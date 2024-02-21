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У Месси и других звёзд начинается новый сезон! Но «Интера» Лео нет даже в тройке фаворитов

В МЛС стартует новый сезон, и открывает его матч «Интер Майами» и «Реал Солт-Лейк». Остальные команды начнут чемпионат на выходных.

Что нужно знать о сезоне МЛС. Формат сложный, но вы справитесь

В чемпионате участвуют 29 команд, которые поделены на две конференции – Восточную (15 команд) и Западную (14 команд).

Нынешний регулярный сезон стартует 21 февраля (по московскому времени – уже 22-го) и продлится до 19 октября. 24 июля пройдёт Матч всех звёзд, а с 26 июля по 25 августа будет перерыв на проведение Кубка лиг – того самого турнира, который год назад выиграл «Интер Майами». После завершения регулярного сезона начнётся плей-офф – он продлится до 7 декабря.

В регулярке клубы проводят по 34 матча – 17 дома, 17 на выезде.

Клубы Восточной конференции играют дважды с каждой командой в своей зоне, а также проводят по одной встрече с шестью командами с Запада.

Клубы Западной конференции проводят по два матча с командами из своей зоны, плюс один матч с одним или двумя соперниками дополнительно. Плюс по одной игре с шестью или семью командами из Восточной конференции.

Команда, которая набрала наибольшее количество очков в регулярном чемпионате в любой из конференций, получает Supporters’ Shield.

Дальше начинается плей-офф, в который попадают клубы, занявшие места с первого по седьмое в своих конференциях. Восьмое и девятое места играют между собой в раунде уайлд-кард по одному матчу за место в плей-офф (при ничейном счёте после окончания основного времени – серия пенальти).

В плей-офф проводится серия Best-of-3 – в этих матчах играют до определения победителя (если ничья, то сразу серия пенальти). Первая команда, которая выиграла два матча в серии, проходит дальше. Всего в полуфинал выходят по четыре команды от каждой конференции.

Восточная конференция, раунд 1, серия Best-of-3

№1 против №8 или №9

№2 против №7

№3 против №6

№4 против №5.

Западная конференция, раунд 1, серия Best-of-3

№1 против №8 или №9

№2 против №7

№3 против №6

№4 против №5.

Дальше – полуфиналы, в которых есть экстра-таймы по 15 минут. Если в них не определяется победитель, проводится серия пенальти.

Полуфинал Восточной конференции

Победитель серии №1 против №8/9 – победитель серии №4 против №5

Победитель серии №3 против №6 – победитель серии №2 против №7.

Полуфиналы Западной конференции

Победитель серии №1 против №8/9 – победитель серии №4 против №5

Победитель серии №3 против №6 – победитель серии №2 против №7.

Победители финалов каждой конференции выходят в финал Кубка МЛС.

«Коламбус Крю» Фото: Zach Sanderson/ISI Photos/Getty Images

Параллельно с сезоном будет проходить ещё Открытый кубок США – его старт запланирован на 19 марта, а финал – на 25 сентября.

По результатам всех розыгрышей команды отбираются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Туда попадают:

обладатель Кубка МЛС;

обладатель Supporters’ Shield;

обладатель Кубка лиг;

финалист Кубка лиг;

команда, занявшая третье место в Кубке Лиг;

обладатель Открытого кубка США;

две лучшие команды, которые следуют за обладателем Supporters’ Shield.

«Интер» Месси там сыграет Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Фавориты турнира по рейтингу силы МЛС. «Интер Майами», согласно прогнозам, на четвёртом месте

Официальный рейтинг МЛС ставит на первое место «Коламбус Крю» – действующего обладателя Кубка МЛС. Просто потому, что у команды отличный состав, а перед стартом сезона клуб укрепился перспективными новичками – вингером Марино Инестросой и полузащитником Дерриком Джонсом.

На втором месте идёт «Цинциннати» – команда по итогам прошлого сезона взяла Supporters’ Shield. И обновилась: ушёл нападающий Брэндон Васкес, но его потерю с лёгкостью компенсирует Кори Бэрд, который в прошлом году во всех турнирах забил 13 мячей. На место полузащитника Хуниора Морено взяли Павла Бучу из Первой лиги Чехии.

«У них всё будет хорошо, – резюмирует официальный сайт МЛС. – Даже если они не станут победителями Supporters’ Shield. Это, вероятно, и не их цель в этом году – они хотят Кубок МЛС. Не станет сюрпризом, если они это сделают».

На третье место в рейтинге МЛС ставит «Сиэтл Саундерс», который считается явным фаворитом Западной конференции. Команда потратила почти $ 7 млн (что очень даже много по меркам лиги) на покупку молодого аргентинского вингера Педро де ла Веги. Он должен усилить нападение, которое в прошлом сезоне было не самой сильной стороной клуба.

«Интер Майами» идёт на четвёртом месте в рейтинге фаворитов. Во-первых, у них есть Месси, который в прошлом сезоне всё же сильно преобразил команду. Во-вторых, к «Интеру» присоединился Луис Суарес, и на него тоже возлагается немало надежд. Основная проблема команды – травмы: Факундо Фариас во время предсезонки порвал «кресты», а полузащитник Бенджамин Кремаски перенёс операцию по удалению грыжи.

Замыкает пятёрку фаворитов «Орландо Сити», который в прошлом сезоне прыгнул выше головы и набрал 63 очка. Команда вообще не изменилась, поэтому, вполне вероятно, и в этом розыгрыше от неё стоит ждать сюрпризов.

За кем следить в МЛС, кроме Месси

Фил Невилл. Он сейчас тренирует «Портленд Тимберс».

Уго Льорис. Бывший вратарь «Тоттенхэма» присоединился к «Лос-Анджелесу».

Лоренцо Инсинье. Бывший игрок «Наполи» в прошлом сезоне в 31 матче МЛС забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач. Пишут, что он хочет вернуться в Европу, но пока итальянец готовится разрывать за «Торонто».

Лоренцо Инсинье Фото: DeFodi Images via Getty Images

Шердан Шакири. Скандальный швейцарец выступает за «Чикаго Файр». В прошлом сезоне в 28 матчах он забил пять мячей.

Райн Голд. Шотландский Месси выступает за «Ванкувер Уайткэпс».

Тьяго Альмада. Победитель чемпионата мира — 2022 выступает за «Атланту Юнайтед». Он отличный распасовщик, превосходно владеет мячом и представляет реальную угрозу воротам на стандартных положениях. Вполне вероятно, уже этим летом он окажется где-нибудь в Европе.

Тьяго Альмада Фото: Marc Atkins/Getty Images

Эктор Эррера. Мексиканская легенда из «Хьюстон Динамо», согласно American Soccer Analysis, был самым ценным игроком с точки зрения вклада в командный результат в прошлом сезоне.

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