Простите, а вы правда верите в интригу в топ-лигах?

Когда журналисты пишут о футболе, то стараются найти что-то уникальное или хотя бы нестандартное. Иногда нам свойственно видеть интригу там, где её не так много. Нам, как и многим из вас, надоели чемпионства «Баварии», «Сити» и «ПСЖ». Хочется новых героев и борьбы до последнего тура.

Если брать сугубо очки, то сейчас интрига сохраняется во всех топ-лигах, кроме, пожалуй, Франции. Там «ПСЖ» уже устроился на «+8». Мало сомнений, кто заберёт очередное чемпионство. А вот по другим лигам сохраняется иллюзия: у лидера максимум четыре очка отрыва. Вроде преимущество не такое большое, и везде играть ещё 14 или 15 туров. Только вот не хочется давать ложную надежду. Похоже, что мы уже в феврале плюс-минус понимаем, чем всё закончится.

АПЛ: у «Сити» вернулись в состав вообще все

Команда Гвардиолы (и Гвардиола) сейчас отстаёт от «Ливерпуля» на два очка по набранным. Только у «Сити» при этом домашний матч с «Брентфордом» в запасе. Эту игру перенесли на 20 февраля, потому что победителю ЛЧ нужно было в декабре съездить на клубный чемпионат мира. Ну и выиграть его, само собой.

В прошедшие выходные главный конкурент «Сити» (речь про «Ливерпуль») провёл невнятный матч. «Арсенал» настолько уверенно переиграл команду Клоппа, что уже есть сомнения в том, кто является главным преследователем «Сити». По ощущениям, действующие чемпионы могут проиграть разве что сами себе. И пускай нам ещё предстоит увидеть матч «Ливерпуль» – «Сити» на «Энфилде» (там всё может сложиться как угодно), но «горожане» каждый год неудержимы именно во второй части сезона. Это стало своего рода фишкой Гвардиолы. А тут ещё и восстановились футболисты – и Холанд, и Де Брёйне, и Доку. Нет вообще ни одного травмированного или дисквалифицированного.

Кевин Де Брёйне и Эрлинг Холанд Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Серия А: статистика «Интера» впечатляет

В прошедшем туре «Интер» на своём поле победил «Ювентус». Помимо того, что отрыв увеличился до четырёх очков, у миланцев ещё игра в запасе. 28 февраля команда Индзаги примет «Аталанту», которая тоже набрала ход (и Миранчук наконец показывает классный футбол).

Если взглянуть на статистику, то непонятно, какие вообще могут быть варианты. «Интер» – лучшая команда сезона примерно по всем ключевым показателям:

разница мячей: +41 (на втором месте «Ювентус» с +22);

разница созданных/допущенных моментов: +28,2 (на втором месте по xGD «Ювентус» с +17,8);

касания в чужой штрафной: 619 (на втором месте «Наполи» с 597);

«сухие» матчи: 14 (на втором месте «Ювентус» – 12);

карточки: 31 жёлтая и 0 красных (на втором месте «Аталанта» с 44 жёлтыми и 1 красной).

Есть и ещё один показатель. Средний возраст команды (учитывая именно тех, кто выходил на поле, и пропорционально сыгранным минутам). Так вот у «Интера» самый «старый» состав – 29,9 года в среднем. Это далеко не позитивный нюанс в плане перспективы, но конкретно в ближайшие месяцы – это как раз плюс для команды. В «Интере» собраны опытные игроки – маловероятно, что они посыплются психологически.

Лаутаро Мартинес Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Ла Лига: «Жирона» – классная, но всё равно без шансов

«Реал» опережает «Жирону» на два очка. В субботу мадридцы примут на своём поле как раз команду Мичела. Если «Жирона» победит в этом матче, то выйдет на чистое первое место. Только вот шансов на это не так много. Понятно, кто является фаворитом у букмекеров (да и у кого угодно). Особенно если держать в голове очный матч этих команд на поле «Жироны». Тогда «Реал» победил со счётом 3:0. Да и вообще достаточно взглянуть на ожидаемые очки, чтобы понять, насколько «Жирона» перебирает. По данным UnderStat у команды должно быть не 56, а 38,17 очкоа (оверперформанс – +17,83). В таблице ожидаемых очков команда Мичела вообще идёт на пятом месте.

И пускай не смущает тот факт, что команда Анчелотти потеряла очки в последнем туре. В мадридском дерби «Реал» был крайне хорош по игре – это чудо, что «Атлетико» вытащил ничью. Мало сомнений, что «Жирона» потеряет больше очков в оставшихся турах, чем «Реал». Тут, конечно, могла бы ворваться «Барселона», но действующий чемпион сейчас находится в кризисе из-за травм. У «Реала» тоже многие выбыли, однако запасные играют словно лидеры команды (отдельный привет Браиму Диасу). Вот и получается, что у «Реала» звёзды мирового уровня, под которыми сидят сильные и мотивированные футболисты, а «Жирона» – это просто красивый проект, который уже прыгнул выше головы.

Джуд Беллингем Фото: Alex Caparros/Getty Images

Бундеслига: разве что тут может быть интрига, да и то…

Если где-то и есть настоящая борьба за чемпионство, то в Бундеслиге. Тут, как и в Ла Лиге, в выходные состоится главный матч тура (кстати, весьма подло, что встречи «Реал» – «Жирона» и «Байер» – «Бавария» поставили на одно время). Разница в том, что в Испании фаворит уже на первом месте, а в Германии как раз выскочка может оторваться на пять очков.

Тут во многом ситуация, как с «Интером», если взглянуть на статистику ожидаемых голов. «Бавария» – лучшая с отрывом! Ну и есть просто фактор Бундеслиги. Там будто в регламенте прописано, что мюнхенцы могут проводить сезон как угодно – соперники сами всё отдадут. Тем более что в этом сезоне «Бавария» смотрится убедительнее, чем в предыдущем. В свою очередь, «Байер» теряет игроков едва ли не быстрее, чем они восстанавливаются (или возвращаются с Кубка Африки). Одна из самых обидных потерь – Паласиос, один из ключевых футболистов «Байера». И при нехватке футболистов на один турнир больше как раз у команды Алонсо, которая продолжает играть в Кубке Германии. Ну и сама фигура испанца заслуживает миллиарда комплиментов, однако в плане чемпионского опыта ему ещё далеко до Тухеля.

Йозуа Киммих и Гранит Джака Фото: Lars Baron/Getty Images

В этот текст отлично ложится и чемпионат России. РПЛ сейчас не отнесёшь к топ-лигам, но в плане борьбы за титул ситуация похожая. «Краснодар» навязал конкуренцию и даже ушёл на зимний перерыв лидером (отрыв – два очка). Только вот «Зенит», скорее всего, заберёт титул. Мы это проходили уже много раз. Раньше уже могло казаться, что без Дзюбы/Азмуна станет хуже, но не стало – Питер брал титул за титулом. Тем более что опасения по поводу отъезда Вендела и Клаудиньо не оправдались (по крайней мере, пока).