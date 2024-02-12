Мбаппе принёс € 180 млн, а у «Спортинга» 100 тысяч скаутов. Самые прибыльные академии мира

Футбольные клубы, играющие за пределами европейского топ-5, лишены возможности аккумулировать огромную прибыль за счёт жирных телевизионных контрактов. Стать их владельцами не спешат саудовские суверенные фонды, поэтому остаётся единственный вариант — вкладывать средства в развитие клубных академий и продавать воспитанников. Особенно в этом деле преуспевает лиссабонская «Бенфика», которую Международный центр спортивных исследований (CIES) поставил на первое место в рейтинге клубов с наибольшим доходом от продаж выпускников своих академий за последние 10 лет.

Разобрали особенности подготовки семи лучших клубов рейтинга CIES — особое внимание привлекли португальские команды с оригинальным подходом.

1. «Бенфика» (Португалия, € 516 млн)

Общее количество проданных игроков: 30

Самая дорогая продажа: Жоау Феликс (€ 127,2 млн, «Атлетико»)

В последнем отчёте аудиторской и консалтинговой компании Deloitte Football Money League 2024 доходы «Бенфики» составили € 223,4 млн, что позволило «орлам» занять 22-е место в рейтинге наиболее прибыльных клубов мира. Достижение на самом деле очень почётное, потому что в топ-30 лиссабонцы – единственная команда, которая не входит в большую европейскую пятёрку лиг. Преуспевать «орлам» помогают продуманная трансферная политика и ориентированность на клубную академию.

Юный Жоау Феликс в матче за «Бенфику» Фото: Maja Hitij/Getty Images

Идея открытия Caixa Futebol Benfica (функционирует с 2006 года) принадлежит великому форварду команды Эйсебио. Академия располагается в 20 минутах езды от Лиссабона на площади в 19 гектаров с девятью полноразмерными травяными полями, двумя полями с искусственным покрытием, тремя суперсовременными тренажёрными залами и главной гордостью центра – лабораторией с симулятором 360S. На территории огромного кампуса функционирует открытая в 2019 году общеобразовательная школа, а все команды академии играют исключительно по схеме 4-3-3 — для комфортной адаптации в основе первой команды.

В тренировочном центре одновременно занимаются 15 детских и молодёжных команд, а над наполнением этой кузницы талантов трудятся 172 детских скаута по всему миру. Дети-иностранцы, а их в академии около трети, первое время живут в португальских семьях, чтобы процесс адаптации к местным обычаям и образу жизни проходил для них менее болезненно.

Только за последние 10 лет «орлы» выпустили таких крутых игроков, как Бернарду Силва, Нелсон Семеду, Жоау Канселу, Гонсалу Гедеш, Андре Гомеш, Ренату Саншеш и Жоау Феликс.

2. «Аякс» (Нидерланды, € 376 млн)

Общее количество проданных игроков: 36

Самая дорогая продажа: Френки де Йонг (€ 86 млн, «Барселона»)

В Нидерландах академию «Аякса» называют De Toekomst — «Будущее». На территории кампуса расположены 12 игровых полей, тренажёрный зал, манеж, школа и бассейн. Как и в «Бенфике», все команды играют по схеме 4-3-3. Приоритет при поступлении в академию отдаётся детям из Амстердама и только по специальному приглашению — скауты могут следить за талантами годами. На постоянном контракте у академии всего восемь скаутов, но скаутов-внештатников, покрывающих всю страну, — более 100 человек.

Работа в академии в основном ведётся над такими элементами, как координация, позиционная игра, отработка ударов, передач, финтов, завершения и вбросы аутов. Тренеры (в штабе академии работают 25 специалистов) выделяют несколько параметров прогресса игроков: техника, мышление, скорость и характер. При этом у каждого параметра есть по 10 характеристик, по которым оценивают талантов.

Игроки «Аякса» U12 — победители турнира бывшего тренера амстердамцев Эрика тен Хага Фото: FC Ajax

Родители платят за ребёнка всего € 12 в год — только за страховку, а всё остальное — бесплатно. Однако попадание в «Будущее» вовсе не означает, что талант пробудет здесь вплоть до выпускных экзаменов, потому что каждый год при отсутствии прогресса от таких игроков избавляются без малейших сожалений. Например, в 16 лет академию за плохую дисциплину покинул Квинси Промес.

3. «Лион» (Франция, € 370 млн)

Общее количество проданных игроков: 32

Самая дорогая продажа: Александр Ляказетт (€ 53 млн)

Академия «Лиона» открылась в далёком 1952 году, подарив миру таких выдающихся игроков, как Людовик Жюли, Фредерик Кануте и Карим Бензема. Спортивный комплекс расположен в Мезье (метрополия Лиона) и является ведущей футбольной академией смешанного типа во Франции — в ней обучаются 649 мальчиков и девочек. На территории комплекса расположены 14 футбольных полей, из которых три с искусственным покрытием. Каждый год академия выпускает от 20 до 30 человек, причём школьные результаты имеют даже более важное значение, чем достижения на футбольном поле.

Юный Карим Бензема в матче за «Лион» Фото: Lars Baron/Bongarts/Getty Images

«Дети оставляют свои семьи и находятся под нашей опекой и защитой, — отмечает директор академии Жорж Прост. — У нас есть школьные инспекторы, которые выступают в роли отцов, ведь иногда с ребятами не так просто справиться, тем более если им только по 11, 12 или 13 лет». В течение последних нескольких сезонов «Лион» экспортирует свой опыт в ряд других стран — специалисты академии стажируют тренеров таких клубов, как «Атлетико» (Ливан), «Дакар» (Сенегал), «Ресенде» (Бразилия), «Рова Спортс» (Кения) и другие.

4. «Реал» (Испания, € 364 млн)

Общее количество проданных игроков: 28

Самая дорогая продажа: Альваро Мората (€ 66 млн)

Если театр начинается с вешалки, то первая дверь в академии «Реала» «Вальдебебас» ведёт в раздевалку самой младшей возрастной группы клуба — детей до пяти лет. Своеобразный посыл руководства клуба юным дарованиям, показывающий, что это первый шаг на пути к основной команде Мадрида. На территории комплекса расположено 11 футбольных полей, стадион имени Альфредо Ди Стефано, а также множество других сооружений, через которые игрок должен продвигаться, пока не достигнет «Сантьяго Бернабеу».

Альфредо Ди Стефано и юный Карвахаль Фото: realmadrid.com

Дорога длинная и извилистая, и, как пытаются донести тренеры «Реала» своим воспитанникам, с каждым годом она становится всё труднее и труднее. Ещё символизм заключается в том, что стены раздевалок «кантеры» до 13 лет окрашены в жёлтый цвет, а в так называемой «высокой кантере» — в синий, который ассоциируется с мудростью и строгостью. Всего в академии занимается около 350 воспитанников разных полов. Отчёты «Реала» за 2021-2022 годы показывают, что ежегодные затраты на поддержание всего комплекса составляют почти € 25 млн, однако они полностью окупаются.

5. «Челси» (Англия, € 364 млн)

Общее количество проданных игроков: 28

Самая дорогая продажа: Мэйсон Маунт (€ 64,2 млн)

Лондонский клуб в какой-то мере напоминает «Реал» — много крутых воспитанников (Джамал Мусиала, Тэмми Абрахам, Натан Аке, Деклан Райс, Фикайо Томори), но не всем из них в первой команде «синих» дали шанс. Шикарную продуктивность академии «Челси» подтверждают также две победы подряд в Юношеской лиге УЕФА (2015, 2016). Главные люди в академии клуба на протяжении многих лет — директор по развитию футбола и операционной деятельности Нил Бат и глава отдела развития и набора молодёжи Джим Фрейзер — не намерены останавливаться. Они разработали концепцию развития Vision 2030.

К концу этого десятилетия Бат и Фрейзер поставили перед академией три основные цели:

не менее 15% воспитанников академии в основном составе «Челси» в матчах АПЛ;

не менее 25% воспитанников «синих» в заявке команды на сезон;

наибольшее количество выпускников Кобхэма в профессиональном футболе в сравнении с другими академиями.

«Челси» — победитель Юношеской лиги УЕФА — 2015 Фото: Darren Walsh/Getty Images

Постоянное стремление к совершенству побудило «Челси» в 2022 году объявить о пятилетнем соглашении с AiSCOUT — автоматизированной платформой для анализа и развития талантов. AiSCOUT использует машинное обучение для выявления и анализа талантов в любительском и юношеском футболе, дополняя скаутскую сеть «Челси» данными и банком видеоматериалов. Тесные консультации в ходе разработки платформы в течение двух лет придали клубу большую степень уверенности в том, что она сможет удовлетворить их потребности.

6. «Монако» (Франция, € 325 млн)

Общее количество проданных игроков: 18

Самая дорогая продажа: Килиан Мбаппе (€ 180 млн)

Академия «Монако» — один из самых авторитетных учебных центров Европы. Здесь тренировались пять чемпионов мира: Тьерри Анри, Эммануэль Пети, Лилиан Тюрам, Давид Трезеге и Килиан Мбаппе. Центр был основан в 1975 году президентом клуба Жаном-Луи Кампора — игроки отбираются скаутами за их технические способности, атлетизм, игровой интеллект и силу духа. В 1992 году клуб открыл ещё один центр в Дакаре (Сенегал). В итоге в матче ЧМ-2002 Франция — Сенегал участвовали девять воспитанников «Монако».

18-летний Килиан Мбаппе в игре за «Монако» Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Как и в любой другой французской академии, здесь огромное внимание уделяется образованию — в случае неуспеваемости учеников отстраняют от тренировок и даже исключают. Воспитанники разделены на несколько групп (U17, U19 и Elite Group), с которыми занимаются 60 человек (тренеры + персонал). В 2022 году академия переехала в новый кампус, расположенный рядом с клубным стадионом «Луи II» и получивший название «Диагональ».

Стоит обратить внимание, что «Монако» всегда ориентирован на качество — за последние 10 лет они продали 18 воспитанников, но всех — за огромные деньги. Кроме Мбаппе, это Орельен Тчуамени (€ 80 млн), Тома Лемар (€ 72 млн) и Антони Марсьяль (€ 60 млн).

7. «Спортинг Лиссабон» (Португалия, € 306 млн)

Общее количество проданных игроков: 31

Самая дорогая продажа: Жоау Мариу (€ 44,78 млн)

О продуктивности академии «львов» лучше всего скажут два имени — Криштиану Роналду и Луиш Фигу, которые в разные годы выигрывали «Золотой мяч». Криша лиссабонцы отыскали на Мадейре, а Фигу — в городке Альмада, где он играл в футзал. Сегодня в «Спортинге» культ Роналду, пару лет назад в его честь даже переименовали клубную академию. И всё же главное лицо и вдохновитель кузницы талантов «львов» — это Аурелио Перейра, который возглавляет молодёжный отдел «Спортинга» с 1987 года.

Роналду и Фигу на тренировке сборной Португалии в 2006 году Фото: Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

Перейра применил очень оригинальный подход, решив, что лучшие скауты — это обычные фанаты футбола. «Они каждый день видят талантов и могут дать лучшие рекомендации. Наши скауты — это тренеры, судьи, пожарные, водители, полицейские и многие другие», — признался Аурелио. В данный момент «Спортингу» помогают более 100 тысяч болельщиков-скаутов, которым платят за удачные рекомендации.