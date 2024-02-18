Зимнее окно РПЛ вот-вот закроется. Кого ещё нужно купить топ-клубам РПЛ?

Зимнее трансферное окно в чемпионате России вот-вот захлопнется. Период дозаявок игроков на вторую часть сезона завершается 22 февраля. Это значит, что у клубов РПЛ остаётся всего пять дней, включая сегодняшний, на подписание новичков. Кто ещё нужен топам нашей лиги – «Зениту», «Спартаку», ЦСКА, «Динамо», «Локомотиву» и ушедшему на зимнюю паузу лидером «Краснодару»? Разбираемся в горячей теме.

«Краснодар»

Краснодарцы купили в зимнее окно только одного игрока – опорного полузащитника «Крус Асуля» Кевина Кастаньо. Любопытно, как новичок из сборной Колумбии будет делить место в основе с Александром Черниковым. Покинул «Краснодар» тоже лишь один футболист: в «Зенит» перешёл Ильзат Ахметов.

У команды Владимира Ивича ладно скроенный состав. В основной обойме 22 игрока, на каждую позицию есть выбор из двух полевых. Но, возможно, «Краснодару» требуется вингер, который добавил бы лидеру РПЛ качества в атаке. В январе-феврале появлялась информация об интересе «быков» к разным атакующим полузащитникам, причём за Пабло Солари из «Ривер Плейт» клуб Сергея Галицкого якобы предлагал $ 20 млн. Гигантские деньги для чемпионата России по нынешним временам! Наверное, ради завоевания первого в истории золота можно пойти и на такие траты. В общем, не удивит, если до закрытия окна в «Краснодаре» ещё появится один вингер.

«Зенит»

Этой зимой у действующего чемпиона в какой-то момент возник переизбыток игроков после подписания сразу четверых новичков – защитника Нино и полузащитников Артура, Педро и Ахметова. Однако в петербургском клубе быстро «почистили» состав: ушли из «Зенита» в это окно тоже четверо – Роберт Ренан, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин и Ду Кейрос.

Сейчас состав команды Сергея Семака почти идеально сбалансирован: в основной обойме есть три вратаря и по два полевых игрока фактически на каждую позицию. За одним исключением: сине-бело-голубым не хватает левоногого защитника – сменщика (или конкурента, если угодно) для Дугласа Сантоса. Данила Кругового, подписавшего предварительный контракт с ЦСКА, из заявки убрали. «Зенит» закидывал удочки в «Локомотив» и «Динамо» с целью приобретения соответственно Наира Тикнизяна и Дмитрия Скопинцева, ходили слухи об интересе петербургского клуба к Артёму Макарчуку из «Сочи», тем не менее новичка на фланг обороны до сих пор нет. Неужели и с сочинцами не договорились?

Дмитрий Скопинцев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо»

Динамовцы вроде бы зацепились за «золотую» гонку перед второй частью сезона РПЛ, но московский клуб до сих пор никого не подписал зимой под задачу. Единственный новичок – купленный ещё летом у БАТЭ голкипер Андрей Кудравец. Однако 20-летний кандидат в сборную Беларуси, по всей видимости, будет пока лишь третьим вратарём команды после Антона Шунина и Игоря Лещука. Тем временем из «Динамо» ушёл вингер Даниил Лесовой.

«Динамо» в принципе выглядит укомплектованной командой – на каждую позицию есть хотя бы по два игрока. Но главный тренер Марцел Личка признавался недавно, говоря о новичках: «Если бы была возможность, я бы хотел видеть хорошего левого защитника, чтобы там была конкуренция со Скопинцевым. И чтобы был ещё один атакующий игрок, который может играть как «десятка». С такими футболистами ты можешь больше двигаться, играть в зонах между линиями». Судя по словам чеха, он уже не рассматривает возвращение на левый фланг обороны Диего Лаксальта, если по каким-то причинам не сможет рассчитывать на Скопинцева.

«Локомотив»

Железнодорожники в зимнее окно дополнили свой состав двумя новичками – центральным защитником «Страсбурга» Жерзино Ньямси и нападающим «Тулузы» Саидом Хамуличем. Кроме того, был куплен у «Крыльев Советов» вингер Никита Салтыков, но он присоединится к московской команде будущим летом. Ушли из «Локомотива» Даниил Куликов и отданный в аренду Константин Марадишвили.

С точки зрения количества игроков главный тренер Михаил Галактионов может быть доволен заявкой – за место в основе борются 25 человек, на каждой позиции минимум два футболиста. Качества неплохо было бы добавить в оборону. Одного Ньямси, пожалуй, недостаточно, вдобавок ещё неизвестно, насколько эффективен откажется трансфер француза. Но вокруг «Локо» сейчас трансферная тишина.

Самый большой выбор, пожалуй, в группе атаки. Правда, Артём Дзюба пропустил часть предсезонки, а по Хамуличу тоже остаются вопросы, ведь этот форвард умудрился не забить ни одного гола в открытом, «романтичном» чемпионате Нидерландов.

«Спартак»

Красно-белые в зимнее окно отдали в аренды молодых Максима Лайкина (в тульский «Арсенал») и Павла Мелёшина (минское «Динамо»). Московский клуб подписал только одного новичка – нападающего Манфреда Угальде из «Твенте». Тем не менее в команде Гильермо Абаскаля сейчас заметный переизбыток футболистов: на попадание в стартовый состав претендуют 26 игроков основной обоймы. Прежде чем кого-то приобретать, нужно избавляться от лишних людей.

Томаш Амарал Фото: spartak.com

Что касается конкретных позиций, то трудно выделить какое-то явное слабое звено на фоне остальных. Везде по два-три человека на место. Возможно, новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал хочет усилить вратарскую линию и центр поля. Сообщалось об интересе столичного клуба к нескольким голкиперам из РПЛ (в частности, к принадлежащему ЦСКА Илье Помазуну), а также к полузащитнику «Бока Хуниорс» Эсекьелю Фернандесу. Так что руководство красно-белых ещё может порадовать болельщиков трансфером.

ЦСКА

Армейцы в зимнее окно подписали пока только одного новичка – нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева. Расстались же с двумя молодыми футболистами Никитой Ермаковым и Ярославом Арбузовым, несмотря на то что состав у команды Владимира Федотова и без того не слишком глубокий. ЦСКА необходимо усиление, и это понимают, наверное, все.

Во-первых, армейцам ещё зимой хорошо было бы решить вопрос с тем, чтобы забрать у «Зенита» Кругового, которого подписали свободным агентом с лета 2024 года. Команде недостаёт опытных латералей, помимо Келлвена и Милана Гаича, если не двигать на эту позицию универсала Ивана Облякова. Но, видимо, в ЦСКА не хотят платить за «бесплатного» игрока. Кроме того, красно-синим стоит усилить центр поля и, может быть, центр обороны. Армейцы близки к трансферу 19-летнего полузащитника Сида Ахмета Айссауи, но это скорее новичок на перспективу. Он ведь и в Алжире за первую команду не выступал.

Трансферы РПЛ в зимнее окно.