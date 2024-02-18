7 самых дорогих покупок «Зенита». Какой трансфер был лучшим, а какой — худшим?

Переход Артура в «Зенит» остаётся самым дорогим в зимнее окно 2024 года. Петербургский клуб заплатил «Палмейрасу» за вингера € 15 млн. Трансфер бразильца попал в топ-12 крупнейших покупок в истории сине-бело-голубых. Однако были у чемпиона России и намного более дорогие подписания. Эта сделка – повод вспомнить рекордные.

Вот семь трансферов, которые обошлись «Зениту» более чем в € 20 млн. Кто из этих игроков стоил уплаченных за них денег, а кто разочаровал? Предлагаем поучаствовать в нашем опросе, сделав свой выбор. Самый успешный наберёт наибольшее количество голосов и окажется наверху, а провальный – внизу. Оставляйте также свои комментарии по поводу трансферов петербургского клуба.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.