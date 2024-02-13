Появился новый обладатель звания худшей команды в истории лиги. Главное за тур в Испании

В Ла Лиге вчера завершился 24-й тур. Ожидания от него были огромными – ведь в прошедшие выходные встречались лидеры: «Реал» Мадрид и «Жирона». В итоге мы увидели яркий перформанс Винисиуса и крах команды Мичела, а на следующей день болельщиков яркой игрой (и крайне неожиданным результатом) порадовали «Барса» и «Гранада». Было и несколько матчей с развязками на последних минутах. Об этих и других событиях — в нашем дайджесте.

Гол тура/Герой тура: Винисиус («Реал»)

Бразильский нападающий начал разгром ближайшего конкурента «Реала» в борьбе за первое место уже на шестой минуте, сместившись с левого фланга в центр и неотразимо пробив в дальний угол. В дальнейшем Винисиус приложил ногу ко всем оставшимся голам «Реала», в том числе вырезав роскошную передачу на Джуда Беллингема. Его заслуга в итоговых 4:0 очень велика.

Сенсация тура: ничья «Барселоны» в матче с «Гранадой»

Сине-гранатовые имели отличную возможность практически вплотную подобраться к географическим соседям из «Жироны» в турнирной таблице. В соперниках у команды, которую пока что возглавляет Хави, была «Гранада», занимающая предпоследнее место. И андалусийцы довольно быстро пропустили после удара Ламина Ямала — казалось, трудностей у «Барсы» не будет. Однако затем гости не только отыгрались, но и вышли вперёд, заставив каталонцев дважды отыгрываться по ходу встречи. Кто знает — если бы не Ямал, «Барселона» в этом матче вполне могла бы остаться и без очков. Ну а «Гранада» так ни разу (пока) и не покорилась Хави за его тренерскую карьеру.

Только что «Гранада» забила гол в ворота «Барселоны» Фото: Joan Valls/Getty Images

Сейв тура: Хесус Навас («Севилья»)

На прошлой неделе «Севилья» одержала первую победу в Ла Лиге в этом году. И смогла закрепить успех, неожиданно на своём поле всухую переиграв «Атлетико». Не пропустить хозяевам помогли не только сейвы Эрьяна Нюланда, но и впечатляющее спасение капитана андалусийцев Хесуса Наваса в самом начале второго тайма. 38-летний испанец в падении вынес мяч с линии ворот в ситуации, когда Нюланд уже ничем не мог помочь своей команде.

Тренд тура: победные голы в концовках

Судьба сразу трёх матчей подряд решилась в заключительные минуты. «Лас-Пальмас» и «Валенсия» стремительно приближались к безголевой ничьей, пока на 89-й минуте защитник островитян Алекс Суарес не откликнулся на навес Марка Кардоны с левого фланга. В добавленное время валенсийцы пропустили ещё один гол и позволили «Лас-Пальмасу» сравняться с ними по очкам в турнирной таблице.

«Лас-Пальмас» одержал победу над «Валенсией» Фото: Gabriel Jimenez Lorenzo/Getty Images

«Хетафе» обеспечил себе преимущество в два мяча в концовке первого тайма, однако «Сельта» сдаваться так просто была не намерена. Команда Рафы Бенитеса отыграла один мяч в середине второй половины, а за пять минут до конца основного времени смогла сравнять счёт. Героем для хозяев стал автор второго гола Хайме Мата, который на 89-й минуте плечом поразил ворота Висенте Гуайты.

«Мальорка» не знала побед в Ла Лиге на протяжении почти двух месяцев и вполне могла остаться без трёх очков и на этот раз — островитяне забили быстрый гол в начале второго тайма, но незадолго до конца основного времени пропустили роскошную атаку «Райо», закончившуюся точным ударом Альваро Гарсии. Победу «Мальорке» на 90+1-й минуте принёс Ведат Мурики. Косовар впервые после травмы вышел в стартовом составе и провёл весь матч, отметив это событие решающим голом после подачи с углового.

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Промах тура: Марко Милованович («Альмерия»)

Самая безнадёжная команда этого чемпионата провела почти весь второй тайм в меньшинстве, но не только не пропустила от одной из самых результативных команд лиги, но и могла вырвать победу, которая стала бы для «Альмерии» первой в сезоне. Сербский форвард андалусийцев имел убойный момент на 89-й минуте, но с близкого расстояния зарядил в перекладину. Попади Милованович в створ, Унай Симон был бы бессилен. Теперь «Альмерия» стала худшей командой в истории чемпионатов Испании – у неё нет побед уже 24 тура подряд. Раньше рекорд принадлежал хихонскому «Спортингу» – 23 тура.

Адриан Эмбарба («Альмерия») Фото: Angel Martinez/Getty Images

Остальные матчи 24-го тура Ла Лиги

«Бетис» вполне уверенно победил в Кадисе, забив по голу в начале каждого из таймов. В обоих случаях принял участие Виллиан Жозе — сначала бразилец забил впервые с ноября, а затем помог отличиться Пабло Форнальсу, который впервые вышел в стартовом составе «вердибланкос».

Команды из второй половины турнирной таблицы выдали довольно интересный матч, но решили все свои дела уже в первом тайме. В составе басков отличился Саму Омородион, который забил уже в трёх матчах подряд, а «жёлтая субмарина» под занавес стартовой половины ответила голом Хорхе Куэнки. 1:1 — ничья, которая вряд ли устроила какую-либо из этих команд.

«Сосьедад» крайне редко проигрывает, особенно на своём поле, но на этот раз «Осасуне» удалось увезти с «Реале Арены» все три очка. Для этого памплонцам хватило всего одного гола, автором которого стал, конечно же, Анте Будимир. Хорватский форвард забил уже 11-й гол в этом сезоне, повторив личный рекорд по результативности в составе «Осасуны», а его команда смогла подняться на 11-е место в таблице.

Расписание матчей 25-го тура Ла Лиги

16 февраля, пятница

«Вильярреал» — «Хетафе»

17 февраля, суббота

«Атлетико» — «Лас-Пальмас»

«Осасуна» — «Кадис»

«Сельта» — «Барселона»

«Валенсия» — «Севилья»

18 февраля, воскресенье

«Райо Вальекано» — «Реал»

«Гранада» — «Альмерия»

«Мальорка» — «Реал Сосьедад»

«Бетис» — «Алавес»

19 февраля, понедельник

«Атлетик» — «Жирона».