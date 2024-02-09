«Высказал Денисову всё, и жизнь перед глазами пролетела». Приключения таланта из «Динамо»

Павел Соломатин воспитывался в «Спартаке», выходил на одно поле со звёздами «Динамо» и застал остатки былой роскоши в «Анжи». А 30-летний юбилей встретил в подземелье российского футбола. Молодым игрокам будет особенно полезно узнать его историю.

«Деньги Басты — что он хочет, то и делает»

— Как вы попали в казанский «Сокол»?

— Позвонил агент и предложил такой вариант. Потом я переговорил со спортивным директором клуба, и мы друг друга поняли, к чему хотим прийти. Клуб здесь очень амбициозный, с большими задачами. Хочу хочу помочь их решить и, конечно, помочь себе — вернуться на другой уровень.

— И какие же это задачи?

— Наш главный тренер Евгений Варламов сформулировал их чётко: побеждать в каждом матче.

— Два профессиональных клуба для Казани — плюс?

— Я впервые так долго в Казани. Приезжал сюда в основном на игры, на день или два максимум. А теперь я живу здесь почти три недели. Огромный город, красивый. Думаю, здесь можно и третью команду сделать.

— Ваш уход из «СКА-Ростов» связан с переводом команды в Медиалигу?

— Без комментариев.

— А как относитесь к решению Басты?

— Баста — президент клуба. Это его деньги — что он хочет, то и делает. Больше ничего сказать не могу.

— Какой сейчас уровень Второй лиги?

— Уровень снизился. Когда ввели разделение на «серебро» и «золото», все команды стали примерно одинаковыми. Нет прямо явных фаворитов. Все могут перед сезоном ставить задачу выйти в Первую лигу. Взять ту же «Ялту»: в зоне «Юг» вошла в тройку, ничем особенным не выделяясь. Просто ребята сплотились — молодцы.

— Но конкуренция и непредсказуемость — это же здорово.

— С этим тоже соглашусь. Стало интереснее, но нет такого «вау», как лет 10 назад.

— Насколько комфортные условия созданы для футболистов?

— Смотря какой клуб. Везде по-разному. Где я играл — всё было неплохо. Но всегда хотелось бы большего.

— Если сравнивать с РПЛ, то получится пропасть?

— Пропасть в деньгах.

— Реально молодому выбиться наверх из Второй лиги?

— Конечно. Если забьёт много голов, будет как-то выделяться и с ним рядом будут правильные люди, то почему нет? Люди могут продвинуть дальше — и всё будет хорошо.

— Встречали парней, которых и во Второй лиге всё устраивало?

— Встречал и тех, у кого были амбиции, и тех, кому Второй лиги с головой хватало. Ребята пришли, потренировались, поиграли в удовольствие — и разъехались по домам. Не буду называть фамилии, но с такими сталкивался.

Павел Соломатин Фото: vk.com/fcsokol_kazan

«В интернате «Спартака» жили по 11 человек в одной комнате»

— А вы в своё время почему не закрепились в академии «Спартака»?

— Может, не сошлись с тренером. Или я не понравился ему. Но потом я попал во Вторую лигу и, как видите, вернулся обратно в дубль. Только теперь в «Динамо».

— Что запомнилось в «Спартаке»?

— Как мы, 11 человек, жили в одной комнате в интернате. Вот это я запомнил очень хорошо (смеётся).

— А сколько было спальных мест?

— 12.

— Теснились?

— Да. У нас был региональный «Спартак» — в том плане, что все ребята приезжие. В клубе затеяли такой эксперимент, и мы где-то год так жили. Потом нас с местным «Спартаком» объединили.

— Кто из той команды пробился в большой футбол?

— С 1993 года рождения из «Спартака» не пробился никто. Кто-то уехал в низшие лиги, а кто-то просто закончил.

— Сами-то мечтали связать жизнь с красно-белым ромбиком?

— Конечно. У каждого мальчишки, надевающего футболку «Спартака», есть мечта попасть в основную команду.

— Сильно расстроились, когда не удалось это сделать?

— Когда у человека что-то не получается, конечно, есть разочарование и какие-то обиды. Но с опытом начинаешь всё воспринимать по-другому. Значит, так надо было.

«Самба — самый крутой. Очень техничный защитник!»

— Что в вас увидели в «Динамо», чего не рассмотрели в «Спартаке»?

— Не могу сказать. С переходом в «Динамо» мне помогли люди. Хохлов взял меня в дубль, и мы начали работать. Мы с Дмитрием Валерьевичем отлично поняли друг друга, к чему надо стремиться. Он мне всё рассказывал, подсказывал.

— Хохлов — ваш футбольный отец?

— Да, это правда.

— Какой он в работе?

— Как тренер и человек для меня идеальный. Кто играет, для тех тренер всегда хороший. Но даже когда я пропускал матчи или выходил на замену, Дмитрий Валерьевич всё равно оставался для меня идеальным. Он всегда подсказывал, как надо работать, чтобы вернуться в состав. Эту работу мы потом продолжили в главной команде. Вроде бы немного получилось.

— Как игралось со звёздами вроде Вальбуэна, Джуджака, Бюттнера?

— Вернувшись из аренды в «Амкаре», я немного потренировался с Вальбуэна. Очень классный футболист! Бюттнер — тоже. Сразу почувствовал разницу между европейским футболом и российским.

— Вальбуэна — самый крутой технарь, с кем играли?

— Самба — самый крутой (смеётся). При его габаритах (194 см, 94 кг. — Прим. «Чемпионата») — очень техничный защитник! Я таких никогда и нигде не видел.

Кристофер Самба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Вальбуэна в жизни вёл себя как звезда?

— Нет, совершенно спокойный, обычный человек. Не скажу, что в том «Динамо» были какие-то звёзды, которые в раздевалке ставили себя выше других. По крайней мере, лично со мной так никто себя не вёл.

— Каким запомнился Дан Петреску?

— Эмоциональный человек. Любил молодых футболистов и давал им шанс раскрываться. Мне тоже дал, и я за него зацепился.

— При вас Дан крушил раздевалку?

— Нет. А вот у Юрия Фарзуновича Газзаева — было.

— Прямо разносы раздевалки?

— Бывало и такое. Но не будем выносить сор из избы.

— А Петреску побаивались?

— Нет. Его эмоциональность выражалась в играх. В жизни же он абсолютно обычный тренер. Всегда что-то подсказывал и рассказывал интересное. На тренировках порой эмоционировал, но не так, как в играх.

— Почему у него не получилось в «Динамо»?

— Как сказать не получилось… Он неплохо поднял команду. По-моему, в первый год мы с ним стали шестыми, поднявшись с низа таблицы. Второй год был немного провальный. Не знаю, почему его убрали.

— Памятные истории с участием Петреску были?

— Самая запоминающаяся история — когда я дебютировал в стартовом составе. В раздевалке, перед самым выходом на поле он всегда ставил мяч на центр. Сижу, смотрю на всё это. А он как взорвался и начал бить по этому мячу! Я сперва подумал, что у меня ноги задрожали от испуга. Смотрю на всех — сидят спокойно, а я вообще не спокоен. И он тоже не был спокойным. Но завёл качественно!

Дан Петреску Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«В тот момент хотел бежать куда глаза глядят, лишь бы не видеть Черчесова!»

— А как охарактеризовали бы Черчесова?

— Хороший тренер. Требовательный и жёсткий. Жёсткий в том плане, что всё надо выполнять. Не выполняешь — садись рядом с ним. А если не рядом с ним, то на трибуну и будешь сидеть там до тех пор, пока не будешь выполнять всё, что он требует.

— Черчесов не любит, когда на тренировках смеются и улыбаются. Попадались на этом?

— Было. Была история, когда у меня на тренировке срезался мяч и задел его макушку. Мяч предательски попал на кочку и полетел совершенно не туда, куда было надо. В тот момент я хотел бежать куда глаза глядят, лишь бы не видеть его! Черчесов совершенно это не оценил.

— А какие у вас были отношения в «Динамо»?

— Он сразу меня убрал, как только пришёл. Если честно, я этого не понял. Когда я мог перейти в другую команду, Черчесов не хотел меня отпускать полноценным трансфером, а настаивал на аренде. Но в итоге мы просто разошлись, пожав друг другу руки. У меня нет ни плохого, ни хорошего по отношению к нему.

— То «Динамо» было топ-командой?

— «Динамо» могло бороться за высокие места даже с молодыми в составе. Просто что-то не получилось. Точно могло быть лучше.

Павел Соломатин Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«После ничьей «Анжи» с ЦСКА нас увезли в Турцию на два дня. Просто отдохнуть!»

— В «Анжи» без вопросов пошли?

— Сначала был категорически против!

— Почему?

— Я просто не хотел уходить из «Динамо» в тот момент, когда всё только начало получаться. Мы довольно неплохо сыграли первые пять туров, и тут руководство сообщило, что я ухожу. Я даже не понял причины. Это меня немного расстроило.

— Но в итоге-то согласились?

— Когда сказали, что буду играть в Лиге Европы, сразу согласился. Меня хотели арендовать на год, но Петреску настаивал на краткосрочной аренде. Через полгода он позвонил и сказал, что я возвращаюсь в «Динамо».

— В «Анжи» ещё слышны были отголоски «новой истории»?

— Там все были в шоке от происходящего. Для команды всё делалось на высшем уровне. Самое интересное, что в Лиге Европы мы играли неплохо, а в чемпионате просто не шло. Потом «Анжи» вообще вылетел.

— Но остатки былой роскоши застали?

— Ну да. Например, на следующий день после ничьей с ЦСКА нас увезли в Турцию на два дня. Просто отдохнуть! Хотели, чтобы команда перезагрузилась. Меня это очень удивило.

— Но чувствовалось, что история «Анжи» близится к концу?

— Не сказал бы. Чемпионат только начинался. Не было ощущения, что всё резко обрушится. Понятно, что все звёздные игроки ушли, играли теми, кто остался в команде, но было и усиление.

«Я просто стоял и смотрел, как Денисов на меня идёт…»

— С Игорем Денисовым только в «Динамо» пересеклись?

— Да.

— И каким нашли его в жизни?

— На самом деле в жизни Денисов максимально простой человек. С ним интересно. Было такое, что он не особо любил молодых. Но в один прекрасный день я высказал ему всё, что думаю.

— Смело!

— После этого я просто стоял и смотрел, как он на меня идёт… У меня вся жизнь перед глазами пролетела (смеётся).

— И что Денисов?

— Игорь просто пожал мне руку, и со следующего дня всё изменилось. Он стал больше разговаривать, пошли какие-то общие интересы. Совершенно обычный человек. О нём ходят какие-то мифы, но это в основном неправда.

Игорь Денисов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— С Муслином в «Амкаре» нормально сработались?

— Славолюб — хороший, интересный тренер. Мы с ним начали нормально работать, но потом что-то пошло не так, и всё перевернулось. При нём я играл и старался показать, что меня зря отдали в аренду. Но мы с ним разошлись во мнениях в некоторых моментах.

«Несоблюдение режима приводит к тому, что всё получается вот так»

— Что же помешало вам закрепиться в РПЛ?

— Мои ошибки привели меня туда, где я сейчас нахожусь. И, к сожалению, в нашей стране не обходится без агентов. Я нормально отношусь к агентам, но были такие моменты, когда я не мог попасть в команду из-за того или иного посредника.

— О своих ошибках можно чуть конкретнее?

— Не соблюдал режим в каких-то моментах — из-за этого были проблемы. Но сейчас с этим всё нормально.

— А есть клубы, в которые не стоило переходить?

— Не надо было оставаться в «Ессентуках». Вот где я разочарован.

— Почему?

— Не отдали деньги, которые обещали. Меня хотела забрать «Кубань Холдинг», а спортивный директор «Ессентуков» не отпустил. Пришлось остаться доигрывать год там. Потом мне помогли перейти в «Амкар».

— А в «Туапсе» и «Астрахань» как вас занесло?

— В «Амкаре» ждали, что я буду много забивать. Но на сборах мне пробили лёгкое. Восстановился, начал играть, но как будто потерял весь свой фарт. Просто не мог забить! Две голевые передачи и два гола за полгода — это очень мало для нападающего.

Мне позвонил Рустем Агзамович Хузин и сказал, что они будут делать ставку на другого молодого футболиста. Человек, который обещал помочь, не помог, и за неделю до закрытия трансферного окна у меня остался единственный вариант — «Туапсе». Позвонил туда, а они сказали приезжать сразу на контракт. Это лучшее, что могло быть на тот момент. Лучше играть, чем сидеть дома.

— С какой дичью сталкивались в Первой-Второй лигах?

— В «Туапсе» мы жили в большом доме всей командой. Там надо было выбирать: либо у тебя электричество, либо горячая вода, либо тепло. Что-то одно. Я выбирал электричество, но под утро, когда уже замерзал, шёл вниз и вырубал третьему этажу, на котором жили тренеры, абсолютно всё.

— Какие-то приключения были?

— Много всего было, но не хочется подставлять клубы. К сожалению, бывают руководители, у которых всё вот так происходит. Зато жизненная закалка! Значит, так и должно быть.

— Вам 30. Насколько раскрыли свой потенциал?

— Не могу ответить. Я всегда выхожу и играю с полной самоотдачей. Хотя жена говорит, что в слабых клубах не отдаюсь на 100% (смеётся).

— Чем гордитесь в карьере?

— Тем, что у меня два замечательных пацана — это мои лучшие голы.

— А о чём сожалеете?

— Сожалею о том, что в молодости занимался ерундой, и вот так всё получилось.

— Это частая история для молодых футболистов. С чем это связываете?

— Слабость к деньгам. Скажу прямо про себя. Я не из богатой семьи, и когда на тебя сваливаются хорошие деньги, то начинаешь себе позволять всё то, чего не было в детстве. Многие же спортсмены лишены детства. Плюсом погулять. Несоблюдение режима приводит к тому, что всё получается вот так.

— Что купили на первые большие деньги?

— Маме квартиру.

— Покупка здравого молодого человека.

— Я себе зря машину купил — надо было тоже квартиру брать! В итоге тачку через год продал. Это тоже была ошибка.

— Есть ещё надежда вернуться на высокий уровень?

— Я верю, что у меня это получится. Буду играть до последнего и отдавать всего себя на футбольном поле.

— Были варианты вернуться в РПЛ после «Динамо»?

— Было два варианта. Одно время постоянно встречался с одним тренером. Я в то лето реже с собственной мамой разговаривал, чем с тем тренером виделся. К сожалению, не получилось перейти в тот клуб. У них, оказывается, был запрет на регистрацию футболистов, и я не смог туда попасть.

— Какой совет дадите молодым футболистам?

— Живите мечтой и стремитесь только наверх, в Премьер-Лигу!