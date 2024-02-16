10 самых интересных матчей выходных. «Сити» — «Челси», испытания для россиян и другое

Впереди выходные, а значит, и много футбола. 17 и 18 февраля топ-вывесок набирается не слишком много, тем не менее это вовсе не повод забить на просмотр матчей. Интригующих противостояний в любом случае хватает. Ваша задача — расставить их от лучшего к худшему в порядке рейтинга.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.