10 самых интересных матчей выходных. «Сити» — «Челси», испытания для россиян и другое

Впереди выходные, а значит, и много футбола. 17 и 18 февраля топ-вывесок набирается не слишком много, тем не менее это вовсе не повод забить на просмотр матчей. Интригующих противостояний в любом случае хватает. Ваша задача — расставить их от лучшего к худшему в порядке рейтинга.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Манчестер Сити» — «Челси»: суббота, 17 февраля, 20:30 мск
Интрига: Лондон вновь притормозит Манчестер?
Разве нужны здесь какие-либо пояснения? Возможно, «Челси» считается топом АПЛ уже по инерции, ведь последние два сезона обитает в середине таблицы. Тем не менее лондонцы по-прежнему могут выдать матч-концерт и отнять очки у тех, кто находится на вершине. В том числе у «Ман Сити», как случилось в ноябре. Тогда команды устроили настоящую перестрелку, и уже в добавленное время воспитанник «горожан» Коул Палмер с пенальти сравнял счёт (4:4). «Это будет тяжёлая игра, но я с нетерпением жду её и возвращения на «Этихад», — сказал футболист. Мы тоже ждём, Коул. И надеемся, что она станет столь же увлекательной.
«Монако» — «Тулуза»: воскресенье, 18 февраля, 17:00 мск
Интрига: устроит ли голевую серию Александр Головин?
В минувшие выходные «Монако» обыграл «Ниццу» (3:2) с третьего места и сократил отставание от неё до всего-навсего одного очка. Кто забил решающий мяч? Головин, конечно! Этот гол стал для него первым с начала ноября за монегасков. Было бы неплохо создать целую серию из забитых мячей, не зря же он GOALовин. У Саши 6+4 за 19 матчей Лиги 1 нынешнего сезона. Чтобы перебить собственный рекорд во Франции (8+7), нужно ещё шесть результативных действий. Задача вполне посильная. При этом с «Тулузой» просто не будет: даже находясь на 14-й строчке, она пропустила меньше «Монако» (29 голов против 30). Звучит как вызов.
«Аталанта» — «Сассуоло»: суббота, 17 февраля, 22:45 мск
Интрига: забьёт ли в очередной раз Алексей Миранчук?
Российский полузащитник проводит крайне плодотворный 2024 год: за 479 минут в чемпионате и Кубке у него два гола и три ассиста. По потерянным очкам «Аталанта» уже в топ-4 — Лига чемпионов следующего сезона маячит всё сильнее и сильнее. Но конкретно Миранчуку в ближайшее время будет сложнее: с Кубка Африки вернулся Адемола Лукман, и в атаке у бергамасков стало меньше свободных вакансий. Алексею нужно заново доказывать, что место в основе должно быть за ним. «Сассуоло» — подходящий для этого соперник: только «Кальяри», «Фрозиноне» и «Салернитана» пропускают в Серии А больше.
«Сельта» — «Барселона»: суббота, 17 февраля, 20:30 мск
Интрига: удивит ли снова чем-нибудь «Барса»?
Игры нынешней «Барселоны» — аттракцион с зачастую неожиданной развязкой. Только в этом году особенно запомнились несколько. 3:2 с «Вильярреалом» к 71-й минуте? Получите 3:5! 2:2 с «Бетисом» к 90-й минуте? А по итогу победу со счётом 4:2 не хотите? 3:3 с «Гранадой», 2:4 с «Атлетиком» в Кубке Испании — каталонцы умеют удивлять, независимо от статуса оппонента. Да, «Сельта» переживает не лучшие времена и отчаянно цепляется за спасительную 17-ю строчку, но даже в матче с ней «Барса» вряд ли спокойно возьмёт своё. Непредсказуемость — главная фишка сине-гранатовых, и наблюдать за ней крайне интересно.
«Лилль» — «Гавр»: суббота, 17 февраля, 19:00 мск
Интрига: справится ли команда Далера Кузяева с соперником из топ-5 Лиги 1?
Кузяев наконец-то осуществил мечту и уехал в европейский топ-чемпионат. Проблема в том, что его «Гавр» не выступает в еврокубках и по-настоящему статусных матчей у Далера не так много. Противостояние с «Лиллем» — как раз тот случай. Во-первых, только раз за пять последних чемпионатов команда вывалилась по результатам сезона из топ-5. Во-вторых, сейчас она как раз пятая. В-третьих, за неё выступает немало звёзд: забивной канадец Джонатан Дэвид, потенциально один из лучших защитников мира Лени Йоро и другие. Проверить себя на их фоне — отличная возможность для россиянина. При этом за шесть последних встреч у команд идентичные результаты: по две победы, ничьих и поражения. Хотя их вообще-то разделяют шесть строчек в Лиге 1.
«Валенсия» — «Севилья»: суббота, 17 февраля, 23:00 мск
Интрига: перестанет ли «Севилья» сражаться за выживание?
Тех, кто давно не заглядывал в таблицу Ла Лиги, ждёт внезапность: многократные победители Лиги Европы торчат на 16-м месте и опережают 18-й «Кадис» только на шесть очков. В последних двух матчах они заметно улучшили положение: обыграли «Райо Вальекано» (2:1) и «Атлетико» (1:0). И всё-таки пропасть в Сегунду по-прежнему близка, а впереди тяжёлый календарь: выезды к «Валенсии» и «Реалу», плюс приём «Сосьедада». Валенсийцы находятся рядом с еврокубковой зоной, поэтому едва ли легко помогут «Севилье» обезопасить себя. В этом году у них четыре победы и два поражения в чемпионате. Определить фаворита, учитывая последние успехи севильцев, непросто.
«Лутон Таун» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 18 февраля, 19:30 мск
Интрига: заберёт ли «МЮ» три очка у дерзкого аутсайдера?
«Лутон» — с отрывом беднейшая команда АПЛ. Несмотря на это, он и не думает вылетать: за последние два месяца 11 очков в семи встречах, что привело к промежуточному 17-му месту. Чего только стоят полнейший вынос «Брайтона» (4:0) и эффектная бомбардировка «Ньюкасла» (4:4). С другой стороны, «МЮ» в кои-то веки тоже на ходу: пять побед и только одна ничья в чемпионате и Кубке. У болельщиков «Юнайтед» даже появилась надежда на топ-4: «Тоттенхэм» впереди на шесть баллов, а «Астон Вилла» — на пять. Вроде бы аутсайдер должен без проблем уступить, однако он уже организовал несколько сюрпризов. Возможно, состоится ещё один?
«Райо Вальекано» — «Реал»: воскресенье, 18 февраля, 16:00 мск
Интрига: удержит ли «Реал» преимущество над «Жироной»?
Мадрид умотал «Жирону» (4:0) и создал пятиочковый задел. Но у конкурента нет еврокубков, в то время как команда Карло Анчелотти едва вернулась с тяжёлого выезда в Лейпциг (1:0). К тому же у «Реала» полно кадровых проблем: перебрали жёлтых карточек Ферлан Менди и Орельен Тчуамени, ещё две недели восстанавливаться после вывиха лодыжки будет Джуд Беллингем. «Райо Вальекано» не побеждает в Ла Лиге аж со 2 января (тогда убрали «Хетафе» со счётом 2:0), тем не менее для фаворита на фоне его испытаний выезд ожидается непростой. В первом круге, к слову, была нулевая ничья.
«Вольфсбург» — «Боруссия» Дортмунд: суббота, 17 февраля, 17:30 мск
Интрига: закрепятся ли дортмундцы в топ-4?
«Шмели» на всех парах мчат в следующий розыгрыш Лиги чемпионов: после не слишком убедительного финала 2023-го у них 13 очков из 15 возможных. Однако «Лейпциг» с пятой строчки по-прежнему рядом — отстаёт на три балла. Расслабляться рано: видеть «Боруссию» в Лиге Европы никто из её болельщиков не планирует. «Вольфсбург» тем временем не претендует ни на еврокубки, ни на вылет, так что играет в своё удовольствие. В 2024 году у него синдром «Сатурна» нулевых: четыре ничьих и одно поражение. Состоится ли ещё одна мировая? Дортмундцы явно против такого расклада, что предвещает интересное противостояние.
«Бохум» — «Бавария»: воскресенье, 18 февраля, 19:30 мск
Интрига: продолжится ли падение мюнхенского гегемона?
Мюнхенцы уступили в двух подряд матчах, что само по себе событие уникальное: последний раз такое было в конце 2019 года. «Бохум», конечно, не столь серьёзный соперник, как «Байер» (0:3) и «Лацио» (0:1). Но что, если гегемон окончательно посыпется и начнёт проигрывать вообще всем подряд? Верится с трудом. Гораздо больше — в показательное унижение аутсайдера Бундеслиги. Скорее всего, «Бавария» отведёт душу и накидает неудачно подвернувшимся на её путь бедолагам уйму голов. Интрига как раз в том, как получится на самом деле.