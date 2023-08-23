Беллингем разрывает Ла Лигу. Сейчас у него голов больше, чем у «Барсы»

Принято считать, что итальянские клубы в финансовом кризисе. Это так, но на самом деле в чемпионате Испании этим летом дела не сильно лучше, а в чём-то даже хуже. Если суммировать все потраченные клубами Ла Лиги деньги на новичков с лета 2022-го, то выйдет меньше, чем у одного «Челси».

Хотя если даже отбросить этот $ 1 млрд. лондонцев за 14 месяцев и взглянуть только на летнее трансферное окно, то ситуация выглядит удивительной. Есть трансфер Джуда Беллингема, а за ним – пустота. В том плане, что переход хавбека обошёлся в € 103 млн, а больше нет ни одной сделки дороже € 20 млн. Поэтому неудивительно, что в Испании сейчас говорят именно про Беллингема.

Тем более начал англичанин классно. За два тура у него голов больше, чем у «Барселоны». Беллингем трижды забил и отдал одну голевую передачу — на Винисиуса. В плане личной статистики особенно удачным получился последний матч – в гостях у «Альмерии».

«Реал» одержал волевую победу благодаря Беллингему, который снова вышел в центре поля на острие ромба. При этом действовал по всему полю: связывал команду не только вертикально (оборону и атаку), но и горизонтально (переводы мяча с фланга на фланг), что хорошо видно на карте касаний. Кстати, как раз касаний он сделал не так много. Меньше, чем другие полузащитники «Реала»: у Беллингема – 59, а у Тчуамени, Крооса и Вальверде – по 77+.

Карта касаний Джуда Беллингема

При этом за Беллингемом оставались как раз ключевые действия в атаке. Он снабжал мячом двух бразильцев – Винисиуса и Родриго, которые стали нападающими после уходом Бензема. Плюс новичок «Реала» больше всех бил по воротам – шесть раз. Удары конвертировались в том числе вот в эти два гола.

Просто факт: в прошлом сезоне Джуда признали лучшим игроком чемпионата Германии – и по версии WhoScored, и по версии Бундеслиги. После двух матчей в Ла Лиге футболист заявил, что стал играть в 10 раз лучше, чем в прошлом сезоне.

Безусловно, полузащитник преувеличивает, но в «Реале» он действительно стал раскованнее в созидании. Это подразумевает и его позиция на поле, и вообще футбол команды при Карло Анчелотти. Итальянец не нагружает игроков тактическими заданиями, предоставляя им свободу на чужой половине. Такой подход позволил Беллингему прибавить ещё. Хотя мы, конечно, помним, кто на самом деле раскрыл этого футболиста. Действующий тренер «Торпедо» Жозеп Клотет на днях рассказывал, как в «Бирмингеме» он подобрал схему, благодаря которой хавбек вышел на высочайший уровень. По крайней мере, по версии Клотета.

Полицейский в Альмерии фотографируется с Беллингемом Фото: Скрин из видео

Беллингему этим летом исполнилось лишь 20 лет, но он уже стал практически главной звездой Ла Лиги. Конкретно в эту минуту таковой он точно является. В Альмерии даже полицейские ждали полузащитника на выходе у стадиона, чтобы сделать совместное фото.

Испанское издание Defensa Central уже без ума от Беллингема и сообщает: «Все товарищи по команде удивлены его уровнем и быстрой адаптацией, и то же самое происходит на всех уровнях клуба. Подписание Джуда Беллингема стало абсолютным успехом, и ему суждено возглавить полузащиту лучшего клуба мира в течение следующего десятилетия. Кроме того, он всегда показывает себя скромным и пытается научиться большему у Крооса и Модрича – двух легенд, которыми он восхищается.

Джуд Беллингем празднует гол с партнёрами по «Реалу» Фото: Mateo Villalba/Getty Images

Впереди у «Реала» матчи с «Сельтой» и «Хетафе», которые ещё не побеждали в этом сезоне. А значит, у Беллингема отличные шансы продолжить улучшение статистики в темпе, превосходящем даже прошлогоднего Холанда.