Суперкубок Португалии назван в честь шпиона. После пыток в концлагере он вернулся в футбол

Сегодня состоится матч за Суперкубок Португалии. Действующий чемпион «Бенфика» сыграет с победителем Кубка Португалии «Порту». Трофей разыгрывается в 45-й раз и особого ажиотажа для нашей аудитории не вызывает. Мало кто знает, что полное название – Суперкубок Португалии Кандиду де Оливейры. И этот самый Оливейра – человек с абсолютно уникальной судьбой.

Суперкубок Португалии 2023. Финал Суперкубок Португалии 2023. Финал 09 августа 2023, среда. 22:45 МСК Бенфика Лиссабон Не начался Порту Порту Кто победит в основное время? П1 X П2

Информации о нём не так много, как о современных футболистах. Всё-таки Кандиду де Оливейра родился ещё в XIX веке (в 1896 году). Как писало издание ZeroZero, он был прилежным учеником и с раннего возраста проявлял страсть к спорту. Будучи сиротой, он учился в интернате «Каза Пия», который основала ещё в 1780-м первая правящая королева Португалии Мария I. Оливейра в силу происхождения осознал несправедливость мира и посвятил себя общественным делам.

Вместе с другими учениками и выпускниками он в 1920 году основал футбольный клуб «Каза Пия». К тому моменту у него уже был опыт выступления за «Бенфику». Он просто ушёл из ведущей команды, создав новую. Собственно, в игровой карьере Оливейры было всего два клуба – «Бенфика» и «Каза Пия», которая, кстати, в прошлом году вернулась в чемпионат Португалии спустя 83 года! Ещё одна важная деталь из карьеры футболиста – в 1921-м он стал первым капитаном в истории сборной Португалии. Правда, тот матч в Мадриде закончился победой испанцев (1:3).

Кандиду де Оливейра Фото: Архив PIDE

В 1926 году, сразу после окончания карьеры футболиста, Оливейра стал тренером сборной Португалии. Да-да, в те времена можно было без какого-либо опыта получить сразу главную национальную команду. И уже на Олимпиаде 1928 года португальцы неплохо дебютировали – дошли до 1/4 финала, где уступили Египту (1:2).

Помимо того, что Оливейра тренировал, он ещё регулярно писал статьи для португальского журнала Stadium, а затем работал директором в таких изданиях как Os Sports, Diário de Lisboa, Diário de Notícias и Século. Кроме того, он был инспектором в национальной почтовой службе Португалии CTT, а во время Второй мировой войны стал секретным агентом H. 204 и H. 700 (это его кодовые имена). Работал на британцев, позволяя задерживать на ночь и копировать немецкую корреспонденцию. А ещё состоял в тайной английской сети Управление специальных операций (SOE) и отслеживал перемещение немцев в Португалии. Параллельно занимался подготовкой сопротивления на случай вторжения со стороны нацистской Германии. Правда, война развивалась таким образом, что Португалия решила не поддерживать немцев, а сохранить нейтралитет.

Анкета Оливейры в архиве PIDE Фото: PIDE

С 1938 года Оливейра публично критиковал режимы Муссолини, Гитлера, Франко и, что было важнее в его ситуации, Салазара. При португальском диктаторе работала тайная полиция PIDE, которая жёстко подавляла политическую оппозицию. В 1942-м Оливейру разоблачили и отправили сначала в лиссабонскую тюрьму, а затем и в концлагерь Таррафал в Кабо-Верде. Заключённого избивали и подвергали пыткам – Оливейре выбили все зубы. Позже он выпустил книгу «Таррафал – болото смерти», где описал, через что он прошёл (книга была издана только в 1974-м).

Обложка книги «Таррафал — болото смерти» Фото: Esquerda

В 1944-м Оливейру выпустили. Он не имел возможности вернуться к работе в почтовой службе и решил сам основать газету – спортивное издание A Bola, которое до сих пор считается ведущим в своём сегменте. А ещё издал несколько книг о футболе. При этом Оливейра не забросил и работу тренера. Снова возглавил сборную Португалии, выиграл со «Спортингом» два чемпионских титула, руководил бразильским «Фламенго», а затем поработал ещё и в «Порту».

Так что, когда Суперкубок назвали в честь Оливейры, то никто из трёх топ-клубов не возражал. Этот человек имел отношения ко всем ведущим командам страны. В одной играл, а в двух других тренировал. Он скончался от пневмонии на ЧМ-1958 в Стокгольме, куда отправился в качестве репортёра от A Bola. Причём ему стало плохо прямо перед началом командировки, но он вернулся к работе и сконцентрировался на турнире. Игнорировать болезнь он смог до 23 июня, немного не дождавшись полуфиналов.