеет матч в запасе. Тем не менее предстоящая игра может во многом предопределить расклад в гонке. Если команда Индзаги возьмёт дома три очка, то укрепит преимущество и ударит по конкуренту психологически. Совсем другая история — потенциальная победа «Юве». После такого можно устроиться на длительную выигрышную серию и надломить соперника. Так или иначе на данный момент можно смело говорить, что нас ждёт матч сезона в Италии.