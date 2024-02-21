У Месси и других звёзд начинается новый сезон! Но «Интера» Лео нет даже в тройке фаворитов

В МЛС стартует новый сезон, и открывает его матч «Интер Майами» и «Реал Солт-Лейк». Остальные команды начнут чемпионат на выходных.
Что нужно знать о сезоне МЛС. Формат сложный, но вы справитесь
В чемпионате участвуют 29 команд, которые поделены на две конференции – Восточную (15 команд) и Западную (14 команд).
Нынешний регулярный сезон стартует 21 февраля (по московскому времени – уже 22-го) и продлится до 19 октября. 24 июля пройдёт Матч всех звёзд, а с 26 июля по 25 августа будет перерыв на проведение Кубка лиг – того самого турнира, который год назад выиграл «Интер Майами». После завершения регулярного сезона начнётся плей-офф – он продлится до 7 декабря.
В регулярке клубы проводят по 34 матча – 17 дома, 17 на выезде.
- Клубы Восточной конференции играют дважды с каждой командой в своей зоне, а также проводят по одной встрече с шестью командами с Запада.
- Клубы Западной конференции проводят по два матча с командами из своей зоны, плюс один матч с одним или двумя соперниками дополнительно. Плюс по одной игре с шестью или семью командами из Восточной конференции.
Команда, которая набрала наибольшее количество очков в регулярном чемпионате в любой из конференций, получает Supporters’ Shield.
Дальше начинается плей-офф, в который попадают клубы, занявшие места с первого по седьмое в своих конференциях. Восьмое и девятое места играют между собой в раунде уайлд-кард по одному матчу за место в плей-офф (при ничейном счёте после окончания основного времени – серия пенальти).
В плей-офф проводится серия Best-of-3 – в этих матчах играют до определения победителя (если ничья, то сразу серия пенальти). Первая команда, которая выиграла два матча в серии, проходит дальше. Всего в полуфинал выходят по четыре команды от каждой конференции.
Восточная конференция, раунд 1, серия Best-of-3
№1 против №8 или №9
№2 против №7
№3 против №6
№4 против №5.
Западная конференция, раунд 1, серия Best-of-3
№1 против №8 или №9
№2 против №7
№3 против №6
№4 против №5.
Дальше – полуфиналы, в которых есть экстра-таймы по 15 минут. Если в них не определяется победитель, проводится серия пенальти.
Полуфинал Восточной конференции
Победитель серии №1 против №8/9 – победитель серии №4 против №5
Победитель серии №3 против №6 – победитель серии №2 против №7.
Полуфиналы Западной конференции
Победитель серии №1 против №8/9 – победитель серии №4 против №5
Победитель серии №3 против №6 – победитель серии №2 против №7.
Победители финалов каждой конференции выходят в финал Кубка МЛС.
«Коламбус Крю»
Фото: Zach Sanderson/ISI Photos/Getty Images
Параллельно с сезоном будет проходить ещё Открытый кубок США – его старт запланирован на 19 марта, а финал – на 25 сентября.
По результатам всех розыгрышей команды отбираются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Туда попадают:
- обладатель Кубка МЛС;
- обладатель Supporters’ Shield;
- обладатель Кубка лиг;
- финалист Кубка лиг;
- команда, занявшая третье место в Кубке Лиг;
- обладатель Открытого кубка США;
- две лучшие команды, которые следуют за обладателем Supporters’ Shield.
«Интер» Месси там сыграет
Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images
Фавориты турнира по рейтингу силы МЛС. «Интер Майами», согласно прогнозам, на четвёртом месте
Официальный рейтинг МЛС ставит на первое место «Коламбус Крю» – действующего обладателя Кубка МЛС. Просто потому, что у команды отличный состав, а перед стартом сезона клуб укрепился перспективными новичками – вингером Марино Инестросой и полузащитником Дерриком Джонсом.
На втором месте идёт «Цинциннати» – команда по итогам прошлого сезона взяла Supporters’ Shield. И обновилась: ушёл нападающий Брэндон Васкес, но его потерю с лёгкостью компенсирует Кори Бэрд, который в прошлом году во всех турнирах забил 13 мячей. На место полузащитника Хуниора Морено взяли Павла Бучу из Первой лиги Чехии.
«У них всё будет хорошо, – резюмирует официальный сайт МЛС. – Даже если они не станут победителями Supporters’ Shield. Это, вероятно, и не их цель в этом году – они хотят Кубок МЛС. Не станет сюрпризом, если они это сделают».
На третье место в рейтинге МЛС ставит «Сиэтл Саундерс», который считается явным фаворитом Западной конференции. Команда потратила почти $ 7 млн (что очень даже много по меркам лиги) на покупку молодого аргентинского вингера Педро де ла Веги. Он должен усилить нападение, которое в прошлом сезоне было не самой сильной стороной клуба.
«Интер Майами» идёт на четвёртом месте в рейтинге фаворитов. Во-первых, у них есть Месси, который в прошлом сезоне всё же сильно преобразил команду. Во-вторых, к «Интеру» присоединился Луис Суарес, и на него тоже возлагается немало надежд. Основная проблема команды – травмы: Факундо Фариас во время предсезонки порвал «кресты», а полузащитник Бенджамин Кремаски перенёс операцию по удалению грыжи.
Замыкает пятёрку фаворитов «Орландо Сити», который в прошлом сезоне прыгнул выше головы и набрал 63 очка. Команда вообще не изменилась, поэтому, вполне вероятно, и в этом розыгрыше от неё стоит ждать сюрпризов.
За кем следить в МЛС, кроме Месси
Фил Невилл. Он сейчас тренирует «Портленд Тимберс».
Уго Льорис. Бывший вратарь «Тоттенхэма» присоединился к «Лос-Анджелесу».
Лоренцо Инсинье. Бывший игрок «Наполи» в прошлом сезоне в 31 матче МЛС забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач. Пишут, что он хочет вернуться в Европу, но пока итальянец готовится разрывать за «Торонто».
Лоренцо Инсинье
Фото: DeFodi Images via Getty Images
Шердан Шакири. Скандальный швейцарец выступает за «Чикаго Файр». В прошлом сезоне в 28 матчах он забил пять мячей.
Райн Голд. Шотландский Месси выступает за «Ванкувер Уайткэпс».
Тьяго Альмада. Победитель чемпионата мира — 2022 выступает за «Атланту Юнайтед». Он отличный распасовщик, превосходно владеет мячом и представляет реальную угрозу воротам на стандартных положениях. Вполне вероятно, уже этим летом он окажется где-нибудь в Европе.
Тьяго Альмада
Фото: Marc Atkins/Getty Images
Эктор Эррера. Мексиканская легенда из «Хьюстон Динамо», согласно American Soccer Analysis, был самым ценным игроком с точки зрения вклада в командный результат в прошлом сезоне.
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