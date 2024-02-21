Недавние чемпионы сейчас в кризисе. Но претендуют на четвертьфинал главного еврокубка!

Мощное противостояние в плей-офф Лиги чемпионов! «Наполи» и «Барса» — кто кого? LIVE

Всем привет! Лига чемпионов вернулась, и первые матчи 1/8 финала уже вовсю идут. Сегодня, 21 февраля, нас ждут ещё две встречи. Но в этом онлайне сконцентрируемся на одной.

«Наполи» и «Барселона» меньше года назад праздновали успех. Итальянцы стали чемпионами впервые за 33 года. Каталонцы же, несмотря на все свои проблемы, обскакали «Реал» и тоже взяли золото.

А сейчас у обоих клубов кризис. «Наполи» меняет тренеров с дикой скоростью и болтается в середине таблицы Серии А. А Хави не выдержал давления в «Барсе» и объявил об уходе в конце сезона. Команда сыплется из-за травм и не претендует на защиту чемпионского титула.

Что же соперники покажут в Лиге чемпионов? Кто-то из них в любом случае попадёт в четвертьфинал, а дальше произойти может что угодно.

«Чемпионат» будет следить за главным матчем дня в онлайн-режиме. Присоединяйтесь!

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