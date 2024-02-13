Что поменялось за зиму в командах, играющих в ЛЧ на этой неделе. Клуб Захаряна в беде

Лига чемпионов наконец-то возвращается! Вы же соскучились по ней, правда? На этой неделе сойдутся: сегодня, 12 февраля— «РБ Лейпциг» с «Реалом» и «Копенгаген» с «Манчестер Сити», а завтра — «Лацио» с «Баварией» и «ПСЖ» с «Реалом Сосьедад» (первые сыграют дома). Вот как эти команды изменились с середины декабря, когда отгремел финальный тур группового этапа.

«РБ Лейпциг»

Элиф Элмас Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Клуб переживает непростые времена: в этом году у него три поражения в пяти матчах. Обыграть удалось только сражающийся за выживание «Унион» (2:0). Далеко не факт, что «РБ» сыграет в следующей Лиге чемпионов: дортмундская «Боруссия» за два месяца набрала на семь очков больше и сместила «Лейпциг» с четвёртой строчки. Хотя отставала на три балла. Борьба предстоит ожесточённая, и футболисты Марко Розе не выглядят в ней фаворитами.

Зимой «РБ» за € 24 млн переманил из «Наполи» атакующего полузащитника Элифа Элмаса. Расстались же немцы с подсдавшим Эмилем Форсбергом (ушёл в «Нью-Йорк Ред Буллз») и продолжающим стагнировать после возвращения из «Челси» Тимо Вернером. Нападающего сбагрили в полугодичную аренду с опцией выкупа в «Тоттенхэм». Плюсом команде также отсутствие травм и дисквалификаций.

«Реал»

Джуд Беллингем Фото: David S.Bustamante/Soccrates/Getty Images

Мадридцы неудержимы в Ла Лиге: с середины декабря у них семь побед в восьми матчах. Устояли только соседи из «Атлетико» (1:1). Если тогда «Реал» был вторым и отставал от «Жироны» на два очка, то теперь впереди на пять. Заодно команда пополнила трофейную комнату, забрав Суперкубок Испании из рук тех же «матрасников» (5:3) и «Барселоны» (4:1). Правда, с Кубком страны не получилось: там банда Диего Симеоне взяла реванш (4:2).

Зимних трансферов у «Реала» не было никаких. Вообще. Ни на вход, ни на выход. Хотя новый центральный защитник не помешал бы. По-прежнему травмированы Тибо Куртуа и Эдер Милитао, а с 6-го тура ЛЧ клубный лазарет пополнили Давид Алаба и, главное, Джуд Беллингем. Первого мы не увидим в игре аж до августа, в то время как второй должен восстановиться как раз к ответному матчу с «Лейпцигом». Ещё из-за перегрузки мышц вероятно отсутствие Начо, но его включили в заявку. Вместо него в обороне играть просто некому.

«Копенгаген»

«Копенгаген» Фото: Jan Christensen / FrontzoneSport via Getty Images

Самый сенсационный участник плей-офф (спасибо «МЮ») вот уже два месяца не проводил официальных матчей — лишь катал товарняки. Судить о форме команды по результатам трудно, однако если вам они интересны, то были ничья с «Рейнджерс» (2:2) и поражение от пражской «Спарты» (0:2).

Клуб попрощался с плотным резервистом Вальдемаром Лундом и игроками, которые в нынешней ЛЧ вообще не выступали. Помимо этого, в первой встрече 1/8 финала ЛЧ не поучаствует дисквалифицированный центральный полузащитник Лукас Лерагер. Пополнение также мощным не назовёшь, особенно на фоне будущего соперника: бывший вратарь-резервист «Арсенала» Рунар Рунарссон, защитник-лавочник из «Ноттингем Форест» Скотт Маккенна и нападающий голландского «НЕК Неймеген» Магнус Маттссон. «Манчестер Сити», бойся!

«Манчестер Сити»

Эрлинг Холанд и Кевин Де Брёйне Фото: Michael Regan/Getty Images

Сразу после группового этапа действующие триумфаторы ЛЧ скатали ничью с «Ноттингем Форест» (2:2), успешно съездили на клубный ЧМ (а были сомнения?) и вернулись править в Англию: восемь побед в АПЛ и Кубке лиги из восьми возможных. «Ливерпуль» и «Арсенал» за данный промежуток очков потеряли больше, так что «Сити» после небольшой пробуксовки в первой половине сезона подравнялся с конкурентами.

«Манчестер Сити» знаковых трансферов зимой не совершал. Разве что отпустил на полгода не проходящего в основу Калвина Филлипса в «Вест Хэм». Травм и дисквалификаций у команды нет, зато выздоровели и набрали форму Кевин Де Брёйне и Эрлинг Холанд. Кажется, намечается разгром.

«Лацио»

Чиро Иммобиле Фото: Enrico Locci/Getty Images

Уступив «Атлетико» в 6-м туре ЛЧ, римляне ожидаемо отдали три очка и «Интеру» (по 0:2). Тогда они торчали на 11-м месте в Серии А и вроде бы вообще не помышляли о борьбе за топ-4. А за восемь следующих матчей в чемпионате выдали пять побед. «Аталанта» из лигочемпионской зоны всего в пяти очках. Правда, совсем недавно бергамаски как раз взяли личную встречу (3:1). Помимо этого, в четвертьфинале кубка в дерби была повержена «Рома» (1:0), а в финале Суперкубка Италии «Лацио» снова влетел «Интеру» (0:3).

По поводу переходов сказать нечего. А вот травмы у клуба есть: вне игры неизвестно насколько Патрик Габаррон (повреждено плечо) и Маттиа Дзакканьи (палец ноги). Главное, что всё в порядке с Чиро Иммобиле: он отсутствовал три недели в промежуток с конца декабря по середину января.

«Бавария»

«Бавария» Фото: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Мюнхенскому гегемону плохо. По крайней мере, на фоне «Байера», который недавно вынес его в Бундеслиге (3:0) и теперь впереди в таблице на пять очков. Ещё «Бавария» по ходу паузы в ЛЧ умудрилась проиграть «Вердеру» (0:1). Ну а на Кубок Германии она не отвлекалась, ведь ещё в ноябре сенсационно отдала победу «Саарбрюккену» из третьей лиги (1:2). Если ничего не получится и с «Лацио», Томас Тухель наверняка отправится отдыхать.

В отличие от большинства лигочемпионских команд этой недели, «Бавария» неплохо усилилась: центральным защитником Эриком Дайером (аренда из «Тоттенхэма»), правым защитником Сашей Боэ за € 30 млн («Галатасарай») и левым вингером Брайаном Сарагосой за € 17 млн («Гранада»). Испанец заменит травмированного Кингсли Комана, который вернётся лишь в конце апреля. На месяц раньше из лазарета выпрыгнет Конрад Лаймер. Первую игру 1/8 финала ЛЧ пропустят Серж Гнабри и Альфонсо Дэвис: они поправятся примерно через несколько дней.

«ПСЖ»

«ПСЖ» Фото: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Мы серьёзно собрались обсуждать дела парижан в чемпионате, где у команды абсолютно нет конкуренции и каждый матч для неё как товарищеский? Хорошо, у «ПСЖ» семь побед, две ничьих и по-прежнему колоссальное преимущество в таблице: сейчас оно составляет 11 очков. Ещё был вынос «Тулузы» в Суперкубке Франции (3:0) и три кубковые победы. Возможно, что-то противопоставит фавориту «Ницца» в четвертьфинале.

С «Сосьедадом» из-за травм не сыграют два центральных защитника: Преснел Кимпембе (разрыв ахиллова сухожилия) и Милан Шкриньяр (проблемы с лодыжкой). Сроки их восстановления неизвестны. Зимой «ПСЖ» усилил оборону Лукасом Бералдо из «Сан-Паулу», опорную зону — Габриэлом Москардо из «Коринтианса» (по € 20 млн), а также попрощался с вечно запасным нападающим Уго Экитике (полугодичная аренда в «Айнтрахт»).

«Реал Сосьедад»

АРСЕН ЗАХАРЯН Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

У «Сосьедада» шансов против «ПСЖ» крайне немного. А подняться по итогам нынешнего сезона в зону ЛЧ — ещё меньше: команда отстаёт от неё на 11 очков. Всё из-за одной (!!!) победы в последних восьми матчах Ла Лиги, которые состоялись во время еврокубкового затишья. В минувшие выходные, к примеру, баски уступили дома «Осасуне» (0:1). Тем не менее трофей близок: команда прошла в Кубке Испании «Малагу» (1:0) с «Сельтой» (1:2) и теперь бодается в полуфинале с «Мальоркой» в двухматчевом противостоянии. Первый матч завершился нулями.

Всё сложно и с игровой обоймой. Не успел прийти за € 3 млн нападающий «Униона» Шеральдо Бекер, как тут же слёг до начала марта. Другие отсутствующие: Карлос Фернандес (до начала мая), Айен Муньос (до августа), Альваро Одриосола (до середины марта) и Ариц Элустондо (неизвестно). Первую встречу с парижанами точно посмотрят со стороны Киран Тирни и, что крайне важно, Микель Оярсабаль. Лишь бы в ответной был смысл.

Страну Басков в зимнее окно покинул левый вингер Мохамед-Али Шо («Ницца», € 10 млн), а заехал туда, помимо бедолаги Бекера, арендованный у «Атлетико» левый защитник Хави Галан.