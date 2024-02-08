«Это неуважение». Испанский тренер ответил на обвинения экс-президента «Торпедо»

Испанец Жозеп (Пеп) Клотет — тот самый, который раскрыл Беллингема — ещё в начале октября 2023-го покинул Россию. С тех пор в «Торпедо» успели ещё раз поменять главного тренера, а заодно и топ-менеджмент. Но эхо осенней истории доносится до нас до сих пор.

На днях своё мнение о неудаче Пепа в РПЛ, а затем и в Первой лиге в интервью «Матч ТВ» высказал бывший же босс столичного клуба.

Ярослав Савин экс-президент «Торпедо» «На мой взгляд, главной ошибкой с моей стороны было то, что я не настоял на смене его помощников. Мы хотели привести ему сильных европейских специалистов, с которыми он смог бы находить контакт. Потому что Клотет очень вдумчивый, понимает футбол, тренировочный процесс, он понимает, как подвести команду к своему пику. Но ввиду эмоциональности ему нужен был рядом человек, который бы его балансировал. К сожалению, те специалисты, которых он хотел и мы были готовы привести, отказались ввиду специфики нашей страны. Российских специалистов мы тоже не нашли. Это моя ошибка, что я не настоял на смене его помощников, доверился ему. В итоге, на мой взгляд, в первую очередь помощники его и подвели».

Конкретных фамилий в цитате Савина не прозвучало, но ассистент Клотета Берто Льядо Ферреро принял его слова на свой счёт. И предложил «Чемпионату» изложить свою версию событий. Вот она:

— Я полагаю, что он имеет в виду меня или Дениса (Франческутти. — Прим. «Чемпионата»), — говорит Берто. — Мне кажется, что мы изо дня в день демонстрировали, что достойны своей должности и тех задач, которые были перед нами поставлены. Я всегда предпочитаю быть самокритичным и держать всё при себе. Считаю, что сейчас не время обвинять друг друга.

— У вас был конфликт с Савиным?

— Нет. Мы давно сотрудничаем с Tecnifutbol и Sport Univer (образовательные структуры для тренеров в Испании и России. — Прим. «Чемпионата»). Я не понимаю, зачем ему было обвинять членов штаба.

— Отсутствие опыта работы во взрослых профессиональных клубах не считаете проблемой?

— Я 30 лет жизни посвятил футболу как игрок и тренер. Воспитывался в структурах таких известных клубов, как «Жирона», «Барселона», «Атлетико» Мадрид. За 17 лет в тренерской практике прошёл путь от маленьких детей до четвёртого дивизиона Испании. Работал в клубе «Льягостера», был ассистентом главного в «Жироне-Б».На протяжении четырёх лет я был координатором футбольной базы «Жироны» и директором академии Ла Лиги в России. У меня есть лицензия УЕФА PRO. Полагаю, такого резюме более чем достаточно, чтобы работать помощником тренера в России. Если бы это было не так, Пеп просто отказался бы от моих услуг в июне, после завершения моего первого трёхмесячного контракта, как делал это с другими людьми из штаба. Мне как игроку и тренеру посчастливилось встретить в жизни много замечательных профессионалов с большим опытом, от которых я получил массу знаний о футболе и жизни.

Жозеп Клотет и Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— А Ярослав Савин, по-вашему, разбирается в футболе?

— Он профессионал своего дела и, уверен, сделал всё, что мог, как и все остальные. Допускаю, что с приобретёнными за 10 месяцев футбольными знаниями он ещё может быть востребован большими клубами в России или даже за границей. Время приведёт каждого из нас туда, куда мы заслуживаем. И меня тоже. Я желаю Ярославу всего наилучшего и считаю его другом, хотя его слова в данном случае были неправильными. Это неуважение ко всем сотрудникам штаба, от менеджеров по снабжению до врачей и всех нас, ассистентов Пепа. Мы все работали на него, не только я.

— Так почему же у Клотета не получилось в России?

— Мы трудились изо дня в день и видели, что команда растёт и работает хорошо. Но в конце концов в футболе рулят результаты, и клуб решил изменить ситуацию. Это не вопрос поиска оправданий. Так или иначе, за сезон в РПЛ «Торпедо» одержало всего две победы (не считая технической над «Пари НН». — Прим. «Чемпионата»). Одну из них — с Пепом на скамейке запасных. А в этом сезоне Клотет набирал в среднем по 1,42 очка за матч, тогда как Артём Горлов — 1,25. Посмотрим, удастся ли Олегу Кононову улучшить результаты.

— Вам совсем не в чем себя упрекнуть себя?

— Нет, мы сделали всё, что было в наших силах. Моя совесть чиста: мы всегда были профессионалами и старались помочь клубу и игрокам во всём, что им было нужно.

— Но какие-то ошибки ведь были допущены, раз команда находится там, где находится?

— Как я уже сказал, сейчас не время искать виноватых. Я не знаю, было ли дело в формировании состава или в дисциплине, которую пытались внедрить, исходя из своего понимания профессионального футбола. Возможно, сыграли свою роль и сборы в отелях. А может, нам просто не повезло. В конце концов, есть вещи, которые мы были не в силах контролировать, и мы все извлечём уроки из этой ситуации — кто-то больше, кто-то меньше.

— Состав команды соответствует заявленным целям?

— Мы работали с теми, кого клуб взял. В нашем списке на усиление значились Гиоргобиани, Кабутов, Ланин, Пряхин, Мамин, Малькевич, Гордюшенко, Грицаенко, Бородин, Калугин, Манелов и Громыко. Из них подписали только четверых — Калугина, Манелова, Бородина и Громыко, при этом последний прибыл с опозданием. Почему так произошло, нужно спросить у тех людей, кто подписывал футболистов.

Жозеп Клотет (сверху) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Кто отвечал за комплектацию?

— Я не знаю! В клубе не было спортивного директора. Мы анализировали все варианты более двух месяцев, и клуб пообещал нам, что приведёт всех игроков, которых я упомянул выше. Клуб взял на себя ответственность за эти приобретения, и мы тренировали тех, кого нам дали. Без спортивного директора вернуться в РПЛ очень сложно.

— Савин аргументировал увольнение Клотета тремя поражениями подряд. Тут есть что возразить?

— Я полагаю, вылет из Кубка сыграл свою роль (проигрыш по пенальти «Уфе». — Прим. «Чемпионата»). В конце концов, это его решение, самое распространённое в мире футбола. Если вы спросите меня, разделяю ли я его, отвечу: нет. Проектам нужно время для реализации.

Яркий пример – мой родной город. «Жирона» Мичела три года назад проиграла первые шесть матчей, а сегодня находится на втором месте, сражаясь в Ла Лиге с мадридским «Реалом».

— Что думаете об очередных изменениях в «Торпедо»?

— Это клуб, который до сих пор живёт историей, но пока дела у него идут не совсем гладко. Я от всего сердца желаю болельщикам и людям, которые там работают, обрести ту стабильность, которая нужна клубу. Если новые люди добьются этого, я буду рад.

Жозеп Клотет Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Какие впечатления остались у Пепа от России?

— Ему было очень комфортно в клубе и в городе. Он быстро интегрировался и адаптировался к жизни здесь. В команде он казался очень спокойным и счастливым и, несмотря на все трудности, всегда был позитивным и очень трудолюбивым. Пеп всегда думал, что трудности возникают из-за отсутствия опыта в футболе у ​​руководства клуба.

— Что его удивило здесь?

— Фанаты «Торпедо» и их желание сохранить историю клуба прекрасны. Из минусов – множество невыполненных обещаний и несерьёзность ответственных лиц.

— Где он теперь, когда вернётся к работе?

— У него были контакты с разными клубами, и не только в Европе, но никаких решений он пока не принимал.