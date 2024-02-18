7 самых дорогих покупок «Зенита». Какой трансфер был лучшим, а какой — худшим?

Переход Артура в «Зенит» остаётся самым дорогим в зимнее окно 2024 года. Петербургский клуб заплатил «Палмейрасу» за вингера € 15 млн. Трансфер бразильца попал в топ-12 крупнейших покупок в истории сине-бело-голубых. Однако были у чемпиона России и намного более дорогие подписания. Эта сделка – повод вспомнить рекордные.
Вот семь трансферов, которые обошлись «Зениту» более чем в € 20 млн. Кто из этих игроков стоил уплаченных за них денег, а кто разочаровал? Предлагаем поучаствовать в нашем опросе, сделав свой выбор. Самый успешный наберёт наибольшее количество голосов и окажется наверху, а провальный – внизу. Оставляйте также свои комментарии по поводу трансферов петербургского клуба.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Халк, € 40 млн
Халка, по официальной информации, «Зенит» покупал у «Порту» за € 40 млн. Бразилец стал новичком команды в сентябре 2012 года и отыграл за сине-бело-голубых четыре сезона. Форвард не сразу оправдал ожидания, но в целом его карьера в России получилась яркой. В 148 матчах Халк забил 77 мячей и сделал 59 голевых передач.
При этом завоевал всего три трофея – по одному чемпионскому титулу, Кубку России и Суперкубку страны. Кроме того, бразилец выдал с командой запоминающуюся Лигу чемпионов в сезоне-2015/2016, где во многом благодаря Халку петербуржцы одержали пять побед подряд со старта группового этапа. Продажа форварда принесла «Зениту» большие деньги. Китайский «Шанхай СИПГ» заплатил за Халка € 56 млн.
Мигел Данни, € 30 млн
Когда «Зенит» выкупал Данни у «Динамо» в августе 2008 года за € 30 млн, это была рекордная сделка для сине-бело-голубых и внутри РПЛ в целом. А петербургский клуб получил игрока, который оставил большой след в его истории. Португалец выступал за команду на протяжении девяти лет, сыграл 256 матчей, забил 68 мячей и отдал 73 голевые передачи. Данни завоевал с «Зенитом» множество трофеев – три чемпионских титула, по два Кубка России и Суперкубка страны. А в своём дебютном матче забил победный гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке УЕФА.
Уходил португалец, уже будучи возрастным футболистом на правах свободного агента. С Данни не стали продлевать контракт летом 2017-го.
Малком, € 41,5 млн
Малком – самый дорогой новичок в истории «Зенита», по данным Transfermarkt. Петербургский клуб купил бразильца у «Барселоны» летом 2019 года за € 40 млн, а потом стоимость трансфера увеличилась ещё на € 1,5 млн за счёт бонусов. Карьера вингера в составе сине-бело-голубых получилась неоднозначной. Вскоре после появления в команде Малком получил травму, из-за которой пропустил первую Лигу чемпионов.
Потом долго искал себя в «Зените», и только последний сезон получился для бразильца действительно великим. Он стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 гола. Всего же Малком набрал 42+24 в 109 матчах за петербуржцев. Выиграл девять трофеев, включая четыре чемпионских титула. Но клуб сделал хорошие деньги на вингере, перепродав его в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии за € 60 млн.
Аксель Витсель, € 40 млн
Бельгиец обошёлся «Зениту» в сентябре 2012 года в € 40 млн – на тот момент это был самый дорогой трансфер в истории клуба наряду с подписанием Халка. Витсель отыграл в петербургском клубе четыре с половиной сезона. В 180 матчах опорный полузащитник забил 22 мяча и сделал 14 голевых передач. Выиграл с командой четыре трофея – одно золото РПЛ, один Кубок России и два Суперкубка. Поучаствовал в памятной Лиге чемпионов сезона-2015/2016.
Аксель отказывался продлевать договор с «Зенитом», и клуб рисковал потерять его бесплатно. Но за полгода до завершения контракта Витселя продали в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за € 20 млн. Достаточно выгодная сделка, учитывая обстоятельства.
Бруну Алвеш, € 22 млн
Португалец – самый дорогой защитник в истории «Зенита». Летом 2010 года Бруну Алвеша выкупали за € 22 млн у «Порту». Это действительно классный центрбек, что доказывают его 96 матчей за португальскую сборную и титул победителя Евро-2016. Но, пожалуй, в Санкт-Петербурге от Бруну ждали большего, исходя из его высокой стоимости.
Португалец отыграл три сезона за сине-бело-голубых и был перепродан в турецкий «Фенербахче» всего за € 5,5 млн. У Алвеша ровно 100 матчей за «Зенит», в которых он забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Защитник завоевал с командой два чемпионских титула и Суперкубок России.
Леандро Паредес, € 23 млн
Ещё до того, как сделать поворот в сторону бразильского рынка, «Зенит» решил построить в Санкт-Петербурге «аргентинскую команду». Летом 2017-го состав сине-бело-голубых пополнила целая группа игроков из этой страны. Самым дорогим стал полузащитник «Ромы» Паредес. Леандро задержался в «Зените» всего на полтора года, но принёс большой доход своим трансфером: купив за € 23 млн, клуб перепродал легионера в «ПСЖ» за € 40 млн.
Оказалось, сине-бело-голубые прощались с будущим чемпионом мира и финалистом Лиги чемпионов. За «Зенит» аргентинец провёл 61 матч, набрал 10+16. Считается чемпионом России сезона-2018/2019, так как провёл в команде Сергея Семака первые полгода.
Юри Алберто, € 25 млн
Крупнейший зимний трансфер в истории «Зенита». За Юри Алберто в январе 2022 года заплатили «Интернасьоналу» € 25 млн. В петербургском клубе надеялись на многообещающего нападающего, но тот уже через полгода покинул команду. Не хотел возвращаться в Россию и готов был воспользоваться правилом ФИФА – приостановить контракт.
В итоге «Зенит» договорился с «Коринтиансом» об аренде Юри, а затем и об обмене бразильца (точнее, 50% прав на него) на группу игроков клуба из Сан-Паулу. За сине-бело-голубых форвард сыграл всего 15 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Успел выиграть только один трофей – золотые медали РПЛ.