Тренировку «Сити» показали в прямом эфире. Это оказался матч 1/8 финала ЛЧ

Так вышло, что по жеребьёвке действующему победителю ЛЧ попалась самая слабая команда в 1/8 финала. Главная интрига в этом матче была одна: что за сирена звучала всю игру? Будто вокруг стадиона ездила машина скорой помощи. Судя по всему, эти звуки шли с фанатской трибуны «Копенгагена». Достаточно подходящий фоновый звук именно для этой игры.

Де Брёйне потребовалось всего 10 минут, чтобы забить первый мяч в этом сезоне ЛЧ (до этого он восстанавливался). После изящного паса Фодена бельгиец пробил с острого угла идеально в дальний.

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Игра не изменилась. Проигрывая, «Копенгаген» садился обороняться низко — на свою треть поля. «Сити» действовал будто в режиме тренировки (реально отсутствовало ощущение официального матча). Родри мог позволить себе игру пяткой на дуге чужой штрафной, чего он обычно не делает в АПЛ. В какой-то момент защитник «Копенгагена» Вавро психанул и пробил в свою же перекладину. На 17-й минуте Грилиш получил повреждение, рухнул на газон и вскоре заменился на Доку. Легче от этого хозяевам явно не стало.

Такой режим наскучил «Сити», и англичане великодушно подарили гол соперникам. Точнее, подарил его конкретно Эдерсон, который грубо обрезался в своей штрафной. И если первый удар «Копенгагена» в матче удалось накрыть, то со вторым, который последовал мгновенно, уже никто не справился. Внезапно, счёт стал 1:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

Прямо перед перерывом «Сити», словно наигравшись с котёнком, решил, что в раздевалку нужно уходить, ведя в счёте. Всё в тот же угол мяч направил уже Бернарду, которому откровенно повезло с рикошетом от Де Брёйне.

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После перерыва «Сити» продолжил чертить поле передачами. Игра ожидаемо продвигалась через Родри и Де Брёйне — преимущественно в одно-два касания. А вот до Холанда мяч доходил редко, если не брать последние 20 минут. Хотя даже так норвежец вполне мог оформлять хет-трик, если бы точнее бил в одно касание.

Владение гостей составило 79%, что даже больше стандартного показателя «Сити» и в АПЛ (65,2%), и в Лиге чемпионов (70,5%) в этом сезоне. Что касается «Копенгагена», он во втором тайме запомнился разве что выходом на замену Оскара Хойлунда (родного брата нападающего «МЮ» Расмуса Хойлунда). Полузащитник появился на поле на 71-й минуте и до конца матча успел отдать аж три точные передачи.

«Копенгаген» — «Манчестер Сити» — 1:3 Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Второй тайм в целом оказался менее событийным, чем первый. Получилось так, что Эдерсон закончил игру с нулевым процентом отбитых ударов. Хозяева лишь один раз пробили в створ, и это оказался гол.

Правда, «Сити» вряд ли уезжает из Дании разочарованным. Тем более что в компенсированное время удалось забить третий мяч — отличился Фоден.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

В этом противостоянии всё было понятно изначально, а теперь ответный матч кажется и вовсе формальностью.