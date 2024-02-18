У Месси очередной крутой одноклубник! Но зачем Редондо-младший выбрал МЛС вместо Европы?

Во вторник инсайдер Фабрицио Романо ошеломил: практически на 100% подтвердил трансфер Федерико Редондо, но не в Европу, где окно уже закрыто, а в США – в «Интер Майами»! Один из главных талантов Аргентины, который ещё год назад рассказывал о мечте играть в «Реале», вдруг едет совсем не туда. «Вдруг», потому что мадридцы им тоже активно интересовались осенью.

Федерико Редондо сын Фернандо Редондо «Я всегда был фанатом «Реала». Мечтаю играть здесь когда-нибудь».

Пока что официального объявления не было. Возможно, по причине проблем клуба с ФФП, о которых писал The Athletic. По информации издания, сумма трансфера составит € 8 млн, и еще 15% клуб получит от дальнейшей перепродажи.

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Как отец, так и сын

Федерико Редондо родился в воистину футбольной семье. Отец Фернандо брал две Лиги чемпионов и зажигал в «Реале» 90-х. Сантьяго Солари, дядя, выступал там же в нулевые. Брат играл за аргентинский «Тигре», дед — в «Ньюэллс Олд Бойз», а двоюродный брат летом из «Сельты» ушёл в мексиканский «Атлас».

В интервью аргентинскому порталу Tiempo Федерико рассказывал, что значит жить в такой семье: постоянное обсуждение футбола за столом, бесконечные просмотры Примеры и турниров Европы по телевизору. И хоть отец и не заставлял идти по стопам, он решился. И не просто решился, а начал с того же клуба — в девять лет поступил в академию «Аргентинос Хуниорс», — и играет на той же позиции полузащитника.

Федерико Редондо сын Фернандо Редондо «На игроках, которые проходят через клуб, лежит печать «Аргентинос». В детстве всё, что ты хочешь, — это хорошо владеть мячом. Именно это и пытается привить клуб. В моём случае чувство привязанности усиливается, потому что мой отец играл в молодёжных командах «Аргентинос».

Редондо-младший унаследовал от отца не только позицию, но и тонкости игры: постоянное сканирование поля, понимание, куда отдать мяч, ещё до его приёма. Идентичность Федерико — в удивительном сочетании физики и понимании игры. Он широкоплечий, рослый и крепкий, не просто носится туда-сюда, но и понимает игру позиционно. При этом в том же интервью Tiempo парень рассказывал, что большинство решений в микроэпизодах принимает интуитивно, потому что в таких ситуациях задумываться нельзя — обкрадут.

Федерико Редондо в составе «Аргентинос Хуниорс» Фото: Rodrigo Valle/Getty Images

Именно такое сочетание дало успех и быстрый прогресс на позиции опорника. Ещё до дебюта за основу «Аргентинос» в июле 2022-го его начал вызывать в сборную до 20 лет Хавьер Маскерано, и, по словам Феде, только тогда он впервые понял позиционную игру. А в дебютных матчах во взрослом футболе Редондо показал все лучшие качества и уже спустя месяц часто появлялся в стартовом составе.

Копия Серхио Бускетса и интерес Европы

Очень важным этапом в карьере таланта стал ЧМ до 20 лет в мае прошлого года, куда Федерико поехал второй опцией на позицию и изначально смотрелся менее предпочтительно, чем Максимо Перроне. Но после того, как Редондо вышел на замену и проявил себя в первых двух матчах, Маскерано на оставшиеся игры выпускал его в старте.

Именно этот турнир показал скаутам Редондо и, по сути, предрешил интерес со стороны европейских клубов, несмотря на то что Аргентина не осилила даже стадию 1/8 финала. Осмотрительность, зрелость и тонкость игры, с которыми действовал Феде, раз за разом позволяли выходить из-под давления и разрушать прессинг. Всю игру талантливого опорника можно описать одним словом «поиск»: сначала ищет свою лучшую позицию для приёма, затем находит нужный момент и зону для продолжения атаки. Редондо не столько разрушитель, сколько игрок на мяче.

Федерико Редондо в сборной Аргентины U20 Фото: Buda Mendes/Getty Images

Поэтому немного погодя после ЧМ, когда на аргентинца обратили внимание массы, посыпались сравнения с Серхио Бускетсом. Пусть Федерико не такой изящный и с абсолютно другими физическими показателями, но он действует в схожей манере. А статистическое сравнение между ними по играм за прошлый сезон эти сравнения только подтвердили:

Критерий Федерико Редондо (сезон-2023) Серхио Бускетс (сезон-2022/2023) Минуты 1282 2339 Точность передач 87,2% 88,4% xA — ожидаемые голевые передачи (в среднем за матч) 0,08 0,11 SCA — Shot-Creating Actions (любые действия, которые привели к удару по воротам, в среднем за матч) 1,54 2,85 Успешные отборы (в среднем за матч) 1,34 1 Перехваты (в среднем за матч) 0,77 1,04 Успешные попытки дриблинга (в среднем за матч) 1,34 0,42

Может, аргентинцу и не стать таким же умным, как Серхио, но зато он наверняка сумеет компенсировать свои недостатки физикой.

Возможно, Федерико как раз приехал и в США, чтобы научиться тонкостям и набраться ума у легенды «Барселоны». До «Интер Майами» Бекхэма аргентинца особенно тесно связывали с «Байером» и «Вольфсбургом», а Bild вообще писал о «Баварии». Вряд ли таким клубам откажешь просто ради Америки и Месси?